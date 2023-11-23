FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7202 поста • 3079 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
"Дети Бога!": Папа Римский Франциск пригласил на обед группу трансгендеров

"Дети Бога!": Папа Римский Франциск пригласил на обед группу трансгендеров

Автор:
23 ноября 2023 10:56
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Папа Франциск   аудиенция   папа римский   понтифик   трансгендеры   
609
2
1

Это уже четвёртая встреча с трансгендерами в текущем году. Ох, неспроста зачастили небинарные в Ватикан!

Папа Римский в очередной раз пригласил на аудиенцию с ланчем группу трансгендеров. Как сообщает ватиканская газета L'Osservatore Romano, ранее Франциск встречался с некоторыми представителями этой группы 27 апреля, 22 июня и 3 августа.


Мужчины, которые ощущают себя женщинами, побывали в общине Блаженной Непорочной Девы, которая принимала трансгендеров также во время пандемии. Понтифик поделился впечатлениями от этой встречи:


«В первый раз, когда группа транссексуалов приехала в Ватикан и увидела меня, они ушли в слезах, они сказали, что я протянул им руку, поцеловал... Как будто я сделал для них что-то исключительное. Но они дети Бога!» — заявил Франциск.


“Никто не должен сталкиваться с несправедливостью или быть отвергнутым, у каждого есть достоинство быть чадом Божьим”, - вторит ему сестра Жаннингрос, которая добавила, что каждая такая встреча вселяет надежду в этих трансгендерных гостей.


Как сообщают в некоторых СМИ, большинство гостей понтифика - латиноамериканские беженцы, которые ранее работали проститутками.


Политику терпимости Папы Римского представители ЛГБТ-сообщества ценят очень высоко, и каждый раз надеются, что подобные встречи помогут пересмотреть церковные догматы. Понтифик первый из священнослужителей такого уровня, кто открыто поддерживает странненьких персон. Издание Associated Press перечислило всё, что когда-либо делал и говорил об этих людях понтифик:


  • Высоко оценил инициативу иезуитского служения для ЛГБТК-католиков под названием Outreach. Онлайн-ресурсом управляет преподобный Джеймс Мартин, автор книги “Строим мост”. В сочинении Мартина доказывается необходимость того, чтобы церковь лучше принимала католиков-ЛГБТК и служила им.
  • Когда в 2013 году Папу спросили мнения о священнике-гее, тот заявил: "Кто я такой, чтобы его осудить?"
  • За время своего понтификата Папа неоднократно встречался с трансгендерными людьми индивидуально и в группах.


Однако есть у понтифика и то, что очень не нравится представителям ЛГБТ-персон. В частности, Папа Римский не поддерживает современные гендерные теории. Кроме этого понтифик не собирается благословлять однополые союзы, и поддержка геев и лесбиянок не означает поддержку их браков. Однако вода камень точит, и как знать - может, следующий Папа Римский окажется более сговорчивым?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Видео   Папа Франциск   аудиенция   папа римский   понтифик   трансгендеры   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Том Сойер 45 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
704
ghor 7 минут назад
Это всё, что нужно знать о религии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Pioner76 9 минут назад
Дааааа.... видимо большие денги в это дело кто то впустил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
84k
Доктор Джонс 13 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
GROMOZEKA 19 минут назад
Библия
Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали мерзость: да будут преданы смерти, кровь их на них.
Левит 20:13
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
323
ruslan d Полчаса назад
Ну так они и библию перепишут ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
pynh 40 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

200580



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Я больше так не буду!": певца Шарлота задержали в аэропорту Санкт-Петербурга
"Я больше так не буду!": певца Шарлота задержали в аэропорту Санкт-Петербурга
Американец выиграл больше миллиарда долларов и подал в суд на свою девушку
Американец выиграл больше миллиарда долларов и подал в суд на свою девушку
Набирающие популярность в сообществах
Красота столичной подземки. 48 станций являются объектами культурного наследия⁠⁠
Красота столичной подземки. 48 станций являются объектами культурного наследия⁠⁠
Томску - 375 лет (ретроспектива, 1979 год)
Томску - 375 лет (ретроспектива, 1979 год)
Даже Робинзон не мечтал о такой Пятнице!
Даже Робинзон не мечтал о такой Пятнице!
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Нашёл новую жертву

Лучшие демотиваторы
В 30 километрах от города зафиксированы толчки

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#интересное#люди#кино#авто аварии#история#Прикол#позитив#полиция
#Юмор#автомир#животные#в мире#аварии#Россия#Автовсячина#США#Разное#милота
#интересно#машина#ДТП#забавно#дети#фильм#Ynews#факты#работа#прикольно
Даже Робинзон не мечтал о такой Пятнице! Даже Робинзон не мечтал о такой Пятнице! Американская пловчиха, проигравшая на соревнованиях трансу, ополчилась против мужчины, кормящего грудью ребёнка Американская пловчиха, проигравшая на соревнованиях трансу, ополчилась против мужчины, кормящего... "Отправьте трансгендеру 5 долларов, чтобы он мог себя порадовать!": в соцсетях рассказали, как окружить заботой представителей ЛГБТ-сообщества "Отправьте трансгендеру 5 долларов, чтобы он мог себя порадовать!": в соцсетях рассказали, как... «Этому уделяется очень мало внимания»: в США объяснили, почему вдруг стали так «пиарить» трансгендеров и смену пола «Этому уделяется очень мало внимания»: в США объяснили, почему вдруг стали так «пиарить»... "Мы не должны верить в то, что люди могут быть того пола, какого захотят" - премьера-министра Великобритании заподозрили в трансфобии "Мы не должны верить в то, что люди могут быть того пола, какого захотят" - премьера-министра... Велосипедистам-трансгендерам запретили соревноваться с женщинами Велосипедистам-трансгендерам запретили соревноваться с женщинами

На что жалуетесь?

Вернуться