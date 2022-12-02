Гениальные идеи организации пространства

Предлагаю вам взглянуть на любопытные примеры уборки и организации различных пространств, которые можно смело брать себе на вооружение. Порядок во всём ещё никому не помешал!
Правильная организация пространства создаёт ощущение комфорта и позволяет поддерживать чистоту, не прибегая к регулярной генеральной уборке. Такой подход отлично работает для частных домов, небольших квартир и даже гаражей. Стоит потратить совсем немного усилий и вам больше не придётся спотыкаться о собственный хлам в попытках найти что-то действительно нужное. Забавно, но некоторые люди активно используют хитрости организации для своих рабочих, игровых зон и даже холодильников.
Эти аккуратно уложенные полотенца — сплошное удовольствие для глаз
Организация игровой комнаты. Всё разложено по своим местам
Книги, сложенные по цвету, выглядят просто невероятно
Это похоже на то, что сделал бы волшебник.
При таком порядке точно ничего не потеряется
Удобные органайзеры для рождественских огней
Таким способом можно хранить детские вещи
Так я храню бумажные полотенца
Органайзер для еды, который можно взять с собой в недолгое путешествие. Отличная идея!
На этот холодильник можно смотреть, как на произведение искусства
Сегодня занялся пространством под раковиной. Для большей красоты поставил искусственное растение
Я наконец-то разобрался со своим беспорядком. На уборку ушло около шести часов
Как правильно организовать хранение перчаток
Некоторые люди используют эту идею при хранении масок, грелок для ушей и собачьих поводков.
Когда действительно любишь свою коллекцию кроссовок
На наведение порядка ушло шесть часов
У человека, который потратил на это столько времени, должно быть железное терпение. Однако результат стоит этого тяжелого труда.
Наконец-то закончили уборку в творческой мастерской
Больше никаких неудобств во время пользования кастрюлями и сковородками
Приспособление позволит без труда брать необходимую посуду и ничего ею не задевать.
До и после уборки
У моих родственников есть куча закусок и другой еды в одной из спален. Мы с мужем помогали в наведении порядка.
Источник:
- 20+ гениальных сооружений и шедевров инженерной мысли
- Когда случайные вещи идеально подходят друг другу
- 16 забавных инженерных решений от «специалистов» с нестандартным подходом к делу
- Люди, которые имеют особый подход к организации вещей
- 15 гениальных решений повседневных проблем
и зачем столько вещей иметь то...
под раковиной - мусорное ведро , а не пластиковый цветочек...
вот все что интересно, это держалка для кастрюлю и сковородок... но опять же - надо еще такое место найти
- Книги сложенные по цвету (и размеру) - было такое в СССР. Когда был культ книги и если у тебя в квартире книг нет, то как бы смотреть будут как на ущербного. Вот те, кто не читал, но хотели выглядеть круто, покупали книги в красивых обложках (лучше - в коже и с импортными названиями или классиков) и расставляли их по цвету. Читающие - по авторам и темам. Это полки владельца книг, а не читателя
- Если инструмент нужен раз в год и есть лишнее место для такого распределения - красиво. Если реально работаешь, то тоже можно ... пару раз в год развесить, а через неделю всё будет в куче перевёрнуто
- Все остальные укладки - тоже только для длительного хранения