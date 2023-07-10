Американская пловчиха, проигравшая на соревнованиях трансу, ополчилась против мужчины, кормящего грудью ребёнка

В своём посте Гейнс опубликовала и другие фото Минио-Палуэлло, на которых он использует «зажимы для сосков». Спортсменка задаётся вопросом: неужели кроме неё никто не видит, что ребёнок - всего лишь эротический аксессуар для этого больного во всех смыслах человека. И разрешая подобное, американское общество разрешает и пропагандирует педофилию.

Между тем, в США, кроме прочего, разгорается нешуточная дискуссия после публикации рекомендаций для мужчин-трансгендеров о кормлении грудью детей. Ряд советов были опубликованы на официальном сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний. В разделах руководства крупного института здравоохранения по грудному вскармливанию содержалась информация о том, как кормить своих новорожденных детей для тех, у кого была удалена большая часть груди в ходе операций по смене пола, или для биологических мужчин, принимающих гормоны для роста груди.

Ряд врачей подвергли критике эти рекомендации, считая их безусловно вредными хотя бы с точки зрения ребёнка, который вместо полезного грудного молока получает совершенно невообразимый коктейль из химических препаратов, ведь его "мать" до и после операции по смене пола принимала тонну лекарств. Не говоря уж о том, что сама идея любой ценой заставить молочную железу мужчины начать лактацию - преступна. В медицинской практике случались такие аномалии, но все они - отклонения от нормы, и никому в голову не приходило использовать выделяемую мужской грудью жидкость для вскармливания детей.

Исполнительный директор консервативной Ассоциации американских врачей и хирургов, доктор Джейн Ориент заявила: «мы понятия не имеем, каковы будут долгосрочные последствия для ребенка», если транс-родители будут использовать «все виды гормонов не по прямому назначению», однако, похоже, голоса здравомыслящих людей единичны на фоне безумствующих толерастов.

Райли Гейнс также выступила против этих рекомендаций, осудив безнравственные советы врачей. "Мы должны противосстоять злу, а именно это мы тут и наблюдаем", - уверена девушка. Правда, чем окончится эта битва Добра со Злом в США, не знает никто.