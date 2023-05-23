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Госдума приняла закон о штрафах за неправильное отношение с животными

Госдума приняла закон о штрафах за неправильное отношение с животными

Автор:
23 мая 2023 19:28
Сообщество : Животные
Метки: Госдума   Питомцы   закон   наказание   ответственность   правила содержания   штрафы   
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Согласно закону, владельцу кусачей собаки грозит штраф до 200 тысяч рублей.

Сегодня депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтении приняли закон о новых штрафах за нарушение норм обращения с животными.


С сегодняшнего дня за несоблюдение общих требований по содержанию животных грозит штраф от 1,5 до 3 тысяч для физлиц, от 5 до 15 тысяч для должностных лиц и от 15 до 30 тысяч для юрлиц.


На владельца собаки или другого животного, которое покусало или повредило имущество гражданина, может быть наложен штраф в размере до 200 тысяч рублей (с учётом, если выходки хозяина и его животного не вышли за рамки административного протокола).

Также новые поправки предполагают наказание за жестокое обращение с животными, в том числе с бездомными. За подобное правонарушение для физлица предусмотрен штраф в размере до 15 тысяч рублей, для юрлиц — до 100 тысяч рублей. За ненадлежащее обращение с бездомными животными гражданину грозит предупреждение или штраф до 5 тысяч рублей, должностным лицам — до 15 тысяч, и, наконец, юрлицам — до 50 тысяч рублей.


По мнению Павла Крашенинникова, одного из авторов законопроекта, принятие поправок, ужесточающих ответственность за несоблюдение требований к содержанию домашних животных, "будет способствовать более гуманному и ответственному обращению с питомцами".



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Метки: Госдума   Питомцы   закон   наказание   ответственность   правила содержания   штрафы   
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14  комментариев
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6k
Leo Sun 42 минуты назад
Автор, "отношение с животными" - это зоофилия.

Либо "отношение к животным", либо "обращение с животными". Исправьте.
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1k
Moon24 12 минут назад
Забавно насколько россияне забитые и злобные - недаром для мужика самая большая радость когда у соседа корова сдохла . И сейчас те кто ниже плинтуса радуются что кого-то оштрафуют
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1k
Nick Полчаса назад
А владелец бродячих собак - муниципальное образование, надо полагать ? Т.е.юрлицо
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4k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū Полчаса назад
Кажется в Германии, владелец опасной для человека собаки (питбуль, ротвейлер и тп) приравнивается к владельцу нарезного оружия, обязан иметь все документы как на огнестрел и в случае чего его ответственность увеличивается.
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19k
Александр 43 минуты назад
А если бездомное животное напало на человека, штраф пусть платят службы по защите этих животных или автор законопроекта.
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48k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 58 минут назад
это всё хорошо .
а когда за неубраные какахи и тем более где попало штрафы будут ?
первый раз 5т рэ
второй 10т рэ
третий 15т рэ
и по нарастающей. пока у хозяев голова верхняя не заработает.
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2k
Lexx Час назад
200 килорублей? А чего не лям? Или депутаты думают, что у всех такие же доходы как у них? Ну штрафуйте-штрафуйте. Особенно каких нибудь алкашей. Всю жизнь будете ждать выплату. Проще кусалку усыпить.
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31k
albedo Час назад
Хорошая новость.
Но вот за жестокое обращение с бездомными животными я бы сделал штраф побольше.
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