Роман Костомаров показал, как играет в теннис с протезом руки

Фигурист Роман Костомаров продолжает находить выход из самых тяжелых ситуаций. Недавно спортсмен впервые сыграл в теннис после ампутации.
Вылетает ракетка — не беда, ведь ее всегда можно примотать к руке бинтом! Именно так и поступил Роман Костомаров.
Известный спортсмен попробовал сыграть в теннис с помощью бионического протеза, но что-то явно пошло не по плану — ракетка все время выпадала, а фигурист разочаровался в этой идее.
Однако Костомаров все же нашел в себе силы и продолжил тренировку.
"Без рук ужасно трудно… и морально и физически. Но потом можно найти выход из этой ситуации, если сильно захотеть. А хочу я очень", — рассказал спортсмен.
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З.Ы. Руки понятно это очень сложно, но на ногах он как нормальный человек смотрится.