Инсценировавшего своё похищение россиянина заставили заплатить за его поиски

Гениальный был план, что могло пойти не так?
Житель Кропоткина (Краснодарский край) Александр Полещук изобрёл, как ему казалось, хитроумный план, который бы позволил ему занять крупную сумму денег и избежать возвращения долгов. Он одолжил у нескольких знакомых 5 млн рублей и уехал на своём Subaru в закат. Машину с личными вещами и документами бросил на обочине в соседней Ростовской области, а сим-карту уничтожил, инсценировав таким образом собственное похищение.
Инцидент произошёл в конце весны 2023 года. Местные СМИ сообщают, что 29-летний Полищук не был злостным нарушителем законов и к тому же имел двух несовершеннолетних детей, поэтому сначала в его версию с криминальным подтекстом поверили все. Мужчину начали искать волонтёры организации "Лиза Алерт" и полиция.
Полицейские в поисках Полещука преуспели лучше волонтёров. Они просто пробивали адреса знакомых и родственников мужчины. Спустя три недели после таинственного исчезновения его обнаружили в доме отца в Ростовской области. Как позднее установило следствие, мужчина не собирался возвращаться домой и организовал своё исчезновение из-за огромного долга в 30 млн рублей.
Сообщается, что прокуратура "в целях восстановления социальной справедливости" обратилась в суд и потребовала взыскать с мужчины 50 тысяч рублей, которые были потрачены на его поиски. Эту сумму, как стало известно вчера, он уже выплатил, а вот с долгами, судя по всему, расплатится нескоро, как, впрочем, и покинет места не столь отдалённые. Против Полещука возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Горе-аферисту грозит до 10 лет лишения свободы.
Источник:
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Я так понимаю из долго в 5млн?
Не удивлюсь, если строчкой ниже появится 100-1000млн