Консьержка отлупила шваброй двух трансов, попытавшихся проникнуть в подъезд

В результате у недоженщин оказались сломанными нарощенные ногти, но потасовка практически не испортила им настроения - снимавшая видео несколько раз восхитилась собой и своей внешностью. Косьержке - респект, конечно. Впрочем, она - из вымирающего племени людей с нормальной ориентацией, а значит, ее поведение будет порицаемо. Судя по украинским тенденциям и стремлению подражать европейским ценностям.