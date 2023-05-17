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16 дотошных людей, которые вышли на новый уровень организации и хранения вещей в доме

16 дотошных людей, которые вышли на новый уровень организации и хранения вещей в доме

Автор:
17 мая 2023 10:46
Сообщество : Фабрика идей
Метки: дома   интересно   контейнеры   организация   фото   хранение   хранить вещи   
2335
17

Надоело искать по всей квартире кабели и с трудом впихивать вещи в шкаф? С такими проблемами герои нашей подборки не сталкивается. У них в буквальном смысле всё по полочкам. Они нашли способы, как грамотно организовать хранение в доме.

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Метки: дома   интересно   контейнеры   организация   фото   хранение   хранить вещи   
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12  комментариев
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19k
Александр Час назад
Книги по цветам, явно они там стоят не для чтения))) Они вообще не читанные
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42k
Sxoxa 43 секунды назад
Книги по цветам - это шизики :)
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6k
perekrestok 6 минут назад
У меня всегда порядок. У жены тоже порядок. И переход от порядка жены к моему порядку занимает обычно два дня. Если я все смогу найти.
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2k
Fiverknot 20 минут назад
Для поддержания уровня порядка в таких местах требуется несколько больше времени чем обычно. Если куда-то торопишься и неаккуратно берёшь любую вещь, то нарушенный порядок потом придется снова восстанавливать.
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27k
Serg2001 40 минут назад
"Книги по цветам" говорят только о том, что для хозяина они всего лишь предмет интерьера.
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16k
Колька Валеркин сын Час назад
НУ почему дотошные, просто людям так удобнее, у меня ножи висят на магнитах в дух разных местах в определенном порядке, и сука бесит когда кто-то из домочадцев возьмет ноже и не повесит на прежнее место, аж на трясет.
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5k
Наталья Час назад
Комментарий к фото
они же все одинаковые, Наташ...
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26k
Федор 2 часа назад
Ну это точно не про меня и мою семью
такой порядок остается после прихода тещи, максимум на сутки))
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173
Darkwing Duck Федор Полчаса назад
Да мне кажется, что у большей части населения не так :) Работа, семья, увлечения и сон - когда тут заниматься раскладкой книг по цветами и прочим всем в таком же духе?
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