Велосипедистам-трансгендерам запретили соревноваться с женщинами

Кажется, до спортивных чиновников наконец начинает доходить, что если ничего не предпринять, то женский спорт попросту исчезнет.
Международный союз велосипедистов (UCI) запретил трансгендерам участвовать в женских турнирах под своей эгидой. Запрет распространяется на все категории и виды дисциплин. Исключение в организации сделали только для трансгендеров, которые сменили пол до полового созревания, поскольку их физические данные не превосходят женские. Всем остальным бывшим мужчинам разрешили участвовать в открытой категории соревнований, которая ранее была только мужской.
Отметим, что всё чаще различные спортивные комитеты отменяют участие трансгендеров в женских турнирах, поскольку каждая их победа сопровождается скандалом. А как иначе? Женщины тренируются, выкладываются на полную, а вчерашний мужчина, имеющий даже посредственную подготовку, оказывается на голову выше, обесценивая их труд.
Вот, к примеру, недавняя история из США. В середине июня транс-велосипедист Остин Киллипс без труда победил в женской велогонке в Северной Каролине и выиграл приз в 5 тысяч долларов. На финиш бывший мужчина пришёл на пять минут раньше Пейдж Онвеллер, которая заняла второе место. Спортсменка рассказала, что просто не могла держать темп Киллипса, поскольку её сила несравнима с силой транса-велогонщика.
Примечательно, что невероятно "одарённый" и непобедимый среди женщин велогонщик в конце 2022 года стал причиной ухода из велоспорта 24-летней Ханны Аренсман. Во время гонки Киллипс попытался вытолкнуть её с трассы и призовых мест девушка не заняла. После чего Аренсман заявила, что как бы усердно не тренировалась, допуск трансгендеров до участия в женских соревнованиях лишает её шансов на победу. По этой причине она решила завершить свою спортивную карьеру.
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И где сейчас успешно побеждать?
Клара с Розой боролись за это, а вы теперь плачете!
типа было мужиком,любил баб. стало бабой но любит все равно баб?!