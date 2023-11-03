Оскал Фортуны: как преступник-рецидивист выиграл в лотерею

В соответствии с британскими законами, имена жертв могут не разглашаться. Но данные одной из пострадавших – последней, Ширли Вудман обнародованы.

По странному стечению обстоятельств жертва оказалась директором школы, в которой когда-то учился Хоэр. И, несмотря на возраст, смогла опознать нападавшего.

С учётом количества эпизодов насильник получил заслуженный пожизненный срок и отправился за решётку. Мужчина стал образцовым заключённым, за что в качестве поблажек даже получил возможность выбираться домой на выходные.