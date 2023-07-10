Американская пловчиха, проигравшая на соревнованиях трансу, ополчилась против мужчины, кормящего грудью ребёнка

Райли Гейнс уверена, что это активная пропаганда и торжество педофилии. Девушка, известная своей нетерпимостью к трансгендерам, готова использовать все своё влияние, чтобы её услышали.
У американской пловчихи Райли Гейнс (Riley Gaines) давнее неприятие трансгендеров.В 2022 году ей пришлось соревноваться с трансгендером Лией Томас на чемпионате NCAA по плаванию среди женщин. Разумеется, более сильный и выносливый мужик выиграл соревнования, а девушка поняла, что, кажется, в спорте творится нечно неправильное. Ведь тот же самый Томас, покуда был мужчиной, едва-едва входил в шестую сотню пловцов США, а как только стал идентифицировать себя женщиной, тут же стла лидером.
С тех пор Гейнс стала выступать за женский спорт без трансгендеров, а теперь обратила на них внимание и с другой стороны.
Спортсменка опубликовала видео, в котором осудила мужчину-трансгендера, кормящего грудью ребёнка. В США такое положение дел уже никого не удивляет, однако пловчиха призывает смотреть на проблему глубже. Тот же самый трансгендер не скрывает своих БДСМ-замашек, поэтому грудничок им используется в качестве очередной игрушки - уверена Гейнс.
«Долгое время я воздерживалась от публикаций в TikTok», — говорит Гейнс. «Но после того, что я увидела сегодня в Твиттере, я не могу молчать и буду высказывать свое мнение и свои взгляды во всех социальных сетях, потому что это ужасно. И я думаю, что это истинное свидетельство того, где мы, американцы, находимся сегодня».
На фото - мужчина по имени Мика Минио-Палуэлло пытается кормить ребенка грудью,. Подпись под снимком гласит: «Я кормил своего ребенка грудью только несколько недель. Затем мне пришлось остановиться, потому что у меня случился рецидив рака, и я не хотел отравить малыша. Вот я в автобусе в больницу еду на первый курс химиотерапии и кормлю ребенка в последний раз».
В своём посте Гейнс опубликовала и другие фото Минио-Палуэлло, на которых он использует «зажимы для сосков». Спортсменка задаётся вопросом: неужели кроме неё никто не видит, что ребёнок - всего лишь эротический аксессуар для этого больного во всех смыслах человека. И разрешая подобное, американское общество разрешает и пропагандирует педофилию.
Между тем, в США, кроме прочего, разгорается нешуточная дискуссия после публикации рекомендаций для мужчин-трансгендеров о кормлении грудью детей. Ряд советов были опубликованы на официальном сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний. В разделах руководства крупного института здравоохранения по грудному вскармливанию содержалась информация о том, как кормить своих новорожденных детей для тех, у кого была удалена большая часть груди в ходе операций по смене пола, или для биологических мужчин, принимающих гормоны для роста груди.
Ряд врачей подвергли критике эти рекомендации, считая их безусловно вредными хотя бы с точки зрения ребёнка, который вместо полезного грудного молока получает совершенно невообразимый коктейль из химических препаратов, ведь его "мать" до и после операции по смене пола принимала тонну лекарств. Не говоря уж о том, что сама идея любой ценой заставить молочную железу мужчины начать лактацию - преступна. В медицинской практике случались такие аномалии, но все они - отклонения от нормы, и никому в голову не приходило использовать выделяемую мужской грудью жидкость для вскармливания детей.
Исполнительный директор консервативной Ассоциации американских врачей и хирургов, доктор Джейн Ориент заявила: «мы понятия не имеем, каковы будут долгосрочные последствия для ребенка», если транс-родители будут использовать «все виды гормонов не по прямому назначению», однако, похоже, голоса здравомыслящих людей единичны на фоне безумствующих толерастов.
Райли Гейнс также выступила против этих рекомендаций, осудив безнравственные советы врачей. "Мы должны противосстоять злу, а именно это мы тут и наблюдаем", - уверена девушка. Правда, чем окончится эта битва Добра со Злом в США, не знает никто.
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То есть все эти скандалы с дисквалификацией российских команд либо по сфабрикованным обвинениям в применениях стероидах, либо в поддержку страны 404, ей были фиолетовы?
Но вот как только недоразумение коснулось её, СРАЗУ ПРОЗРЕНИЕ НАСТАЛО! ЧУДО!
А следом сразу пришло понятие манипулирования толерастии гендерными различиями! Оказывается трансвестит или трансгендер - ПО-ЛЮБОМУ МУЖИК, если детородный орган с яйцами имеет!!! ОТКРЫТИЕ ВЕКА, БЛ.Ъ.ТЬ!!! Премию ей! Нобелевскую!
Тут как в пословице: "Чужая беда не даёт ума", которую я бы продолжил: "пока сама не коснётся тебя."
А ведь предупреждали же вас: "Ваша толерастия до добра не доведёт!" Но у вас же принцип: "Пока не пощупаю, глазам не поверю". Пощупали? Поверили? Поняли?
Ну, так это ещё только начало. Как говорится: "Стрижка только началась."
Сейчас, то что происходит на Западе начинает напоминать сюжет фильма 1988 г. "Чужие среди нас", где специальные очки позволяли увидеть правду. Одеваешь и видишь кто есть кто и что на самом деле написано на баннерах, книгах, банкнотах.
Но тут наоборот. Люди начинают снимать "розовые очки" и видеть что за бардак вокруг творится.
Народ, у меня очень нехорошее предчувствие, что европейцы скоро стадами ломанутся в Россию на ПМЖ. От толерастии, от мигрантов, от политкорректности, от своей мнимой свободы...
Ой, а шо с толерантностью случилось? А как же разнообразие полов? Или толерантность до тех пор пока из кармана деньги не вынули?
А так всё верно [мат] нужно под лавку загонять, что бы не отсвечивали.