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"Отправьте трансгендеру 5 долларов, чтобы он мог себя порадовать!": в соцсетях рассказали, как окружить заботой представителей ЛГБТ-сообщества

"Отправьте трансгендеру 5 долларов, чтобы он мог себя порадовать!": в соцсетях рассказали, как окружить заботой представителей ЛГБТ-сообщества

Автор:
25 июля 2023 18:06
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   ЛГБТ-сообщество   забота   идея   реакция соцсетей   трансгендеры   
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Ранее в США добились того, что белых коллективно заставили чувствовать себя виноватыми за угнетение чёрных. Теперь, похоже, получать от жизни плюшки будут трансгендеры.

В западных соцсетях завирусился ролик, в котором продвигается идея почувствовать себя виноватым перед трансгендером и помочь представителю ЛГБД облегчить его ношу.


«Если вы традиционной ориентации, то я хочу, чтобы вы написали знакомому трансгендеру, и попросили бы назвать одну вещь, которую вы могли бы сделать, чтобы облегчить их ношу на этой неделе. Будь то сходить за покупками, заняться стиркой, помыть посуду. Спросите знакомых трансгендеров, есть ли какое-то для вас задание или что-то, что вы могли бы для них сделать, чтобы помочь с тяжелой ношей, которую они несут. Потому что нам приходится сталкиваться со всем этим прямо сейчас, одновременно справляясь со всем тем, с чем мы обычно сталкиваемся в жизни. А то, с чем мы обычно сталкиваемся в жизни, это бытовые вещи, потом - трансфобия, и тоангсендерная жизнь в этом мире. А теперь еще и то, что происходит прямо сейчас. А именно - все это вместе взятое. И потом отправьте этому трансгендеру 5 долларов, чтобы он смог себя побаловать», - говорит человек, гендерную принадлежность которого сложно опознать по видео.



В русскоязычном сегменте соцсетей эту идею встретили без воодушевления.



Смех смехом, но движение "Жизни чёрных важны" тоже начиналось с малого, а вылилось в настоящую вакханалию всеобщеамериканской покаянной истории, в которой чёрных не арестовывают за грабежи магазинов, отмазывают от увольнения на работе, поддерживают и тетешкают вопреки здравому смыслу.


А вдруг похожая история повторится и с трансгендерами? Хотя почему вдруг? Уже повторяетсяю Трансгендеры побеждают в спорте, им отдают короны красоты, их привечают и ими гордятся. Политика инклюзивности в США продвигается властью.


И хорошо, что русские - варвары, что с нас взять. И изменение пола не допускаем, и баловать трансгендеров пятью долларами не разбежимся. А кому сейчас легко? Сами выбрали путь страдания, пусть сами и отдуваются.

Источник:

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Метки: Видео   ЛГБТ-сообщество   забота   идея   реакция соцсетей   трансгендеры   
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25  комментариев
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37k
Александр 52 минуты назад
Один вопрос, где мне, мля, взять знакомого трансгендера?
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34k
Андрей Иванов Минуту назад
На Руси для них была отличная развлекуха - сажали на кол
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1k
Роман 3 минуты назад
Спилить у себя на даче грушу и поленом метра полтора порадовать от души!!!!!
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6k
мемфрид 11 минут назад
Вообще плевать
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4k
Могвай 17 минут назад
«Если вы традиционной ориентации, то я хочу, чтобы вы написали знакомому трансгендеру, и попросили бы назвать одну вещь, которую вы могли бы сделать, чтобы облегчить их ношу на этой неделе.

Повесся, чучело долбаное, облегчи всем жизнь.
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1k
Просто чувак в интернете 18 минут назад
Ну то что чучело пиарится специально набрасывая на вентилятор - это понятно. Другой вопрос, автор, а ты зачем это говно сюда то принес?
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15k
Краюхин Тихон 23 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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13k
GROMOZEKA 24 минуты назад
Могу послать упаковочку пургена.
Чтоб вспомнили, для чего задница нужна
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19k
Александр Полчаса назад
Пусть побалуется на халяву
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49k
turyst 36 минут назад
То есть оно прямым текстом заявляет, что трансы это недееспособные инвалиды?

Где там эвтаназию разрешили?

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13k
кира 36 минут назад
Хотелось спросить, а полы вам не помыть? А тут уже как раз полы помыть зовут
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6k
fin4all 44 минуты назад
Вспомнилось

Ссылка youtu.be
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33k
Юр21 45 минут назад
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1k
Rom 51 минуту назад
Больше всего мне понравилось то, что они уверены, ЧТО У КАЖДОГО должен быть ЗНАКОМЫЙ ТРАНСГЕНДЕР. Другого варианта не рассматривается? Вот у меня нет такого знакомого. Как мне быть то?
Уроды.......
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19k
Bill 54 минуты назад
Я чувствую себя несправедливо обижненным природой, потому что родился слишком умным для окружающих меня умственно "альтернативно одаренных" личностей. Пусть они скидываются по 5 баксов и отправляют мне, чтобы облегчить мои душевные страдания.
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1k
JulZh Час назад
Ебааааать Они там, [мат], походу совсем [мат]!!! Сука, скиньте уже бомбу на пиндосов. У меня сейчас реально стул прогорел [мат] подо мной!!
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15k
Majul Час назад
Я знаю чем помочь подобным. В дурку сплавить на принудительное лечение. Теперь мы оказывается не только должны этих убогих терпеть, так еще за них и дела бытовые делать и бабки платить. Куда катится мир...
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850k
А.Берестенко Час назад
Ссылка youtu.be
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