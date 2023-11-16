Чудные детские анкеты, в которых так много радости и печали

Исторические личности с гаджетами в руках: это стоит того, чтобы посмотреть

Истории про ужасных соседей, которых и врагу не пожелаешь

Как компании описывают "баги" в обновлениях

Детские фразочки и записки, которые застявляют задуматься и посмеяться

Безумные дизайнерские решения в квартирах в стиле "дорохо-бохато" и "вырви глаз"

Люди, которым фамилии подпоротили всю жизнь