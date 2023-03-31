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В китайских ПТУ задумались о демографии и объявили «любовные каникулы»

В китайских ПТУ задумались о демографии и объявили «любовные каникулы»

Автор:
31 марта 2023 15:52
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   брак   девушки   демография   женщины   знакомства   мужчины   население   
2067
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Теперь найдётся время и для учёбы и ещё для кое-чего.

Лет 20 назад говорили, что Китай захватит мир. Азиаты расплодятся и «покроют» всю планету. Десять лет назад об этом замолчали. А сейчас пошли разговоры о том, что с демографией в Поднебесной не очень.

Население сокращается. Несмотря на то, что сейчас их больше миллиарда.

По поводу численности - вопрос спорный. Многие замечают, что точной статистики (не китайской) на данной момент нет, а значит можно рисовать любую цифру. Понятно - чем больше, тем лучше. Но если кто-то из фишкян путешествовал по Китаю, наверняка замечал: в провинции можно проехать десятки километров и не встретить ни одного человека. Да, они перебираются в города, там комфортней. Но кто-то же должен остаться? Так что по поводу миллиарда населения - это обсуждаемо. Никто не может поручиться, что их немного меньше. Раза в два, например. Но тут надо дождаться официальной и независимой статистики, если она когда-нибудь будет.

А недавно поступили новости - население в Китае сокращается. Тут есть такая статистика: чем более бедное и аграрное общество, тем больше там размножаются. А чем более городское и зажиточнее - тем меньше детей. Это объяснимо: ребёнка надо водить по кружкам, отдать в садик и дать образование. Хорошо бы ещё и обеспечить жильём - всё это стоит денег, причём немалых. Поэтому рожают одного. Или вообще не рожают. А если провести нехитрую арифметику, для увеличения численности населения нужно три ребёнка в семье. Если два - нет ни роста, ни падения численности, если один - уходят в минус. Это уж не говоря об определении пола будущего младенчика. До недавнего времени китайские дамы предпочитали рожать парней, а если узнавали, что у них будет девочка - нередко делали аборт. Потому что мальчик будет помощником, а девочка - обузой, за которую ещё и надо давать приданое.

И в последнее время китайские власти всё чаще говорят о демографии. Общество стареет, а «новые люди» не появляются в необходимых объёмах.

По статистике, с 2015 по 2020 год, число бездетных китаянок выросло с 6 до 10%. Судя по всему, их количество будет только увеличиваться.

Чтобы решить проблему, в школах и ПТУ вводят весенние «любовные каникулы».

«Школа внедряет систему весенних каникул с надеждой, что учащиеся смогут научиться любить природу, любить жизнь и наслаждаться любовью. Выйдите из кампуса, коснитесь природы и сердцем ощутите красоту весны», — заявил руководитель Миньянского авиационного ПТУ Лян Гуохуэй.

И всячески продвигает тему любви. В остальных школах и колледжах делают то же самое. А позже подобьют статистику: сколько беременных девчонок вернулось в родную шарагу.

А если серьёзно, демография в Китае - это одна из главных проблем, которую нужно будет решать правительству. Руководители и сейчас стараются - например, организуют путешествия холостых горожанок к неженатым сельским жителям. Но пока с этим не очень. Городские не хотят связывать судьбу с небогатыми провинциальными парнями. Воротят нос, а зря.

Китайские товарищи - люди упорные, так что и эту проблему они скорее всего решат. Ну а мы понаблюдаем за достижениями и воспользуемся их опытом.

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Метки: Китай   брак   девушки   демография   женщины   знакомства   мужчины   население   
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23  комментария
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15k
ss 2 часа назад
Дорогие китайские товарищи!
Срочно сообщите, не требуется ли помощь в нелёгком деле поднятия демографии. Готов съездить на период каникул к показанным выше девушкам для урегулирования проблемного вопроса. Думаю из присутствующих товарищей найдутся единомышленники, которые не останутся в стороне и внесут посильную лепту в решении данной проблемы.
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17k
AzuveR 8 минут назад
Так ,решено . Бронирую билеты на время китайских каникул.
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18k
Сергей 17 минут назад
Блин, ну почему я не китайский ПТУшник?
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22k
Mike Miller Полчаса назад
Так что по поводу миллиарда населения - это обсуждаемо.

Гуманитарии, такие гуманитарии, что уже даже экономистов гуманитариями называть нельзя. Потому что даже экономист вам скажет, что миллиард там есть. А если точнее, то больше 1.3 млрд.

P.S. На счет десятков километров без людей. В Китае плотность населения в зависимости от территории разнится ещё выше, чем в России. Там так же есть огромные пространства севере страны, как на северо-востоке, так и на северо-западе, с минимальной численностью.
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30k
koleos72 37 минут назад
Китайцы могут! Надо им закон такой установить, что-бы каждая незамужняя китайка должна была дать соседу! И чтоб жена не зал.упалась! Партия скажет вдуй ей, мужик ей ответит вставай!
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5k
Горожанин 39 минут назад
Российские мужчины должны помочь китайским товарищам-девушкам. Россия и Китай - дружба навеки!
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10k
Бритва 39 минут назад
в браузерки будут играть, какая любовь
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3k
Pill 41 минуту назад
Заверните тех, что на фото
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13k
Antique computer 45 минут назад
Вот смотрю я на китаянок и понимаю, почему у них детей все меньше и меньше.
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11k
Sergey 49 минут назад
Причина - развитие цивилизации и это научный факт. Простыми словами, чем тупее, тем плодовитее.
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6k
Дмитрий Час назад
-И ещё для кое-чего?
- Ну и для чего?
- Для кое чего! Там поймёте!
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631
ruslan d 2 часа назад
Фигасе поворот
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August

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