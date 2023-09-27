"Уникальный феномен": СМИ насчитали в Китае порядка 65 млн пустующих квартир и домов

Ордос, Сишуань, Тунхуэй, Тяньдучэн - в Китае столько городов призраков, что в них можно было бы разместить, к примеру, все население Франции.
Издание Business Insider насчитало в Китае более 65 миллионов пустующих домов и квартир. Но главное, что стоит понять о китайских городах-призраках, это то, что это не города, находящиеся в запустении, из которых население сбежало по какой-то причине, это абсолютно новые, добротные дома, в которых никто не живёт.
Это могут быть многоэтажки для среднего класса или шикарные виллы для богачей.
Монолитные дома, с внешней отделкой, с подведенными коммуникациями. Дома, для которых так и не нашлось хозяев:
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Говорят, когда в 1990-е в Китае произошел поворот к рыночной экономике, торговцы недвижимостью пришли к успеху. Многие десятилетия лишенные возможности владеть чем-либо, горожане мечтали о собственном жилье и при появлении первых же свободных денег начали покупать недвижимость.
Китайцы не склонны инвестировать в акции, недвижимость для них – самое привлекательное вложение. В стране начался девелоперский бум, продолжавшийся все нулевые и в начале 2010-е.
Только за 3 года с 2010 по 2013 года в Поднебесной использовали больше бетона, чем в США за 100 лет.
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Двигателями спроса на жилье были молодые платежеспособные китайцы. Для многих жилье стало лишь средством капиталовложения.
Еще одна причина - стоимость недвижимости. На волне колоссального спроса на квартиры и дома продавцы все взвинчивали и взвинчивали цены. Пока этот пузырь не лопнул.
Построенная недвижимость оказалась не то чтобы совсем ненужной, но раскупалась крайне медленно.
Девелоперы и власть исходили в своих прогнозах из статистики прироста населения.
Но рождаемость в стране резко упала.
Пожалуй, самый известный китайский город-призрак, это Ордос - город с музеями, театрами, даже с гоночной трассой и большим стадионом.
Центр угольной промышленности решили кардинально расширить в 2004 году и быстро отгрохали рассчитанный на миллион жителей пригород. Вот только за первые 8 лет население Ордоса составило всего 30 тыс человек. Многие шахты в районе Ордоса оказались нерентабельными и закрылись, работы не стало, и искусственный город остался стоять пустым.
Гильем Талу, финансовый аналитик рассказывает, что в Китае строят от 12 до 24 новых городов в год. Зачастую все дома в них проданы, а стоят пустыми они потому что люди инвестируют в недвижимость, потому что цены на недвижимость всегда росли быстрее, чем инфляция.
Решить проблему пустующих городов не так уж легко - требуется время, - говорит профессор социологии центрального университета экономики и финансов Ли Юаньшин:
Нужно создавать инфраструктуру и производство, создавать рабочие места и тогда люди сами начнут приезжать.
В любом случае каким бы не был пустынным город, где бы он не находился, за ним следят и ухаживают. Дороги совершенно чистые и вы не найдёте там привычного для кадров из фильмов про пост-апокалипсис мусора и прорастающих сквозь асфальт деревьев.
Да и, справедливости ради, многие города-призраки все же заселяются. И глядя на них сейчас, не скажешь что 10-15 лет назад торговые центры там пустовали. Яркий пример — еще один пригород Шанхая Пудун. Сегодня в плотной застройке небоскрёбами, множество работающих офисов.
Город постепенно оживает.
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