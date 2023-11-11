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"Сожгу вместе с охранниками": на Урале запугивают семью мужчины, сдавшего в полицию найденные наркотики

"Сожгу вместе с охранниками": на Урале запугивают семью мужчины, сдавшего в полицию найденные наркотики

Автор:
11 ноября 2023 11:52
Сообщество : Криминал
Метки: Наркотики   Первоуральск   Угрозы   барыга   государственная защита   полиция   съемная квартира   
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Житель Первоуральска нашёл большую партию наркотиков и сдал её в полицию. Теперь ему приходится жить в страхе. Мужчину и всю его семью, включая детей, обещают убить.

Житель Первоуральска сдавал посуточно квартиру. Один из его съемщиков по окончанию срока аренды не вышел на связь, и тогда хозяин жилья зашёл в свою квартиру. Там он обнаружил целую нарколабораторию, включая коробки с готовыми синтетическими наркотиками.


— В 10 часов я ему набираю — он «не абонент». Пришел, звоню в дверь — не открывает. Я открыл вторым комплектом ключей и вошел. Увидел нарколабораторию: провода, зарядки, телефоны разные, весы. Две коробки из-под наркотиков, как я потом понял, были убраны в мусор, а третья, с кристаллами бело-кофейного цвета, лежала в шифоньере. И остался мусор. Видимо, с кем-то пили и курили, - рассказывает хозяин квартиры.


Всё это добро он сначала убрал в подвал, т.к. нужно было срочно ехать в Красноуфимск, а в полицию сдал позже. И в этом была его огромная ошибка.


Спохватившись, съемщик наведался в квартиру и понял, что "товара" нет. Хозяина жилья обвинили в воровстве.


"Мне стали звонить и угрожать: «Что взял? Нам отдавать не надо. Разложишь сам, мы тебе скинем точки. Будешь раскладывать эти веса сам. И с тебя еще 500 тысяч рублей». Я не знал, что делать. Они потом начали жене еще писать и угрожать", - рассказывает уралец.


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Мужчина обратился в полицию лишь после того как его квартиру пытались поджечь, разбив окна камнем и кирпичом, которые были обёрнуты в бумагу с надписями: «Привет от картеля» и «Тварь, одумайся». Владелец жилья уверяет, что даже не подозревал о том, что именно оставил квартирант, и догадался, что дело нечисто, только после угроз.




А потом к подъезду подбросили гроб, в котором находилась свиная голова и фото владельца квартиры, приколотое ножом.


Как сообщают в СМИ, в чатах определённой направленности за голову мужчины и вовсе объявили вознаграждение в миллион рублей.


Мужчине пишут в мессенджерах, угрожая изуродовать его детей и расправиться с ним самим.


Обратившись в полицию, мужчина попросил защиты. Уголовное дело по факту вымогательства крупной суммы уже возбуждено (ч. 3 п. «б» ст 163 УК РФ "Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере"), а вот госзащиты пока нет - в соответствующие органы отправлено ходатайство.


А пока мужчина написал заявление в прокуратуру. Он реально опасается за свою жизнь и жизнь своих детей, т.к. угрозы всё равно продолжают поступать.



Между тем, сбежавшего квартиранта правоохранители все-таки нашли, но его причастность к сбыту мефедрона нельзя было доказать только словами арендодателя. Сам же съемщик категорически отрицает какое-либо участие в этом деле. А вот доставщик гроба перепутал квартиру и ломился в чужое жилье, разбив там окна. Его задержали - мужчина сообщил, что нашел работу в Телеграм-канале, и других подробностей не знает.


Во всей этой истории непонятно одно: почему владелец квартиры сразу не обратился в полицию? Надеялся, что съемщик забудет про оставленные наркотики?

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Метки: Наркотики   Первоуральск   Угрозы   барыга   государственная защита   полиция   съемная квартира   
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31  комментарий
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5k
Alex 2 часа назад
Мусора в доле наверняка.

