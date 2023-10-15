"Мужиком тебе не быть!": Ярославский суд отменил смену пола у двух трансгендеров, осужденных за наркотики

Вот и началась путаница, по документам они должны были отбывать наказание в мужской колонии, но кто же туда отправит двух биологических женщин, у которых явное «наличие расстройства половой идентификации». Да и анализы крови показывали, что генетически они все еще были женщинами, хоть и принимали до этого гормоны.

Почти 9 месяцев они находились в одиночных камерах, для их же безопасности. Эта мера двух дамочек не устраивала, как и насмешливое отношение к их персонам. Видимо, ну очень хотелось в мужскую колонию. Но не повезло.

"Отношение предвзятое, если не сказать хуже. Были и насмешки, и неуместные пошлые шутки. То есть открытой агрессии не было, но пренебрежение присутствовало. Это несколько напрягает и удивляет, если учесть, что мы никого не убили и не изнасиловали".