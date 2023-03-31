В китайских ПТУ задумались о демографии и объявили «любовные каникулы»

Лет 20 назад говорили, что Китай захватит мир. Азиаты расплодятся и «покроют» всю планету. Десять лет назад об этом замолчали. А сейчас пошли разговоры о том, что с демографией в Поднебесной не очень.

Население сокращается. Несмотря на то, что сейчас их больше миллиарда.

По поводу численности - вопрос спорный. Многие замечают, что точной статистики (не китайской) на данной момент нет, а значит можно рисовать любую цифру. Понятно - чем больше, тем лучше. Но если кто-то из фишкян путешествовал по Китаю, наверняка замечал: в провинции можно проехать десятки километров и не встретить ни одного человека. Да, они перебираются в города, там комфортней. Но кто-то же должен остаться? Так что по поводу миллиарда населения - это обсуждаемо. Никто не может поручиться, что их немного меньше. Раза в два, например. Но тут надо дождаться официальной и независимой статистики, если она когда-нибудь будет.