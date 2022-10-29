FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 7535 постов • 792 подписчика подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
Парень установил себе фонарик вместо глаза, которого лишился из-за болезни

Парень установил себе фонарик вместо глаза, которого лишился из-за болезни

Автор:
29 октября 2022 09:53
Сообщество : ФотоМир
Метки: Брайан Стэнли   видео   гиборг   глиз   зрение   история   люди   протез   
177
12
1

Жизнь непредсказуема, поэтому вершина мира в одночасье может обернуться глубоким дном. Однако для некоторых людей это не приговор, и вместо уныния они используют дно, чтобы посильнее оттолкнуться от него.

Так и поступил житель Южной Калифорнии по имени Брайан Стэнли, который потерял глаз из-за рака. Заболевания, а не членистоногого. Будучи инженером, Брайан решил использовать своё несчастье для развлечения, а также получения славы и выгоды — он установил в свою глазницу фонарик. Да-да, самый настоящий фонарик, и сейчас парень собирает десятки тысяч лайков и подписчиков в разных соцсетях и ресурсах, где пользователи вовсю сравнивают его с Терминатором и Кано из франшизы «Mortal Kombat».

 

Знакомьтесь, Брайан Стэнли

Из-за рака парню пришлось удалить глаз, но он не стал отчаиваться и решил превратить свою инвалидность в нечто действительно крутое.

 

Он разработал титановый протез, внутрь которого установил самый настоящий фонарик

Свой кибер-протез Брайан назвал «Titanium Skull Lamp», что можно перевести как «титановый черепной фонарь».

 

Так выглядит протез Брайана с включённым светом

Парень рассказал, что заряда хватает на 20 часов беспрерывной работы фонаря и при этом он совсем не нагревается.

 


 

Свет падает туда, куда смотрит Брайан, что делает этот фонарик довольно удобным

Парень рассказал, что сейчас его «черепной фонарь» работает лишь в половину силы.

«Это половина максимальной выходной мощности. Безопасность превыше всего, но в конце концов я выйду на полную мощность», — рассказал он.

 

Включается и выключается свет с помощью приближения датчика

Чтобы включить свет нужно поднести датчик один раз, и ещё один раз, чтобы его выключить.

 

Брайан рассказал, что с его устройством очень удобно читать книги

«Фонарик идеально подходит для чтения в темноте!», — добавил он.

 


 

Но помимо обычного свечения Брайан также придумывает всякие забавные дизайны. Например, в прошлом году на Хэллоуин он сделал такие протезы

При этом инженер уверяет, что это не линзы, помещённые поверх его привычного «фонарика».

К сожалению, рисунки не проецируются на окружающие поверхности.

 

Был также дизайн с Джеком Скеллингтоном из мультфильма «Кошмар перед Рождеством» (1993)

 

В стиле покебола

Демонстрируя этот дизайн Брайан в очередной раз упомянул, что при изготовлении он не использовал контактные линзы.

Действительно, для разных дизайнов парень изготавливает разные устройства, устанавливая световые элементы разных размеров (в зависимости от дизайна), а иногда даже несколько источников света (как в случае с Джеком Скеллингтоном).

 


 

Не обошлось без «Наруто», а именно узоров шаринган

 

Помимо отсылок к поп-культуре, Брайан изготавливает протезы с крутыми и уникальными дизайнами


Однако эти экземпляры не светятся.

Протез со встроенным фонариком — это удивительный пример того, какие крутые штуки можно делать, используя простую электронику, фантазию и находчивость.


Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Брайан Стэнли   видео   гиборг   глиз   зрение   история   люди   протез   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Copycat 2 часа назад
Надо как у терминатора) первейшее напрашивается)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
28k
koleos72 13 минут назад
Регистратор напрашивается! Потом лазерная указка!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1310010



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Пост о полуночниках, посвящённый всем тем, кого мучает бессонница
Пост о полуночниках, посвящённый всем тем, кого мучает бессонница
Курс экономической теории в мемах
Курс экономической теории в мемах
Набирающие популярность в сообществах
“Остров людоедов” или почему вокруг СССР сталинских времён ходит столько мифов
“Остров людоедов” или почему вокруг СССР сталинских времён ходит столько мифов
27 абсурдных кинофактов, которые не стоит воспринимать серьезно
27 абсурдных кинофактов, которые не стоит воспринимать серьезно
А мы здесь все точно поместимся?
А мы здесь все точно поместимся?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Музыка в дорогу

Лучшие демотиваторы
Packard дверей много не бывает

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#Прикол#история#аварии#фотографии#истории#Приколы#сатира#в мире
#Юмор#люди#подборка#картинки#автомобили#авто аварии#милота#дети#США#Toyota
#животные#факты#интересное#дтп#забавно#автомир#новости#Еда#Разное#Вещи
А мы здесь все точно поместимся? А мы здесь все точно поместимся? Гений протезов: работы Джеймса Джиллингема XIX века Гений протезов: работы Джеймса Джиллингема XIX века Как на необитаемом острове забыли 100 человек Как на необитаемом острове забыли 100 человек Собака спасла хозяйку, вовремя оттащив от мчащейся на нее машины Собака спасла хозяйку, вовремя оттащив от мчащейся на нее машины Ящерица, жившая в темном подвале, теперь путешествует по миру Ящерица, жившая в темном подвале, теперь путешествует по миру В Бразилии женщина обманным путем лишила мать имущества почти на 143 миллиона долларов В Бразилии женщина обманным путем лишила мать имущества почти на 143 миллиона долларов

На что жалуетесь?

Вернуться