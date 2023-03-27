Российская спортсменка только после поражения узнала, что вышла на ринг с трансгендером

Девушка дралась на равных и даже отправила соперника(цу) в нокдаун, но проиграла по очкам.
Очередным "половым" скандалом завершился проходивший с 15 по 26 марта в Индии Чемпионат мира по боксу среди женщин. Под конец соревнований организаторы внезапно обнаружили у двух спортсменок
конец сюрприз. Произошло это после поражения Азалии Аминевой — восходящей звезды российского женского бокса из Башкирии.
Как рассказала Азалия, слухи о том, что её соперница Иман Хелиф из Алжира на самом деле трансгендер и выдаёт себя за девушку, среди спортсменов ходили. Но без ДНК-тестов доказать это было невозможно. И только после поражения Азалии представители других команд потребовали их провести. Тесты выявили сразу двух участников(иц), которые выдавали себя за биологических женщин. Трансгендеров с XY-хромосомами и высоким уровнем тестостерона сразу отстранили, но их результаты почему-то обнулять не стали.
Вдвойне обидней, что пробившаяся в 1/8 финала Азалия вполне могла выйти в лидеры соревнований и завоевать медаль. Даже с превосходящим по физической силе трансгендером-алжирцем она боксировала на равных и даже отправила того в нокдаун, но решение судей было на стороне Иман. Впрочем, российская спортсменка никого не винит и считает, что могла дожать "соперницу", но не воспользовалась моментом.
Обидно, что это раньше не выяснилось. Может быть, я даже в финал бы вышла, но во время моего боя с представителем Алжира я смогла отправить его в нокдаун. Моя вина в этом тоже есть, немножко не поджала
Источник:
На своё отстранение Иман Хелиф отреагировал(а) бурно, заявив, что как только появилась возможность завоевать золотую медаль, ей начали вставлять палки в колёса.
Надо мной часто издевались из-за внешности, но я боролась, несмотря ни на что. Сегодня их заговор удался, я в шоке. Я участвовала во многих турнирах, проблем никогда не было. Но как только у меня появились реальные шансы выиграть золото, они пришли и помешали мне
А вот спортсменке Анастасии Демурчян повезло больше. На ринге трансгендеры ей не встретились и в честных поединках она одолела всех, завоевав золотую медаль в весовой категории до 70 килограмм. С чем её и поздравляем.
Источник:
Источник:
- Красноярский депутат от КПРФ предложил единороссу сразиться на татами
- В Индии десятки верующих пострадали после религиозного бросания камней друг в друга
- СК проверит травмпункт на Урале, где мужчина с травмой ноги полз к врачу на четвереньках
- В Нижнем Тагиле учитель ОБЖ ударил двух пятиклассников
- Американский телеканал смоделировал падение беспилотника MQ-9 Reaper в Чёрное море
Плюс к этому к ней требуется особое внимание - форма, пошив, размер обуви, место для сна, душ, учитываем месячные...
Не может быть равенства у нас. Есть работы, что нас равняют, но точно не спорт.
Но он/она столько лет уже в спорте. Видимо критериям , необходимым, чтобы считаться женщиной она обладает?
Нужно просто сделать обязательной проверку у гинеколога перед соревнованиями, так же, как и проверка на допинг....
А нашим девушкам - будущих успехов!