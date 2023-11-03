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20 редких случаев, когда реальность превзошла ожидания

20 редких случаев, когда реальность превзошла ожидания

Автор:
03 ноября 2023 11:41
Сообщество : Еда
Метки: Еда   Удача   ожидание и реальность   покупка   продукт   случай   
1787
21

Сколько раз случалось так, что открываешь упаковку замороженной пиццы, и обнаруживаешь вместо аппетитного блюда какую-то жалкую лепешку с двумя кусочками колбасы? Думаете везде обман? Эти счастливчики доказывают обратное!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Еда   Удача   ожидание и реальность   покупка   продукт   случай   
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2  комментария
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6k
Дмитрий 48 минут назад
Чудеса! Торты просто обалденные!!!
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2k
ssdeep 5 минут назад
Такое удивление что когда кто то выполнил свою работу как надо!
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Fuchsia

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