Консьержка отлупила шваброй двух трансов, попытавшихся проникнуть в подъезд

Эпичную сцену подсмотрели в Киеве. Пожилая дама не пустила в подъезд многоэтажки двух особей трудной судьбы. Потому что "ходют тут всякие".
Назвался трансом - огребай по самое "не балуй". Два непонятных существа на каблуках залетели в подъезд киевского дома, чтобы погреться, но нарвались на бдительную консьержку. Дама в годах стоически снесла критику в свой адрес ("кто ты такая?" "да ты просто консьержка!"), но пускать внутрь неопознанных объектов отказалась.
Словесная перепалка вскоре переросла в потасовку с применением всех возможных подручных средств. Со стороны консьержки выступила швабра, трансы оказались более запасливыми и использовали баллон перцовки.
Осторожно! В видео присутсвует ненормативная лексика!
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В результате у недоженщин оказались сломанными нарощенные ногти, но потасовка практически не испортила им настроения - снимавшая видео несколько раз восхитилась собой и своей внешностью. Косьержке - респект, конечно. Впрочем, она - из вымирающего племени людей с нормальной ориентацией, а значит, ее поведение будет порицаемо. Судя по украинским тенденциям и стремлению подражать европейским ценностям.
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АНТИФИШКИ
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А ты обыкновенный ПИД@РАС.
- Грабителей уборщица пришибла тряпкой.
- Её саму задержали?
- Нет.
- Почему?
- Пол еще мокрый.
[мат] - гореть в аду.
Кстати, а почему эти вот еще не на защите родины в окопах сидят? Видимо их на фронт не отправили в силу каких-то особых причин, мож навыками какими, особо ценными обладают?
Ну да это ничего, у них там, видимо, сейчас инвалидов еще мобилизовать не закончили, а потом и до этих существ дело дойдет. В итоге все они будут либо на полях гнить, либо на панели стоять или милостыню просить.