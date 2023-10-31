21 случай, когда ожидания не совпали с реальностью

1929
22
В нашей жизни не всегда все выходит так, как нам хочется. Например, часто за красивыми картинками скрываются абсолютно неказистые товары. А вид блюда в меню и на тарелке? Или "простые" идеи для творчества, которые заканчиваются абсолютным разочарованием в собственных умениях? Перед вами коллекция именно таких жизненных ситуаций.
×
×
16. "Жена заказала эту когтеточку для кошки, а через два месяца получила пакет веревок без инструкции"
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Бесплатный сыр бывает только в мышеловке: 18 фото уловок маркетологов
- 22 причины не доверять соцсетям
- 10+ людей, которые сделали покупки в интернете и сильно об этом пожалели
- Когда ты мастерски торгуешься, или гуру Авито и Юлы
- 15 покупателей, которые получили совсем не то, что заказывали
Новости партнёров
реклама