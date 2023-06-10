«И смех, и грех»: 20 забавных и наивных секретиков из детских дневников

Смелые подписчики паблика «мам ну не читай», делятся своими записями из дневников и ностальгируют по детству. Но почему-то большинство этих записей актуально и до сих пор ?
Многие из нас в детстве вели личный дневник. И это определённо было важной частью взросления, потому что кому, если не дневнику, ты расскажешь «самые страшные тайны и секреты». Сейчас, перечитывая записи, мы видим, насколько они наивные и даже смешные.
Ты не ты, когда голоден
Важная информация для друзей
День рождения — грустный праздник
Какой коварный!
Эй, за что так больно?
И откуда столько мудрости в маленьком человеке, сделавшем эту запись? Кажется, всю суть фразы мы начинаем по-настоящему прочувствовать только сейчас!
У Бога всё под контролем!
Всё как у взрослых
Бабузавр
А так можно было?
Когда ты и сам немного Ксюша
Ой, ну ладно вам! Признавайтесь, кто тут ещё похож на эту пушистую кошечку, которая познала жизненную истину — есть и спать? 🙂
Шёл 2023 год, а мы мечтали всё о том же
Коварный план, ха-ха!
Штирлиц, вас рассекретили
А ведь когда-то был май…
Ачётакова?
Лунтик 18+
Быстрее ориентироваться надо, Данила!
Май литл пони не тупые!
А и правда
Аргументация уровня «Принцесса»
Обычно, девочки возраста «хочу быть принцессой» выбирают в качестве животных всяких котят и единорожек, но наша героиня точно знает, что толку с них немного. А вот человек — «вещь» в хозяйстве полезная 🙂
Время идёт, мы взрослеем, но ничего не меняется
Источник:
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