"Мужиком тебе не быть!": Ярославский суд отменил смену пола у двух трансгендеров, осужденных за наркотики

Больше года Дзержинский районный суд Ярославля ломал голову над очень запутанным вопросом, куда же отправить двух недоделанных трансгендеров - в женскую колонию или все-таки в мужскую.
Началось все с того, что в июне прошлого года силовики задержали 4 мужчин, активно распространявших закладки с наркотиками в Ярославле. По версии следствия, они в декабре 2019 года и январе 2020-го забирали и оставляли в новых местах закладки с «солями», МДМА и амфетамином.
С 2 парнями вопрос решился достаточно быстро, они получили свои сроки и отправились по колониям, а вот еще с двумя получилась накладочка. На первый взгляд они были похожи на мужчин, да и паспорта были мужскими, а вот за их внешностью и документами оказались женщины.
Вот и началась путаница, по документам они должны были отбывать наказание в мужской колонии, но кто же туда отправит двух биологических женщин, у которых явное «наличие расстройства половой идентификации». Да и анализы крови показывали, что генетически они все еще были женщинами, хоть и принимали до этого гормоны.
Почти 9 месяцев они находились в одиночных камерах, для их же безопасности. Эта мера двух дамочек не устраивала, как и насмешливое отношение к их персонам. Видимо, ну очень хотелось в мужскую колонию. Но не повезло.
"Отношение предвзятое, если не сказать хуже. Были и насмешки, и неуместные пошлые шутки. То есть открытой агрессии не было, но пренебрежение присутствовало. Это несколько напрягает и удивляет, если учесть, что мы никого не убили и не изнасиловали".
Суд потребовал аннулировать ЗАГСом решение о смене фамилии, имени, отчества и пола двух осужденных, выданных еще в 2019 году на основании справки из частной питерской клиники. Как заявили сами дамы, наркотики они стали сбывать в надежде быстренько поднять деньги и окончательно сменить пол, но планам их не суждено было исполниться.
Да и закон о запрете смена пола вышел, так что суд окончательно принял решение отправить двух недоделанных трансгендеров в женскую колонию.
Источник:
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а вариант "в топку" им в голову не приходил?
У нас в школах генетику совсем перестали преподавать? Как буржуазную лженауку?
Или автор еще до неё не доучился?