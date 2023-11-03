20 редких случаев, когда реальность превзошла ожидания

1787
21
Сколько раз случалось так, что открываешь упаковку замороженной пиццы, и обнаруживаешь вместо аппетитного блюда какую-то жалкую лепешку с двумя кусочками колбасы? Думаете везде обман? Эти счастливчики доказывают обратное!
×
×
5. Увидел на сайте стеллаж за 400 долларов и решил смастерить такой же, но получилось даже лучше
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 33 вопиющих случая, произошедших в общепите
- Видео с производства отбило все желание есть крабовые палочки
- 21 случай, когда ожидания не совпали с реальностью
- 40 случаев, когда реальность превзошла ожидания
- 6 продуктов, без которых здоровье может пошатнуться
Новости партнёров
реклама