30 случаев, когда люди справились с уборкой на отлично

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Зачастую уборка становится сложной и утомительной задачей. Но когда наблюдаешь за тем, как это делают другие люди, то даже получаешь удовольствие. Честно говоря, эти герои достойны похвалы за свои навыки наведения порядка.
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8. "Вчера я убиралась на кухне у молодой мамы. Она воспитывает ребёнка одна, у неё нет помощи. Она раньше жила в приюте и теперь старается быть хорошей мамой"
20 "Дверца духовки, до и после. Не знал, что здесь 4 стекла - 3 из которых вполне можно снять!"
29. "Мы купили дом 2,5 года назад. Холодильник уже стоял, не знаю, как долго за ним не убирались"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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