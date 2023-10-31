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21 случай, когда ожидания не совпали с реальностью

21 случай, когда ожидания не совпали с реальностью

Автор:
31 октября 2023 14:07
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   блюдо   обман   ожидание и реальность   покупка   товар   
1929
22

В нашей жизни не всегда все выходит так, как нам хочется. Например, часто за красивыми картинками скрываются абсолютно неказистые товары. А вид блюда в меню и на тарелке? Или "простые" идеи для творчества, которые заканчиваются абсолютным разочарованием в собственных умениях? Перед вами коллекция именно таких жизненных ситуаций.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   блюдо   обман   ожидание и реальность   покупка   товар   
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4  комментария
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5k
Наталья 2 часа назад
Комментарий к фото
Прикольное, понимает что страшное и всё равно ржёт)
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3k
Χάρων Полчаса назад
Внимательно читайте описание товара и отзывы.
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15k
Kostick 54 минуты назад
самый распространенный случай, когда ожидания не оправдываются))))
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778
София 2 часа назад
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Fuchsia

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