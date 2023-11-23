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13 людей, которые просто хотели заказать напиток в кафе, но нарвались на странную подачу

13 людей, которые просто хотели заказать напиток в кафе, но нарвались на странную подачу

Автор:
23 ноября 2023 14:54
Сообщество : Еда
Метки: Прикол   милота   напитки   подача блюд   подача напитков   фото   
1169
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Порой в заведениях хотят выделиться настолько, что вместо обычной посуды подают странные предметы. Мы собрали в этом после способы подачи напитков, которые порой выводят из себя гостей.

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Метки: Прикол   милота   напитки   подача блюд   подача напитков   фото   
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1  комментарий
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Lehoia 52 минуты назад
Ну, самая оригинальная емкость из которой я пил, наверное это квак.
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