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Сообщество Треники&Вареники 5781 пост • 2219 подписчиков подписаться
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Консьержка отлупила шваброй двух трансов, попытавшихся проникнуть в подъезд

Консьержка отлупила шваброй двух трансов, попытавшихся проникнуть в подъезд

Автор:
20 ноября 2022 18:14
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   драка   киев   консьержка   трансгендеры   це европа   швабра   
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Эпичную сцену подсмотрели в Киеве. Пожилая дама не пустила в подъезд многоэтажки двух особей трудной судьбы. Потому что "ходют тут всякие".

Назвался трансом - огребай по самое "не балуй". Два непонятных существа на каблуках залетели в подъезд киевского дома, чтобы погреться, но нарвались на бдительную консьержку. Дама в годах стоически снесла критику в свой адрес ("кто ты такая?" "да ты просто консьержка!"), но пускать внутрь неопознанных объектов отказалась.


Словесная перепалка вскоре переросла в потасовку с применением всех возможных подручных средств. Со стороны консьержки выступила швабра, трансы оказались более запасливыми и использовали баллон перцовки.



В результате у недоженщин оказались сломанными нарощенные ногти, но потасовка практически не испортила им настроения - снимавшая видео несколько раз восхитилась собой и своей внешностью. Косьержке - респект, конечно. Впрочем, она - из вымирающего племени людей с нормальной ориентацией, а значит, ее поведение будет порицаемо. Судя по украинским тенденциям и стремлению подражать европейским ценностям.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   драка   киев   консьержка   трансгендеры   це европа   швабра   
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18  комментариев
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8k
GROMOZEKA 2 часа назад
«Ты обычная консьержка»

А ты обыкновенный ПИД@РАС.
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380
Jlav 18 секунд назад
А почему не на мове? нипарядок)
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1k
Змей Горыныч 5 минут назад
Сейчас её [мат] на "цензоре" объявят "агентом Кремля" и сдадут таким же [мат] в СБУ
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235
mishka79 13 минут назад
а ну подыми юбку
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20k
Сталкер 17 минут назад
куев, иди на*уй!
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3k
Трям 19 минут назад
хохлы-говномесы с онлифанс
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9k
kirpal 23 минуты назад
Консьержка отлупила шваброй двух трансов, попытавшихся проникнуть в подъездПосмотреть
Консьержка отлупила шваброй двух трансов, попытавшихся проникнуть в подъезд
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2k
анатолий горленко Полчаса назад
- Сержант, что там у вас?
- Грабителей уборщица пришибла тряпкой.
- Её саму задержали?
- Нет.
- Почему?
- Пол еще мокрый.
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1k
olga Полчаса назад
Кружевные трусики всем достались.
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10k
Дмитрий 48 минут назад
Бабульке - респект!
[мат] - гореть в аду.
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1k
Aleksandr 49 минут назад
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23k
Влад 50 минут назад
Жаль что кому действительно надо автомата не досталось.
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26k
Максим 52 минуты назад
Почему эти пид@ры ещё не на фронте?
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9k
Shtoppi 55 минут назад
И это то к чему каклы так дружно стремятся - засилию каких-то непонятных особей и чуждых ценностей. Даже войну для этого устроили.
Кстати, а почему эти вот еще не на защите родины в окопах сидят? Видимо их на фронт не отправили в силу каких-то особых причин, мож навыками какими, особо ценными обладают?

Ну да это ничего, у них там, видимо, сейчас инвалидов еще мобилизовать не закончили, а потом и до этих существ дело дойдет. В итоге все они будут либо на полях гнить, либо на панели стоять или милостыню просить.
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51k
smakido Час назад
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16k
Александр Час назад
Жабогадюкинг
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16k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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