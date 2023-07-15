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Велосипедистам-трансгендерам запретили соревноваться с женщинами

Велосипедистам-трансгендерам запретили соревноваться с женщинами

Автор:
15 июля 2023 11:03
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   велоспорт   женщины   запрет   соревнования   трансгендеры   
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Кажется, до спортивных чиновников наконец начинает доходить, что если ничего не предпринять, то женский спорт попросту исчезнет.

Международный союз велосипедистов (UCI) запретил трансгендерам участвовать в женских турнирах под своей эгидой. Запрет распространяется на все категории и виды дисциплин. Исключение в организации сделали только для трансгендеров, которые сменили пол до полового созревания, поскольку их физические данные не превосходят женские. Всем остальным бывшим мужчинам разрешили участвовать в открытой категории соревнований, которая ранее была только мужской.


Отметим, что всё чаще различные спортивные комитеты отменяют участие трансгендеров в женских турнирах, поскольку каждая их победа сопровождается скандалом. А как иначе? Женщины тренируются, выкладываются на полную, а вчерашний мужчина, имеющий даже посредственную подготовку, оказывается на голову выше, обесценивая их труд.

Вот, к примеру, недавняя история из США. В середине июня транс-велосипедист Остин Киллипс без труда победил в женской велогонке в Северной Каролине и выиграл приз в 5 тысяч долларов. На финиш бывший мужчина пришёл на пять минут раньше Пейдж Онвеллер, которая заняла второе место. Спортсменка рассказала, что просто не могла держать темп Киллипса, поскольку её сила несравнима с силой транса-велогонщика.

Примечательно, что невероятно "одарённый" и непобедимый среди женщин велогонщик в конце 2022 года стал причиной ухода из велоспорта 24-летней Ханны Аренсман. Во время гонки Киллипс попытался вытолкнуть её с трассы и призовых мест девушка не заняла. После чего Аренсман заявила, что как бы усердно не тренировалась, допуск трансгендеров до участия в женских соревнованиях лишает её шансов на победу. По этой причине она решила завершить свою спортивную карьеру.

Источник:

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Метки: Видео   велоспорт   женщины   запрет   соревнования   трансгендеры   
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12  комментариев
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3k
Lexx 2 часа назад
Велосипед для трансгендеров.
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596
Const67 37 минут назад
Велопедисты-трансгендеры озадаченно - и чо, зря пиписку отрезал и гормон пил?
И где сейчас успешно побеждать?
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55k
zloykoyot 54 минуты назад
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644
grigorenko vladislav Час назад
"Во время гонки Киллипс попытался вытолкнуть её с трассы..." - в этом вся суть 3,14дарасов: столкнуть любого, кто слабее, и занять его место. В идеале они хотят столкнуть ВСЕХ. Этой 3,14дорской заразе нельзя давать ни малейшей возможности для существования, иначе зараза станет смертельной. Только беспощадно уничтожать, как чумной вирус.
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33k
koleos72 Час назад
Если бабы не могут победить пи.дарасов в спорте, пусть придумают новые дисциплины! Например - сколько пельменей слепить за час или у кого борщ краснее!
Клара с Розой боролись за это, а вы теперь плачете!
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11k
ron Час назад
Велосипедисты первыми начали догадываться о некоей разнице между полами... наблюдаем дальше ))
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9
paulgr ron 39 минут назад
Боксёры и ММА уже до велосипедистов засомневались.
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18k
Роберт Шекли 2 часа назад
Ну теперь пусть готовятся к искам за дискриминацию
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6k
VL 2 часа назад
похер на них. радуюсь тому, что чем больше кАзлятник в пендосии и эвропах, тем меньше это чмо размножается.
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30k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
да что же это такое, где терпимость, где равноправие???
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389k
Алексей 2 часа назад
Доктор феминистской философии Чарльстонского университета и по совместительству велогонщик(ца), трансгендер и лесбиянка Рэйчел Маккиннон из Канады.....

типа было мужиком,любил баб. стало бабой но любит все равно баб?!
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