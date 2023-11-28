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14 людей, которые вывели организацию на новый уровень

14 людей, которые вывели организацию на новый уровень

Автор:
28 ноября 2023 10:46
Сообщество : ФотоМир
Метки: все по полочкам   организация   перфекционисты   порядок   пространство   фото   
1140
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Организация пространства очень помогает. Мы собрали фото от людей, которые просто обожают, когда всё лежит на своих местах. Это большой труд и выдержка, конечно, но оно того стоит.

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А вы любите порядок во всём?

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Метки: все по полочкам   организация   перфекционисты   порядок   пространство   фото   
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1  комментарий
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pynh Час назад
Аккуратно сложить это одно. А вот поддерживать порядок - другое.
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