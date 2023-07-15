Велосипедистам-трансгендерам запретили соревноваться с женщинами

Международный союз велосипедистов (UCI) запретил трансгендерам участвовать в женских турнирах под своей эгидой. Запрет распространяется на все категории и виды дисциплин. Исключение в организации сделали только для трансгендеров, которые сменили пол до полового созревания, поскольку их физические данные не превосходят женские. Всем остальным бывшим мужчинам разрешили участвовать в открытой категории соревнований, которая ранее была только мужской.





Отметим, что всё чаще различные спортивные комитеты отменяют участие трансгендеров в женских турнирах, поскольку каждая их победа сопровождается скандалом. А как иначе? Женщины тренируются, выкладываются на полную, а вчерашний мужчина, имеющий даже посредственную подготовку, оказывается на голову выше, обесценивая их труд.