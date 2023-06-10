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«И смех, и грех»: 20 забавных и наивных секретиков из детских дневников

«И смех, и грех»: 20 забавных и наивных секретиков из детских дневников

Автор:
10 июня 2023 08:12
Сообщество : Юмор
Метки: Дневник   Прикол   Юмор   забавно   милота   секретеки   фото   
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Смелые подписчики паблика «мам ну не читай», делятся своими записями из дневников и ностальгируют по детству. Но почему-то большинство этих записей актуально и до сих пор ?

Многие из нас в детстве вели личный дневник. И это определённо было важной частью взросления, потому что кому, если не дневнику, ты расскажешь «самые страшные тайны и секреты». Сейчас, перечитывая записи, мы видим, насколько они наивные и даже смешные.

Ты не ты, когда голоден

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Важная информация для друзей

День рождения — грустный праздник

Какой коварный!

Эй, за что так больно?

И откуда столько мудрости в маленьком человеке, сделавшем эту запись? Кажется, всю суть фразы мы начинаем по-настоящему прочувствовать только сейчас!


У Бога всё под контролем!

Всё как у взрослых

Бабузавр

А так можно было?

Когда ты и сам немного Ксюша

Ой, ну ладно вам! Признавайтесь, кто тут ещё похож на эту пушистую кошечку, которая познала жизненную истину — есть и спать? 🙂


Шёл 2023 год, а мы мечтали всё о том же


Коварный план, ха-ха!


Штирлиц, вас рассекретили


А ведь когда-то был май…


Ачётакова?


Лунтик 18+


Быстрее ориентироваться надо, Данила!


Май литл пони не тупые!

А и правда

Аргументация уровня «Принцесса»

Обычно, девочки возраста «хочу быть принцессой» выбирают в качестве животных всяких котят и единорожек, но наша героиня точно знает, что толку с них немного. А вот человек — «вещь» в хозяйстве полезная 🙂


Время идёт, мы взрослеем, но ничего не меняется

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Метки: Дневник   Прикол   Юмор   забавно   милота   секретеки   фото   
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alertol 10 часов назад
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