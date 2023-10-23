Обман, кругом обман: на маркетплейсах появились капсулы для восстановления девственности

Продавец уверяет, что мужчина не почувствует обмана и будет преисполнен гордости за то, что был первым у своей девушки.
В некоторых культурах выходить замуж недевственницей считается позором, поэтому девушки идут на всевозможные исхищрения, чтобы избранник не догадался о её бурном прошлом. Те, кто побогаче, перед свадьбой проходят процедуру гименопластики. Во время этой хирургической операции сшиваются остатки гимена, т.е. девственной плевы, и первую брачную ночь новоиспеченный муж снова разрывает её во время коитуса.
А те, кто боятся ложиться под нож, могут попробовать другой вариант обмана, попроще. Для него за некоторое время до интима во влагалище предлагают ввести капсулу, которая потом лопнет и зальёт постель искусственной кровью.
Продавец уверяет, что по цвету и консистенции содержимое капсулы похоже на настоящую кровь, поэтому мужчина даже не поймёт, что его обманули.
Интересно, что появились первые отзывы. Сплошь положительные.
Кстати, ранее похожий товар продавали в интернет-магазине Amazon, но после того как на него возник ажиотаж в Индии и об этом проведали СМИ, капсулы с сайта удалили.
А в нашей стране товар появился недавно, и что-то нам подсказывает, спрос на него будет неплохим.
Как говорится, выводы делаем сами...
PS. После того, как объявление завирусилось, продавец маркетплейса стал продавать капсулы в три раза дороже.
Источник:
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Вообще, исходи из умственных способностей большинства современных детей, может прокатить. Помню, как двадцативосьмилетний пацанёнок, причём дураком я его точно не назову, убил меня вопросом: может ли баба забеременеть, если проглотит сперму после отсоса? И вот я на него смотрю и не могу понять, прикалывается он или нет. А он не прикалывается. Двадцать восемь, сцуко, лет! Это пи*здец какой-то.
P.S. Не удивлюсь, если тут кто-то спросит: Так да или нет?
-Блииииин!!!!!Эта сволочь,Пашка мне изменил!!!!! А ведь я столько раз была ему верна!!*******