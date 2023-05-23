Госдума приняла закон о штрафах за неправильное отношение с животными

Сегодня депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтении приняли закон о новых штрафах за нарушение норм обращения с животными.

С сегодняшнего дня за несоблюдение общих требований по содержанию животных грозит штраф от 1,5 до 3 тысяч для физлиц, от 5 до 15 тысяч для должностных лиц и от 15 до 30 тысяч для юрлиц.

На владельца собаки или другого животного, которое покусало или повредило имущество гражданина, может быть наложен штраф в размере до 200 тысяч рублей (с учётом, если выходки хозяина и его животного не вышли за рамки административного протокола).