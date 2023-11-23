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Роман Костомаров показал, как играет в&nbsp;теннис с&nbsp;протезом руки

Роман Костомаров показал, как играет в теннис с протезом руки

Автор:
23 ноября 2023 08:46
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   ампутация   знаменитости   люди   протез   роман костомаров   теннис   фигурист   
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Фигурист Роман Костомаров продолжает находить выход из самых тяжелых ситуаций. Недавно спортсмен впервые сыграл в теннис после ампутации.

Вылетает ракетка — не беда, ведь ее всегда можно примотать к руке бинтом! Именно так и поступил Роман Костомаров.

Известный спортсмен попробовал сыграть в теннис с помощью бионического протеза, но что-то явно пошло не по плану — ракетка все время выпадала, а фигурист разочаровался в этой идее.

Однако Костомаров все же нашел в себе силы и продолжил тренировку.

"Без рук ужасно трудно… и морально и физически. Но потом можно найти выход из этой ситуации, если сильно захотеть. А хочу я очень", — рассказал спортсмен.

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Метки: Видео   ампутация   знаменитости   люди   протез   роман костомаров   теннис   фигурист   
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4  комментария
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62k
pynh Полчаса назад
На крещение в прорубь нырять еще раз этот одаренный будет?
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3k
Past 19 минут назад
С одной стороны согласен, что это доступно не каждому, но когда то и телефон мобильный был роскошью для богатых. А еще раньше и обычный телефон был роскошью. Так что пускай на богатых испытывают, а мы потом китайскими поделками будем пользоваться.
З.Ы. Руки понятно это очень сложно, но на ногах он как нормальный человек смотрится.
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184
Zmey8838 Полчаса назад
Даже представить страшно, сколько это всё стоит
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333
ruslan d 50 минут назад
Все это конечно прекрасно , когда есть деньги ... Но все равно здоровья мужику ...
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