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Инсценировавшего своё похищение россиянина заставили заплатить за его поиски

Инсценировавшего своё похищение россиянина заставили заплатить за его поиски

Автор:
02 ноября 2023 16:48
Сообщество : Криминал
Метки: возмещение   инсценировка   краснодарский край   мошенничество   полиция   похищение   суд   
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Гениальный был план, что могло пойти не так?

Житель Кропоткина (Краснодарский край) Александр Полещук изобрёл, как ему казалось, хитроумный план, который бы позволил ему занять крупную сумму денег и избежать возвращения долгов. Он одолжил у нескольких знакомых 5 млн рублей и уехал на своём Subaru в закат. Машину с личными вещами и документами бросил на обочине в соседней Ростовской области, а сим-карту уничтожил, инсценировав таким образом собственное похищение.


Инцидент произошёл в конце весны 2023 года. Местные СМИ сообщают, что 29-летний Полищук не был злостным нарушителем законов и к тому же имел двух несовершеннолетних детей, поэтому сначала в его версию с криминальным подтекстом поверили все. Мужчину начали искать волонтёры организации "Лиза Алерт" и полиция.

Полицейские в поисках Полещука преуспели лучше волонтёров. Они просто пробивали адреса знакомых и родственников мужчины. Спустя три недели после таинственного исчезновения его обнаружили в доме отца в Ростовской области. Как позднее установило следствие, мужчина не собирался возвращаться домой и организовал своё исчезновение из-за огромного долга в 30 млн рублей.


Сообщается, что прокуратура "в целях восстановления социальной справедливости" обратилась в суд и потребовала взыскать с мужчины 50 тысяч рублей, которые были потрачены на его поиски. Эту сумму, как стало известно вчера, он уже выплатил, а вот с долгами, судя по всему, расплатится нескоро, как, впрочем, и покинет места не столь отдалённые. Против Полещука возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Горе-аферисту грозит до 10 лет лишения свободы.

Источник:

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Метки: возмещение   инсценировка   краснодарский край   мошенничество   полиция   похищение   суд   
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6  комментариев
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16k
куджо 2 часа назад
Поехал к бате... Гений чо
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41k
Example 6.2.6 38 секунд назад
Ссылка coub.com
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11k
kaboza Час назад
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1k
Pinhead 2 часа назад
"ту сумму (50к), как стало известно вчера, он уже выплатил"
Я так понимаю из долго в 5млн?
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7k
Умница-красавица 2 часа назад
Кубаноид, одно слово
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