«И смех, и грех»: 20 забавных и наивных секретиков из детских дневников

Многие из нас в детстве вели личный дневник. И это определённо было важной частью взросления, потому что кому, если не дневнику, ты расскажешь «самые страшные тайны и секреты». Сейчас, перечитывая записи, мы видим, насколько они наивные и даже смешные.

Ты не ты, когда голоден