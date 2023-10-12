Новые поборы: Wildberries ввел комиссию за оплату с карт Visa и Mastercard

Клиентам маркетплейса, впрочем, предоставлено право выбора вариантов оплаты. Те, кто не хочет тратить 3% за комиссию, могут использовать карты «Мир», систему быстрых платежей (СБП) и SberPay.

Однако любое нововведение на Wildberries уже давно воспринимается негативно. Первая волна негодования поднялась, когда в 2023 году маркетплейс ввел платный возврат товаров. Интересно, что плату брали даже за возврат бракованных вещей. Чтобы доказать неправомерность этих действий маркетплейса, многим покупателям пришлось приложить массу усилий для возврата своих денег. Как отреагируют клиенты Wildberries на новые правила, покажет время.