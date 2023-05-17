16 дотошных людей, которые вышли на новый уровень организации и хранения вещей в доме

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Надоело искать по всей квартире кабели и с трудом впихивать вещи в шкаф? С такими проблемами герои нашей подборки не сталкивается. У них в буквальном смысле всё по полочкам. Они нашли способы, как грамотно организовать хранение в доме.
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