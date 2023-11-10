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30 случаев, когда люди справились с уборкой на отлично

30 случаев, когда люди справились с уборкой на отлично

Автор:
10 ноября 2023 11:06
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: до и после   дом   порядок   уборка   фото   чистота   
1293
31

Зачастую уборка становится сложной и утомительной задачей. Но когда наблюдаешь за тем, как это делают другие люди, то даже получаешь удовольствие. Честно говоря, эти герои достойны похвалы за свои навыки наведения порядка.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: до и после   дом   порядок   уборка   фото   чистота   
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7  комментариев
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8k
Пуриц Жорж 2 часа назад
чем так можно медь отчистить?
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1k
Андрей Полминуты назад
Свинство, а не депрессия тут виновата...
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8k
vasilykopkov 9 минут назад
Давайте называть вещи своими именами.
Не "люди, страдающие депрессией", а "обыкновенные свиньи"...
Как говорил профессор Преображенский - "Разруха в головах"...
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720
partners74 Час назад
чё за тема про депрессию??? ой, я в депрессии, пойду посру около дивана и написаю в кровать. утырки, сцуко, психоневменозы
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25k
Сибиряк 2 часа назад
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