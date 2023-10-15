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"Мужиком тебе не быть!": Ярославский суд отменил смену пола у двух трансгендеров, осужденных за наркотики

"Мужиком тебе не быть!": Ярославский суд отменил смену пола у двух трансгендеров, осужденных за наркотики

Автор:
15 октября 2023 12:38
Сообщество : Криминал
Метки: Наркотики   Ярославль   женская колония   криминал   суд   трансгендеры   
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Больше года Дзержинский районный суд Ярославля ломал голову над очень запутанным вопросом, куда же отправить двух недоделанных трансгендеров - в женскую колонию или все-таки в мужскую.

Началось все с того, что в июне прошлого года силовики задержали 4 мужчин, активно распространявших закладки с наркотиками в Ярославле. По версии следствия, они в декабре 2019 года и январе 2020-го забирали и оставляли в новых местах закладки с «солями», МДМА и амфетамином.

С 2 парнями вопрос решился достаточно быстро, они получили свои сроки и отправились по колониям, а вот еще с двумя получилась накладочка. На первый взгляд они были похожи на мужчин, да и паспорта были мужскими, а вот за их внешностью и документами оказались женщины.

Вот и началась путаница, по документам они должны были отбывать наказание в мужской колонии, но кто же туда отправит двух биологических женщин, у которых явное «наличие расстройства половой идентификации». Да и анализы крови показывали, что генетически они все еще были женщинами, хоть и принимали до этого гормоны.


Почти 9 месяцев они находились в одиночных камерах, для их же безопасности. Эта мера двух дамочек не устраивала, как и насмешливое отношение к их персонам. Видимо, ну очень хотелось в мужскую колонию. Но не повезло.

"Отношение предвзятое, если не сказать хуже. Были и насмешки, и неуместные пошлые шутки. То есть открытой агрессии не было, но пренебрежение присутствовало. Это несколько напрягает и удивляет, если учесть, что мы никого не убили и не изнасиловали".


Суд потребовал аннулировать ЗАГСом решение о смене фамилии, имени, отчества и пола двух осужденных, выданных еще в 2019 году на основании справки из частной питерской клиники. Как заявили сами дамы, наркотики они стали сбывать в надежде быстренько поднять деньги и окончательно сменить пол, но планам их не суждено было исполниться.

Да и закон о запрете смена пола вышел, так что суд окончательно принял решение отправить двух недоделанных трансгендеров в женскую колонию.


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Метки: Наркотики   Ярославль   женская колония   криминал   суд   трансгендеры   
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8  комментариев
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18k
Shtoppi 57 минут назад
<<Больше года Дзержинский районный суд Ярославля ломал голову над очень запутанным вопросом, куда же отправить двух недоделанных трансгендеров - в женскую колонию или все-таки в мужскую.>>
----------
а вариант "в топку" им в голову не приходил?
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4k
Горожанин 18 минут назад
Ну, тут ничего необычного. Наркомания, нарушение полового поведения - это частое явление, когда люди принимают для себя либеральную идею.
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34k
ACU900 22 минуты назад
А чего бы их не отправить в мужскую колонию? Они там будут хорошо кукарекать ...
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121k
parallax 23 минуты назад
Нужен отдельный зоопарк, куда будут отсылаться все небигарные.
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2k
Rom 24 минуты назад
Да... Странно было бы отправлять в мужскую колонию тех, у кого женская пися между ног.... ))) Но парни в колонии порадовались бы. )))
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7k
Алекс Крайчек Полчаса назад
Аффтор искренне полагает, что после каких-то манипуляций две бабы ГЕНЕТИЧЕСКИ могут стать мужчинами????
У нас в школах генетику совсем перестали преподавать? Как буржуазную лженауку?
Или автор еще до неё не доучился?
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6k
livaneth 53 минуты назад
А в трусы, прости господи, заглянуть?
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