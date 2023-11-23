Роман Костомаров показал, как играет в теннис с протезом руки

Вылетает ракетка — не беда, ведь ее всегда можно примотать к руке бинтом! Именно так и поступил Роман Костомаров.

Известный спортсмен попробовал сыграть в теннис с помощью бионического протеза, но что-то явно пошло не по плану — ракетка все время выпадала, а фигурист разочаровался в этой идее.

Однако Костомаров все же нашел в себе силы и продолжил тренировку.

"Без рук ужасно трудно… и морально и физически. Но потом можно найти выход из этой ситуации, если сильно захотеть. А хочу я очень", — рассказал спортсмен.