21 случай, когда ожидания не совпали с реальностью

В нашей жизни не всегда все выходит так, как нам хочется. Например, часто за красивыми картинками скрываются абсолютно неказистые товары. А вид блюда в меню и на тарелке? Или "простые" идеи для творчества, которые заканчиваются абсолютным разочарованием в собственных умениях? Перед вами коллекция именно таких жизненных ситуаций.