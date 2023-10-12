Новые поборы: Wildberries ввел комиссию за оплату с карт Visa и Mastercard

После введения платных возвратов, казалось, руководство популярного маркетплейса одумается и перестанет "кошмарить" клиентов, но, выяснилось, что дно пробито не до конца.
С 9 октября на маркетплейсе вводят комиссию 3% при оплате с карт Visa и Mastercard.
«Речь идет о вознаграждении банка, осуществляющего обработку такого платежа. Изменение условий оплаты обусловлено особенностями операционно-технологического процесса приема платежей по ним», - цитирует директора по развитию финансовых и платежных сервисов маркетплейса Дмитрия Колесникова издание "Ведомости".
Такое решение руководство маркетплейса объясняет спецификой операционно-технологического процесса приема платежей. Дескать, у маркетплейса нет возможности напрямую обрабатывать операции по картам Visa и MasterCard, выпущенные в России, поэтому комиссия пойдёт на вознаграждение банка, осуществляющего обработку такого платежа.
Между тем, партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Роман Пархоменко считает такое объяснение крайне сомнительным. Так как расчеты по Visa и Mastercard проводятся на территории России через НСПК, никакой разницы между транзакциями, которые выполняются с помощью карт "Мир" или теми же Visa, нет. Похоже, маркетпллейс в который раз пытается переложить на покупателей свои расходы, на этот раз - на эквайринг. А раз так - его решение не является законным, и покупатели вправе потребовать возврата комиссии. Более того, за подобную практику Wildberries могут привлечь к административной ответственности и наказать штрафными санкциями от 30 000 до 50 000 руб. ( ч. 4 ст. 14.8 КоАП).
Клиентам маркетплейса, впрочем, предоставлено право выбора вариантов оплаты. Те, кто не хочет тратить 3% за комиссию, могут использовать карты «Мир», систему быстрых платежей (СБП) и SberPay.
Однако любое нововведение на Wildberries уже давно воспринимается негативно. Первая волна негодования поднялась, когда в 2023 году маркетплейс ввел платный возврат товаров. Интересно, что плату брали даже за возврат бракованных вещей. Чтобы доказать неправомерность этих действий маркетплейса, многим покупателям пришлось приложить массу усилий для возврата своих денег. Как отреагируют клиенты Wildberries на новые правила, покажет время.
Источник:
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Не вижу поводов для беспокойства
Не вижу поводов для негодования, кроме как просто желание поворчать.
Да, я живу в [мат] и никуда особо не езжу.
Привык экономить на Валдберре, те же 3-5% - "пенсия", что сделаешь
Они продлили срок её действия, я и не меняю. Работает же.