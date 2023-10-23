Обман, кругом обман: на маркетплейсах появились капсулы для восстановления девственности

В некоторых культурах выходить замуж недевственницей считается позором, поэтому девушки идут на всевозможные исхищрения, чтобы избранник не догадался о её бурном прошлом. Те, кто побогаче, перед свадьбой проходят процедуру гименопластики. Во время этой хирургической операции сшиваются остатки гимена, т.е. девственной плевы, и первую брачную ночь новоиспеченный муж снова разрывает её во время коитуса.





А те, кто боятся ложиться под нож, могут попробовать другой вариант обмана, попроще. Для него за некоторое время до интима во влагалище предлагают ввести капсулу, которая потом лопнет и зальёт постель искусственной кровью.



