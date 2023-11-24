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В Тюменской области дамочка укусила сотрудницу полиции, которая влезла ей в трусы

В Тюменской области дамочка укусила сотрудницу полиции, которая влезла ей в трусы

Автор:
24 ноября 2023 13:47
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ишим   Наркотики   Суд   наказание   полиция   тюменская область   укусила   
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Ох тяжёлая эта работа полицейских - с нервными задержанными общаться!

Эта история произошла в июне текущего года. В г. Ишим (Тюменская область) полицейские задержали женщину. При досмотре обнаружилось, что у дамы под одеждой скрыт пакетик с наркотиками. Находчивая жительница Ишима спрятала свёрток в нижнее бельё, и когда дознаватель попыталась забрать находку, его владелица сначала попыталась воспрепятствовать этому, изворачиваясь и приседая, а затем рассвирепела и сделала "кусь". Цапнув сотрудника полиции за плечо, она, конечно, показала характер, но от наказания не ушла.


Свёрток всё равно изъяли, и, помимо прочего, на кусаку завели дело о применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. На днях состоялся суд, на котором подсудимая признала свою вину и извинилась за проступок. Сотрудница полиции извинения приняла, и за содеянное злоумышленнице назначили наказание в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев, условно, с испытательным сроком на 2 года.

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Метки: Ишим   Наркотики   Суд   наказание   полиция   тюменская область   укусила   
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28  комментариев
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36k
АнтонПолднев Час назад
Мастера заголовка снова на арене!
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596
Maxc 8 минут назад
Тема писеК не раскрыта
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7k
Marlboro 20 минут назад
"которая влезла ей в трусы" целиком влезла? Ничего себе у них там трусы :)
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34k
БамбарбияКиргуду 36 минут назад
Может она себя собакой идентифицирует.
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25k
Сибиряк 53 минуты назад
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34k
Fat Lynx 58 минут назад
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1k
thrashbox Час назад
Чем укусила-то ?
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85k
Доктор Джонс Час назад
Подсудимая, где Вы прятали сверток с наркотиками?
Где, где... В...
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3k
Шапкин Час назад
А где?
Не мне, друг спрашивает.
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16k
Kucher Час назад
А за наркоту сколько дали?
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6k
AlexAndEr Час назад
Заголовок интригует! содержимое разочаровало...
Требую альтернативную историю!
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11k
Б.Касторский Час назад
Никогда не мог понять зачем нужно усугублять вину и наказание. Хорошо, есть вариант сбежать? Беги. Есть вариант уничтожить улики? Уничтожай. Человек такое существо, что хочет избежать наказания. Но тут? Ты в трусах напротив куча сотрудников, бежать некуда. Вес скинуть проблематично. Зачем еще одна статья?
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6k
Старичок Час назад
мастер заголовков, ёптя.
она вся влезла или только губы оставила наруже, потому как курить любит?
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33k
Ego sum qui sum Час назад
это какая то затравка для порнохаба
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323
ruslan d Час назад
Легко отделалась , могли бы и добавить веса с обиды то ...
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