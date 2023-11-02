Инсценировавшего своё похищение россиянина заставили заплатить за его поиски

Житель Кропоткина (Краснодарский край) Александр Полещук изобрёл, как ему казалось, хитроумный план, который бы позволил ему занять крупную сумму денег и избежать возвращения долгов. Он одолжил у нескольких знакомых 5 млн рублей и уехал на своём Subaru в закат. Машину с личными вещами и документами бросил на обочине в соседней Ростовской области, а сим-карту уничтожил, инсценировав таким образом собственное похищение.





Инцидент произошёл в конце весны 2023 года. Местные СМИ сообщают, что 29-летний Полищук не был злостным нарушителем законов и к тому же имел двух несовершеннолетних детей, поэтому сначала в его версию с криминальным подтекстом поверили все. Мужчину начали искать волонтёры организации "Лиза Алерт" и полиция.