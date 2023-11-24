В Тюменской области дамочка укусила сотрудницу полиции, которая влезла ей в трусы

Ох тяжёлая эта работа полицейских - с нервными задержанными общаться!
Эта история произошла в июне текущего года. В г. Ишим (Тюменская область) полицейские задержали женщину. При досмотре обнаружилось, что у дамы под одеждой скрыт пакетик с наркотиками. Находчивая жительница Ишима спрятала свёрток в нижнее бельё, и когда дознаватель попыталась забрать находку, его владелица сначала попыталась воспрепятствовать этому, изворачиваясь и приседая, а затем рассвирепела и сделала "кусь". Цапнув сотрудника полиции за плечо, она, конечно, показала характер, но от наказания не ушла.
Свёрток всё равно изъяли, и, помимо прочего, на кусаку завели дело о применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. На днях состоялся суд, на котором подсудимая признала свою вину и извинилась за проступок. Сотрудница полиции извинения приняла, и за содеянное злоумышленнице назначили наказание в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев, условно, с испытательным сроком на 2 года.
Источник:
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Где, где... В...
Не мне, друг спрашивает.
Требую альтернативную историю!
она вся влезла или только губы оставила наруже, потому как курить любит?
давай следующие.