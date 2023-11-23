"Дети Бога!": Папа Римский Франциск пригласил на обед группу трансгендеров

Это уже четвёртая встреча с трансгендерами в текущем году. Ох, неспроста зачастили небинарные в Ватикан!
Папа Римский в очередной раз пригласил на аудиенцию с ланчем группу трансгендеров. Как сообщает ватиканская газета L'Osservatore Romano, ранее Франциск встречался с некоторыми представителями этой группы 27 апреля, 22 июня и 3 августа.
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Мужчины, которые ощущают себя женщинами, побывали в общине Блаженной Непорочной Девы, которая принимала трансгендеров также во время пандемии. Понтифик поделился впечатлениями от этой встречи:
«В первый раз, когда группа транссексуалов приехала в Ватикан и увидела меня, они ушли в слезах, они сказали, что я протянул им руку, поцеловал... Как будто я сделал для них что-то исключительное. Но они дети Бога!» — заявил Франциск.
“Никто не должен сталкиваться с несправедливостью или быть отвергнутым, у каждого есть достоинство быть чадом Божьим”, - вторит ему сестра Жаннингрос, которая добавила, что каждая такая встреча вселяет надежду в этих трансгендерных гостей.
Как сообщают в некоторых СМИ, большинство гостей понтифика - латиноамериканские беженцы, которые ранее работали проститутками.
Политику терпимости Папы Римского представители ЛГБТ-сообщества ценят очень высоко, и каждый раз надеются, что подобные встречи помогут пересмотреть церковные догматы. Понтифик первый из священнослужителей такого уровня, кто открыто поддерживает странненьких персон. Издание Associated Press перечислило всё, что когда-либо делал и говорил об этих людях понтифик:
- Высоко оценил инициативу иезуитского служения для ЛГБТК-католиков под названием Outreach. Онлайн-ресурсом управляет преподобный Джеймс Мартин, автор книги “Строим мост”. В сочинении Мартина доказывается необходимость того, чтобы церковь лучше принимала католиков-ЛГБТК и служила им.
- Когда в 2013 году Папу спросили мнения о священнике-гее, тот заявил: "Кто я такой, чтобы его осудить?"
- За время своего понтификата Папа неоднократно встречался с трансгендерными людьми индивидуально и в группах.
Однако есть у понтифика и то, что очень не нравится представителям ЛГБТ-персон. В частности, Папа Римский не поддерживает современные гендерные теории. Кроме этого понтифик не собирается благословлять однополые союзы, и поддержка геев и лесбиянок не означает поддержку их браков. Однако вода камень точит, и как знать - может, следующий Папа Римский окажется более сговорчивым?
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Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали мерзость: да будут преданы смерти, кровь их на них.
Левит 20:13