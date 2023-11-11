"Сожгу вместе с охранниками": на Урале запугивают семью мужчины, сдавшего в полицию найденные наркотики

Житель Первоуральска сдавал посуточно квартиру. Один из его съемщиков по окончанию срока аренды не вышел на связь, и тогда хозяин жилья зашёл в свою квартиру. Там он обнаружил целую нарколабораторию, включая коробки с готовыми синтетическими наркотиками.

— В 10 часов я ему набираю — он «не абонент». Пришел, звоню в дверь — не открывает. Я открыл вторым комплектом ключей и вошел. Увидел нарколабораторию: провода, зарядки, телефоны разные, весы. Две коробки из-под наркотиков, как я потом понял, были убраны в мусор, а третья, с кристаллами бело-кофейного цвета, лежала в шифоньере. И остался мусор. Видимо, с кем-то пили и курили, - рассказывает хозяин квартиры.

Всё это добро он сначала убрал в подвал, т.к. нужно было срочно ехать в Красноуфимск, а в полицию сдал позже. И в этом была его огромная ошибка.

Спохватившись, съемщик наведался в квартиру и понял, что "товара" нет. Хозяина жилья обвинили в воровстве.