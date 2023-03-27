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Российская спортсменка только после поражения узнала, что вышла на ринг с трансгендером

Российская спортсменка только после поражения узнала, что вышла на ринг с трансгендером

Автор:
27 марта 2023 13:18
Сообщество : Спорт
Метки: Индия   ЧМ по боксу   видео   поражение   россиянка   скандал   трансгендеры   
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Девушка дралась на равных и даже отправила соперника(цу) в нокдаун, но проиграла по очкам.

Очередным "половым" скандалом завершился проходивший с 15 по 26 марта в Индии Чемпионат мира по боксу среди женщин. Под конец соревнований организаторы внезапно обнаружили у двух спортсменок конец сюрприз. Произошло это после поражения Азалии Аминевой — восходящей звезды российского женского бокса из Башкирии.


Как рассказала Азалия, слухи о том, что её соперница Иман Хелиф из Алжира на самом деле трансгендер и выдаёт себя за девушку, среди спортсменов ходили. Но без ДНК-тестов доказать это было невозможно. И только после поражения Азалии представители других команд потребовали их провести. Тесты выявили сразу двух участников(иц), которые выдавали себя за биологических женщин. Трансгендеров с XY-хромосомами и высоким уровнем тестостерона сразу отстранили, но их результаты почему-то обнулять не стали.

Вдвойне обидней, что пробившаяся в 1/8 финала Азалия вполне могла выйти в лидеры соревнований и завоевать медаль. Даже с превосходящим по физической силе трансгендером-алжирцем она боксировала на равных и даже отправила того в нокдаун, но решение судей было на стороне Иман. Впрочем, российская спортсменка никого не винит и считает, что могла дожать "соперницу", но не воспользовалась моментом.



Обидно, что это раньше не выяснилось. Может быть, я даже в финал бы вышла, но во время моего боя с представителем Алжира я смогла отправить его в нокдаун. Моя вина в этом тоже есть, немножко не поджала

На своё отстранение Иман Хелиф отреагировал(а) бурно, заявив, что как только появилась возможность завоевать золотую медаль, ей начали вставлять палки в колёса.



Надо мной часто издевались из-за внешности, но я боролась, несмотря ни на что. Сегодня их заговор удался, я в шоке. Я участвовала во многих турнирах, проблем никогда не было. Но как только у меня появились реальные шансы выиграть золото, они пришли и помешали мне

А вот спортсменке Анастасии Демурчян повезло больше. На ринге трансгендеры ей не встретились и в честных поединках она одолела всех, завоевав золотую медаль в весовой категории до 70 килограмм. С чем её и поздравляем.

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Метки: Индия   ЧМ по боксу   видео   поражение   россиянка   скандал   трансгендеры   
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20  комментариев
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11k
Shtoppi 55 минут назад
по моему голым глазом видно что это мужик. даже никаких спец. экспертиз проводить не нужно.
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29k
Григорий 4 минуты назад
При чем здесь тестостерон? Почти всегда средний мужик сильнее тренированной девки. Давайте вспомним "Солдат Джейн" - как она молодец справилась с курсами, что рассчитаны на вполне себе обычного тренированного рядового мужчину. Т.е. она редчайшая отобранная жемчужинка на фоне женщин, а они не жемчуг, они просто один из подобных отрядов.
Плюс к этому к ней требуется особое внимание - форма, пошив, размер обуви, место для сна, душ, учитываем месячные...
Не может быть равенства у нас. Есть работы, что нас равняют, но точно не спорт.
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66k
Андрей 11 минут назад
Ей надо было вложить в перчатку подкову, которая идентифицировала себя лейкопластырем.
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9k
Бритва 16 минут назад
однажды я отправил в нокдаун грушу.
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197
Pasha Panfilov 19 минут назад
Дальше куда? На ринг будут выпускать медведя гризли, ощущающего себя человеком и женщиной?
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28k
Levyathan 20 минут назад
Я понимаю, что поверить своим глазам, что это женщина, а не мужик-очень сложно.
Но он/она столько лет уже в спорте. Видимо критериям , необходимым, чтобы считаться женщиной она обладает?
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31k
Slonyash 22 минуты назад
Трансы - это конец женскому спорту.
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31k
Ashabad Полчаса назад
Есть женщины в русских селеньях
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829
Kra Полчаса назад
А отсутствие вторичных половых признаков не является показателем трансгендерности? )
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11k
Евгений 39 минут назад
Ссылка vk.com
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3k
MPEG-8 44 минуты назад
В Великобритании призовые места в женской велогонке заняли 2 трансгендера.
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15k
Голос Вселенной 47 минут назад
Не совсем понятно .... точнее, совсем не понятно, НАХУА проводить ДНК-тест, чтобы понять, что перед вами женщина? Или врачи уже научились "создавать" вагину, не отличимую от природной??? Мне кажется, любой студент-гинеколог сможет легко определить, "синтетические" причиндалы или нет. Да и любой опытный мужик тоже.
Нужно просто сделать обязательной проверку у гинеколога перед соревнованиями, так же, как и проверка на допинг....
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1k
Никитка 52 минуты назад
Даже на фото в посте же видно, что эта не в синем явно не женщина
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5k
Babangdida Час назад
Запретили же детям радуги участвовать в женском боксе. А они лезут и лезут. В наказание надо бы выставить их против противника мужчину, на профессиональном ринге без правил.
А нашим девушкам - будущих успехов!
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