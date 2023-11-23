"Дети Бога!": Папа Римский Франциск пригласил на обед группу трансгендеров

Мужчины, которые ощущают себя женщинами, побывали в общине Блаженной Непорочной Девы, которая принимала трансгендеров также во время пандемии. Понтифик поделился впечатлениями от этой встречи:





«В первый раз, когда группа транссексуалов приехала в Ватикан и увидела меня, они ушли в слезах, они сказали, что я протянул им руку, поцеловал... Как будто я сделал для них что-то исключительное. Но они дети Бога!» — заявил Франциск.





“Никто не должен сталкиваться с несправедливостью или быть отвергнутым, у каждого есть достоинство быть чадом Божьим”, - вторит ему сестра Жаннингрос, которая добавила, что каждая такая встреча вселяет надежду в этих трансгендерных гостей.





Как сообщают в некоторых СМИ, большинство гостей понтифика - латиноамериканские беженцы, которые ранее работали проститутками.



