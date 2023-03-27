Российская спортсменка только после поражения узнала, что вышла на ринг с трансгендером

Очередным "половым" скандалом завершился проходивший с 15 по 26 марта в Индии Чемпионат мира по боксу среди женщин. Под конец соревнований организаторы внезапно обнаружили у двух спортсменок конец сюрприз. Произошло это после поражения Азалии Аминевой — восходящей звезды российского женского бокса из Башкирии.





Как рассказала Азалия, слухи о том, что её соперница Иман Хелиф из Алжира на самом деле трансгендер и выдаёт себя за девушку, среди спортсменов ходили. Но без ДНК-тестов доказать это было невозможно. И только после поражения Азалии представители других команд потребовали их провести. Тесты выявили сразу двух участников(иц), которые выдавали себя за биологических женщин. Трансгендеров с XY-хромосомами и высоким уровнем тестостерона сразу отстранили, но их результаты почему-то обнулять не стали.