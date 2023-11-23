13 людей, которые просто хотели заказать напиток в кафе, но нарвались на странную подачу

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Порой в заведениях хотят выделиться настолько, что вместо обычной посуды подают странные предметы. Мы собрали в этом после способы подачи напитков, которые порой выводят из себя гостей.
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