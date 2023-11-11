"Сожгу вместе с охранниками": на Урале запугивают семью мужчины, сдавшего в полицию найденные наркотики

Житель Первоуральска нашёл большую партию наркотиков и сдал её в полицию. Теперь ему приходится жить в страхе. Мужчину и всю его семью, включая детей, обещают убить.
Житель Первоуральска сдавал посуточно квартиру. Один из его съемщиков по окончанию срока аренды не вышел на связь, и тогда хозяин жилья зашёл в свою квартиру. Там он обнаружил целую нарколабораторию, включая коробки с готовыми синтетическими наркотиками.
— В 10 часов я ему набираю — он «не абонент». Пришел, звоню в дверь — не открывает. Я открыл вторым комплектом ключей и вошел. Увидел нарколабораторию: провода, зарядки, телефоны разные, весы. Две коробки из-под наркотиков, как я потом понял, были убраны в мусор, а третья, с кристаллами бело-кофейного цвета, лежала в шифоньере. И остался мусор. Видимо, с кем-то пили и курили, - рассказывает хозяин квартиры.
Всё это добро он сначала убрал в подвал, т.к. нужно было срочно ехать в Красноуфимск, а в полицию сдал позже. И в этом была его огромная ошибка.
Спохватившись, съемщик наведался в квартиру и понял, что "товара" нет. Хозяина жилья обвинили в воровстве.
"Мне стали звонить и угрожать: «Что взял? Нам отдавать не надо. Разложишь сам, мы тебе скинем точки. Будешь раскладывать эти веса сам. И с тебя еще 500 тысяч рублей». Я не знал, что делать. Они потом начали жене еще писать и угрожать", - рассказывает уралец.
Мужчина обратился в полицию лишь после того как его квартиру пытались поджечь, разбив окна камнем и кирпичом, которые были обёрнуты в бумагу с надписями: «Привет от картеля» и «Тварь, одумайся». Владелец жилья уверяет, что даже не подозревал о том, что именно оставил квартирант, и догадался, что дело нечисто, только после угроз.
А потом к подъезду подбросили гроб, в котором находилась свиная голова и фото владельца квартиры, приколотое ножом.
Как сообщают в СМИ, в чатах определённой направленности за голову мужчины и вовсе объявили вознаграждение в миллион рублей.
Мужчине пишут в мессенджерах, угрожая изуродовать его детей и расправиться с ним самим.
Обратившись в полицию, мужчина попросил защиты. Уголовное дело по факту вымогательства крупной суммы уже возбуждено (ч. 3 п. «б» ст 163 УК РФ "Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере"), а вот госзащиты пока нет - в соответствующие органы отправлено ходатайство.
А пока мужчина написал заявление в прокуратуру. Он реально опасается за свою жизнь и жизнь своих детей, т.к. угрозы всё равно продолжают поступать.
Между тем, сбежавшего квартиранта правоохранители все-таки нашли, но его причастность к сбыту мефедрона нельзя было доказать только словами арендодателя. Сам же съемщик категорически отрицает какое-либо участие в этом деле. А вот доставщик гроба перепутал квартиру и ломился в чужое жилье, разбив там окна. Его задержали - мужчина сообщил, что нашел работу в Телеграм-канале, и других подробностей не знает.
Во всей этой истории непонятно одно: почему владелец квартиры сразу не обратился в полицию? Надеялся, что съемщик забудет про оставленные наркотики?
Источник:
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P/S Наркобарыг и тех кто прячет, нужно сжигать живьем на центральной площади, прилюдно.
Иначе сразу бы вызвал ментов, как только нашел такое "хозяйство".
Никакие срочные дела не стоят тех проблем, которые устроит нарколаба в его квартире.
Мэра и прокурора Первоуральска под статью, с отягчающими, ибо не фиг.
да и все эти "наемные работники" - по большому счету расходный материал.
А то что сначала спрятал= это просто глупо
Что я думаю. Я думаю мужик, был в курсе хранения и фасовки наркоты, посему сразу в ментовку не побежал, чтоб опера там засаду устроили и не взяли с поличным квартиросъёмщика с весом на руках. А долго и муторно торговался насчёт своей доли с хозяевами бизнеса, бравируя тем что просто всё сдаст. На счёт доли не договорились, вот он и закосил под "ничего не знающего" и теперь пытается вывернуться, как невинная жертва обстоятельств.
*Любой, адекватный человек, увидев такое - сразу бы позвонил в милицию, и ни в коем случае бы не стал бы ничего трогать, чтоб упаси бог, твои отпечатки там не нашли и не привязали тебя к этому опасному делу. А этот нет - добросовестно всё упаковал, в подвал спустил, зачем-то ждал сутки.. как будто у него дела по важнее были чем нарколаборатория в его квартире.
Да и не стали бы вменяемые преступники, мутить такое на съёмной хате, где у хозяина есть ключ, и он может внезапно заявиться, и к тому же. всё это дело - оставлять без присмотра -заходи, бери что хочешь, хоть ментов вызывай.. там бы дежурил свой человек. Так вот, вопрос, кто этот - "свой" человек.
Даю 9 из 10 - что он замешан в этой схеме и осведомлён.. а теперь попал в непонятное и выкручивается. Возможно по этой причине его не отловили и не повесили вверх ногами к дереву в ближайшем лесу, избивая резиновыми шлангами, опасаясь что он теперь точно все впалит в обмен на сделку со следствием, а просто намекают ему что дальше так же действовать - себе дороже. Мол, верни деньги, покрой убытки - и мы ещё можем разойтись нормально.
Но, если там, не продажные менты, и нормальные следки, я думаю - вывести на чистую воду данного гражданина, делов на пару часов вдумчивой беседы в кабинете.
Ну конечно же прятать "товар", никому ничего не сообщать и уезжать по делам в Красноуфимск.
А, не. "Прятать/молчать/Красноуфимск" это другой сценарий - это называется попытался влезть в наркобизнес и подзаработать. Видимо риски бизнеса не потянул и решил переобуться в "законопослушного гражданина"...