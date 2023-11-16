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Чудные детские анкеты, в которых так много радости и печали

Чудные детские анкеты, в которых так много радости и печали

Автор:
16 ноября 2023 14:17
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   детские анкеты   детские записки   забавно   интересно   милота   фото   
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Дети - цветы жизни. Но порой даже в их умные головы приходят непростые мысли. Мы собрали разные записи из личных дневников и тетрадей, которые заставят улыбнуться.

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Метки: Прикол   детские анкеты   детские записки   забавно   интересно   милота   фото   
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