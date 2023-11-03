Оскал Фортуны: как преступник-рецидивист выиграл в лотерею

Случайности правят миром. И зачастую сложно оценить, что подразумевали под некоторыми из них высшие силы – дать урок людям или просто поиздеваться.
Йоворт Хоэр был человеком откровенно гадким. В 1989 году 36-летний мужчина отправился за решётку. И без сомнений заслуженно: в течение примерно 20 лет он нападал на женщин. Некоторые жертвы подвергались насилию.
В соответствии с британскими законами, имена жертв могут не разглашаться. Но данные одной из пострадавших – последней, Ширли Вудман обнародованы.
По странному стечению обстоятельств жертва оказалась директором школы, в которой когда-то учился Хоэр. И, несмотря на возраст, смогла опознать нападавшего.
С учётом количества эпизодов насильник получил заслуженный пожизненный срок и отправился за решётку. Мужчина стал образцовым заключённым, за что в качестве поблажек даже получил возможность выбираться домой на выходные.
В 2004 году Йоворт во время такой вылазки купил лотерейный билет. И надо было такому случиться – выиграл. Огромную сумму в размере более 7 млн фунтов. Фортуна улыбнулась заключённому и второй раз: администрация тюрьмы Лейхилл уведомила, что его планируют освободить в течение года.
Это ли не везение? Преступник потирал руки, планируя, как потратит выигрыш. И тут на горизонте объявилась та самая Ширли. Узнав о везунчике из газет, женщина обратилась в суд с требованием выплаты компенсации пострадавшим женщинам за счёт выигрыша.
Конечно, дело было заведомо проигрышным – вышел срок давности. Но упрямая пожилая леди пошла дальше – обратилась с заявлением изменения законодательства.
На период разбирательств все счета Хоэра заморозили, оставив лишь ежемесячную сумму выплаты в размере чуть более 8 тыс. фунтов. Немало, но это капля в море по сравнению с вожделенными миллионами.
Хоэр возмутился и подал иск уже в отношении организаторов. Медленно заскрипела бюрократическая машина. Но упрямая старушка добилась своего – поправку об исключительных случаях и выплате внесли в закон. Ширли получила 50 тыс. фунтов и 800 тыс. в качестве компенсации за понесённые издержки.
Все деньги Вудман пожертвовала фонду, оказывающему помощь жертвам насилия.
Хоэр в это время яростно сражался за право получения всей суммы. Поэтому успех бывшей жертвы никак не прокомментировал. Сражался не просто долго, а очень долго. Лишь спустя 15 лет – весной этого года преступник получил остаток выигрыша и неустойку, вызвав волну негодования среди жертв и широкой общественности.
К счастью, стойкая и храбрая пожилая леди не дожила до этого момента: Ширли скончалась годом ранее в возрасте 92 лет. Дочь Вудман настаивала, чтобы Хоэр передал деньги на благотворительность, но мужчина никак не отреагировал на обращение.
Сейчас он вместе с женой перебрался куда-то в пригород, занимается недвижимостью и коллекционирует антиквариат. Первоначальное место жительства в районе Ньюкасла ему пришлось покинуть: кто-то оставил на воротах дома надпись красной краской с требованием проваливать.
А мораль? Она, конечно, сложная. Но, пример Ширли доказал, что и один человек в поле воин. Ведь упрямая и отважная женщина потратила годы жизни, чтобы облегчить кому-то, совершенно незнакомым ей людям, эту жизнь в будущем.
А что Фортуна? Возможно, богиня смотрит откуда-то с небес, с ухмылкой наблюдая за мельтешением человечков – таких зависимых от красивых бумажек и таких безвольных в принятии решений.
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