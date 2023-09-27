"Уникальный феномен": СМИ насчитали в Китае порядка 65 млн пустующих квартир и домов

Издание Business Insider насчитало в Китае более 65 миллионов пустующих домов и квартир. Но главное, что стоит понять о китайских городах-призраках, это то, что это не города, находящиеся в запустении, из которых население сбежало по какой-то причине, это абсолютно новые, добротные дома, в которых никто не живёт.

Это могут быть многоэтажки для среднего класса или шикарные виллы для богачей.

Монолитные дома, с внешней отделкой, с подведенными коммуникациями. Дома, для которых так и не нашлось хозяев: