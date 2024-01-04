30 примеров идеально организованных вещей

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В наведённом порядке и хорошо организованном пространстве есть что-то приятное. А некоторые люди очень любят приводить всё в порядок, и организация вещей — их настоящий талант. Взглянем на несколько крутых примеров организации вещей, которые обязательно оценят перфекционисты!
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3. "Я учитель рисования, и недавно начала работать в новой школе. Предыдущий учитель не разделял моей любви к организации пространства"
6. "Мой брат с синдромом Аспергера был у меня в гостях. Вот как он разложил все магниты с буквами - чётко по группам"
18. "У меня синестезия - то есть я лучше запоминаю книги по цвету, чем по названию или автору. Вот как я их раскладываю"
21. "Мой брат работает водителем в компании по переездам. Там он использует навыки игры в Тетрис"
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