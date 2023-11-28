14 людей, которые вывели организацию на новый уровень

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Организация пространства очень помогает. Мы собрали фото от людей, которые просто обожают, когда всё лежит на своих местах. Это большой труд и выдержка, конечно, но оно того стоит.
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А вы любите порядок во всём?
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