P/S Наркобарыг и тех кто прячет, нужно сжигать живьем на центральной площади, прилюдно.
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5k
A Минуту назад
Ну, теперь одна надежда на то,что Бастрыкин увидит эту новость... по-другому менты у нас не работают
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3k
Руслан 7 минут назад
Помнится на Филиппинах президент Дутерте дал карт-бланш на отстрел наркоторговцев. И помнится довольно преуспел в этом начинании. Сотни тысяч барыг сами сдались полиции. Тысячи были убиты сознательными гражданами. Я тоже за этот подход.
Только истреблять как мелких барыг и закладчиков, так и оптовиков. Прям казнь в прямом эфире. Благое дело. И мусоров, которые кормятся с этого тоже к стенке с полной конфискацией всего!
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1k
Михаил 12 минут назад
А в Москве вон поликлиники какие крутые и по указанию Бастрыкина в Питере быстро всех находят. Видимо небыло ещё указания.
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18k
Toxictofa 19 минут назад
Хозяин квартиры либо полный идиот, либо причастен.
Иначе сразу бы вызвал ментов, как только нашел такое "хозяйство".
Никакие срочные дела не стоят тех проблем, которые устроит нарколаба в его квартире.
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2k
Mikhail 19 минут назад
весь этот "картель" - надо разваливать. перетравят всю молодежь и вовлекут в свои антисоциальные зашквары, потом никогда не отмоешься.
да и все эти "наемные работники" - по большому счету расходный материал.
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355
DrEris 24 минуты назад
В DarkNet нанять хакеров самих вычислить и тоже их родственникам подкидывать гробы и и угрозы profit
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4k
Pill Полчаса назад
Я думаю, что менты и слили. А пугают мелкие дельцы.
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6k
Евгений Д Полчаса назад
Надо было не трогать и сообщить в полицию и пусть бы они сами взяли бы этих ублюдков за руку с доказательствами.
А то что сначала спрятал= это просто глупо
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16k
_delphin_ Полчаса назад
Чувак заходит в свою квартиру, обнаруживает там нарколабораторию и уносит всё в подвал? Именно так и поступают нормальные, адекватные, законопослушные люди.
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89
2023 36 минут назад
Отвлечемся от ситуации и вспомним вот о чём, содержали таких вот квартир, с посуточной и почасовой оплатой, это ведь прямо говоря, содержатели борделей и притонов. Для кого эти посуточные и почасовые квартиры? для приличных граждан, или для потрахушек и наркоманов? Сами знаете ответ. Может именно поэтому, хозяин этой квартирки и не стал сразу заявлять в полицию, а припрятал наркоту, в надежде на барыш. Да только вот вышло иначе, сам себя наказал.
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41k
Example 6.2.6 41 минуту назад
Серьёзные люди тебя предупреждать не станут. Будут сразу последствия - сожгут машину, изобьют жену или ребёнка, а потом очень вежливо, просто намекнут что ты должен и лучше б тебе отдать. А когда тебе ничего не делают. а засыпают угрозами - ну это гопота какая-то, которая разменивает фактор внезапности, на клишированные угрозы из американских боевиков. Таких ловить, даже скучно милиционерам. Если милиционеры настроены их ловить.
Что я думаю. Я думаю мужик, был в курсе хранения и фасовки наркоты, посему сразу в ментовку не побежал, чтоб опера там засаду устроили и не взяли с поличным квартиросъёмщика с весом на руках. А долго и муторно торговался насчёт своей доли с хозяевами бизнеса, бравируя тем что просто всё сдаст. На счёт доли не договорились, вот он и закосил под "ничего не знающего" и теперь пытается вывернуться, как невинная жертва обстоятельств.
*Любой, адекватный человек, увидев такое - сразу бы позвонил в милицию, и ни в коем случае бы не стал бы ничего трогать, чтоб упаси бог, твои отпечатки там не нашли и не привязали тебя к этому опасному делу. А этот нет - добросовестно всё упаковал, в подвал спустил, зачем-то ждал сутки.. как будто у него дела по важнее были чем нарколаборатория в его квартире.
Да и не стали бы вменяемые преступники, мутить такое на съёмной хате, где у хозяина есть ключ, и он может внезапно заявиться, и к тому же. всё это дело - оставлять без присмотра -заходи, бери что хочешь, хоть ментов вызывай.. там бы дежурил свой человек. Так вот, вопрос, кто этот - "свой" человек.

Даю 9 из 10 - что он замешан в этой схеме и осведомлён.. а теперь попал в непонятное и выкручивается. Возможно по этой причине его не отловили и не повесили вверх ногами к дереву в ближайшем лесу, избивая резиновыми шлангами, опасаясь что он теперь точно все впалит в обмен на сделку со следствием, а просто намекают ему что дальше так же действовать - себе дороже. Мол, верни деньги, покрой убытки - и мы ещё можем разойтись нормально.
Но, если там, не продажные менты, и нормальные следки, я думаю - вывести на чистую воду данного гражданина, делов на пару часов вдумчивой беседы в кабинете.
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1k
alex 46 минут назад
я не понимаю там есть власть? Полиция, что-то подобия наркоконтроля, прокуратура, ФСБ? Заявление в Генеральную прокуратуру на бездействия силовых структур. А вообще становится страшно, по ТВ президент отстраивает новые регионы, ключи вручает раздает квартиры, а народ России просто посылают на убой, сажают за толчки психических инвалидов, скоро нормальный народ или свалит в другие страны или просто вымрет
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302
Абвгд Еёжзиклмн 51 минуту назад
Дело ясное, что дело тёмное.
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3k
Андрей Час назад
Мутная история. А чего сразу полицию не вызвал?
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3k
DVPET Час назад
Что нужно делать в первую очередь, если ты законопослушный гражданин и обнаружил в сдаваемой квартире нарколабораторию?
Ну конечно же прятать "товар", никому ничего не сообщать и уезжать по делам в Красноуфимск.
А, не. "Прятать/молчать/Красноуфимск" это другой сценарий - это называется попытался влезть в наркобизнес и подзаработать. Видимо риски бизнеса не потянул и решил переобуться в "законопослушного гражданина"...
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14k
gavrosh Час назад
Мутный тип. В подвал он перепрятал...
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3k
Pioner76 Час назад
На другом сайте иногда появляется видео, где барыги наказывает закладчиков, которые кинули их, или на оборот, как жители наказывает закладчиков, которых поимали. Поверте, этого лучше не видеть. Не для слабонервных это. А мужыку пожелаю, чтоб угрозы и остались только угрозами.
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12k
Copycat 2 часа назад
Это большой бизнес, а некоторые из ментов я думаю в доле - по этому не особо ищут квартиранта
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13k
кот базилий 2 часа назад
Не сдал бы , сел как соучастник. А менты опять в ожидании.
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