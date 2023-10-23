FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7059 постов • 3077 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
Обман, кругом обман: на маркетплейсах появились капсулы для восстановления девственности

Обман, кругом обман: на маркетплейсах появились капсулы для восстановления девственности

Автор:
23 октября 2023 13:28
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: восстановитель девственности   гименопластика   девственность   маркетплейс   обман   товар   
1496
6

Продавец уверяет, что мужчина не почувствует обмана и будет преисполнен гордости за то, что был первым у своей девушки.

В некоторых культурах выходить замуж недевственницей считается позором, поэтому девушки идут на всевозможные исхищрения, чтобы избранник не догадался о её бурном прошлом. Те, кто побогаче, перед свадьбой проходят процедуру гименопластики. Во время этой хирургической операции сшиваются остатки гимена, т.е. девственной плевы, и первую брачную ночь новоиспеченный муж снова разрывает её во время коитуса.


А те, кто боятся ложиться под нож, могут попробовать другой вариант обмана, попроще. Для него за некоторое время до интима во влагалище предлагают ввести капсулу, которая потом лопнет и зальёт постель искусственной кровью.


×
×

Продавец уверяет, что по цвету и консистенции содержимое капсулы похоже на настоящую кровь, поэтому мужчина даже не поймёт, что его обманули.


Интересно, что появились первые отзывы. Сплошь положительные.


Кстати, ранее похожий товар продавали в интернет-магазине Amazon, но после того как на него возник ажиотаж в Индии и об этом проведали СМИ, капсулы с сайта удалили.



А в нашей стране товар появился недавно, и что-то нам подсказывает, спрос на него будет неплохим.

Как говорится, выводы делаем сами...


PS. После того, как объявление завирусилось, продавец маркетплейса стал продавать капсулы в три раза дороже.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: восстановитель девственности   гименопластика   девственность   маркетплейс   обман   товар   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
Григорий Бабкин Час назад
Ну да, ну да. А то, что х*уй там, как карандаш в стакане и шрам после "кесарева", это всё фигня.
Вообще, исходи из умственных способностей большинства современных детей, может прокатить. Помню, как двадцативосьмилетний пацанёнок, причём дураком я его точно не назову, убил меня вопросом: может ли баба забеременеть, если проглотит сперму после отсоса? И вот я на него смотрю и не могу понять, прикалывается он или нет.
А он не прикалывается. Двадцать восемь, сцуко, лет! Это пи*здец какой-то.
P.S. Не удивлюсь, если тут кто-то спросит: Так да или нет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
11k
DumDum Минуту назад
Пусть там же липовые справки о доходах продают. Для предъявления невестам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Timur 5 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
foggen2 9 минут назад
*****-Ты чего вся заплаканная?!
-Блииииин!!!!!Эта сволочь,Пашка мне изменил!!!!! А ведь я столько раз была ему верна!!*******
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Aqueronte 17 минут назад
Звучит как бизнес план
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
448
Михаил 22 минуты назад
Ну как бы "на ощупь" сложно не понять что ты был далеко не первый...
Ну или как вариант нужно быть вхламину...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
340
ruslan d 37 минут назад
Вот и нафиг это надо ? Что за пляски вообще вокруг девственности ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
340
ruslan d 7guest 16 минут назад
Ну да , мне не понять )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
878k
А.Берестенко 56 минут назад
В ресторане мужик подсаживается к девушке. -Девушка, давайте знакомиться… Я -Николай…народный депутат… честный и порядочный человек… -Снежана…вип-проститутка…девственница…)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

193928



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Это расизм": директор школы в Химках отругала детей, которые рассказали СМИ о зверствах одноклассников-мигрантов
"Это расизм": директор школы в Химках отругала детей, которые рассказали СМИ о...
"Да мы с вами коллеги!". Актёр дубляжа Карен Арутюнов разыграл телефонных мошенников
"Да мы с вами коллеги!". Актёр дубляжа Карен Арутюнов разыграл телефонных мошенников
Набирающие популярность в сообществах
Как съесть кленовые листья
Как съесть кленовые листья
Провал «белого» плана и утонувшие «ураганы» британцев
Провал «белого» плана и утонувшие «ураганы» британцев
Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы?
Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда заказал значок из фоток

Лучшие демотиваторы
Теперь он вдовец

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#СССР#забавно#интересное#ДТП#познавательно#деньги#фильм#новости
#животные#история#в мире#автомир#машина#люди#Китай#природа#кот#США
#факты#Юмор#автомобили#Прикол#аварии#авто аварии#шоу бизнес#Россия#Мемы#такси
Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы? Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы? Сочно и стойко: на маркетплейсе продавец устроил флешмоб, отвечая отзывы на помаду Сочно и стойко: на маркетплейсе продавец устроил флешмоб, отвечая отзывы на помаду "Подари мужу девственность": томский медцентр запустил акцию, которая разозлила феминисток "Подари мужу девственность": томский медцентр запустил акцию, которая разозлила феминисток «На бутылке ещё сидеть не доводилось»: Wildberries стал присылать россиянам пластиковую тару вместо заказанных секс-игрушек «На бутылке ещё сидеть не доводилось»: Wildberries стал присылать россиянам пластиковую тару... 16 женщин, чьё увлечение фотошопом вышло из-под контроля 16 женщин, чьё увлечение фотошопом вышло из-под контроля Бесплатный сыр бывает только в мышеловке: 18 фото уловок маркетологов Бесплатный сыр бывает только в мышеловке: 18 фото уловок маркетологов

На что жалуетесь?

Вернуться