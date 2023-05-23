Госдума приняла закон о штрафах за неправильное отношение с животными

Согласно закону, владельцу кусачей собаки грозит штраф до 200 тысяч рублей.
Сегодня депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтении приняли закон о новых штрафах за нарушение норм обращения с животными.
С сегодняшнего дня за несоблюдение общих требований по содержанию животных грозит штраф от 1,5 до 3 тысяч для физлиц, от 5 до 15 тысяч для должностных лиц и от 15 до 30 тысяч для юрлиц.
На владельца собаки или другого животного, которое покусало или повредило имущество гражданина, может быть наложен штраф в размере до 200 тысяч рублей (с учётом, если выходки хозяина и его животного не вышли за рамки административного протокола).
Также новые поправки предполагают наказание за жестокое обращение с животными, в том числе с бездомными. За подобное правонарушение для физлица предусмотрен штраф в размере до 15 тысяч рублей, для юрлиц — до 100 тысяч рублей. За ненадлежащее обращение с бездомными животными гражданину грозит предупреждение или штраф до 5 тысяч рублей, должностным лицам — до 15 тысяч, и, наконец, юрлицам — до 50 тысяч рублей.
По мнению Павла Крашенинникова, одного из авторов законопроекта, принятие поправок, ужесточающих ответственность за несоблюдение требований к содержанию домашних животных, "будет способствовать более гуманному и ответственному обращению с питомцами".
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Либо "отношение к животным", либо "обращение с животными". Исправьте.
а когда за неубраные какахи и тем более где попало штрафы будут ?
первый раз 5т рэ
второй 10т рэ
третий 15т рэ
и по нарастающей. пока у хозяев голова верхняя не заработает.
Но вот за жестокое обращение с бездомными животными я бы сделал штраф побольше.
Я вообще считаю, что охотники ради развлечения не совсем психически здоровые люди.