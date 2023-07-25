"Отправьте трансгендеру 5 долларов, чтобы он мог себя порадовать!": в соцсетях рассказали, как окружить заботой представителей ЛГБТ-сообщества

В западных соцсетях завирусился ролик, в котором продвигается идея почувствовать себя виноватым перед трансгендером и помочь представителю ЛГБД облегчить его ношу.





«Если вы традиционной ориентации, то я хочу, чтобы вы написали знакомому трансгендеру, и попросили бы назвать одну вещь, которую вы могли бы сделать, чтобы облегчить их ношу на этой неделе. Будь то сходить за покупками, заняться стиркой, помыть посуду. Спросите знакомых трансгендеров, есть ли какое-то для вас задание или что-то, что вы могли бы для них сделать, чтобы помочь с тяжелой ношей, которую они несут. Потому что нам приходится сталкиваться со всем этим прямо сейчас, одновременно справляясь со всем тем, с чем мы обычно сталкиваемся в жизни. А то, с чем мы обычно сталкиваемся в жизни, это бытовые вещи, потом - трансфобия, и тоангсендерная жизнь в этом мире. А теперь еще и то, что происходит прямо сейчас. А именно - все это вместе взятое. И потом отправьте этому трансгендеру 5 долларов, чтобы он смог себя побаловать», - говорит человек, гендерную принадлежность которого сложно опознать по видео.





