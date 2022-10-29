Парень установил себе фонарик вместо глаза, которого лишился из-за болезни

Жизнь непредсказуема, поэтому вершина мира в одночасье может обернуться глубоким дном. Однако для некоторых людей это не приговор, и вместо уныния они используют дно, чтобы посильнее оттолкнуться от него.
Так и поступил житель Южной Калифорнии по имени Брайан Стэнли, который потерял глаз из-за рака. Заболевания, а не членистоногого. Будучи инженером, Брайан решил использовать своё несчастье для развлечения, а также получения славы и выгоды — он установил в свою глазницу фонарик. Да-да, самый настоящий фонарик, и сейчас парень собирает десятки тысяч лайков и подписчиков в разных соцсетях и ресурсах, где пользователи вовсю сравнивают его с Терминатором и Кано из франшизы «Mortal Kombat».
Знакомьтесь, Брайан Стэнли
Из-за рака парню пришлось удалить глаз, но он не стал отчаиваться и решил превратить свою инвалидность в нечто действительно крутое.
Он разработал титановый протез, внутрь которого установил самый настоящий фонарик
Свой кибер-протез Брайан назвал «Titanium Skull Lamp», что можно перевести как «титановый черепной фонарь».
Так выглядит протез Брайана с включённым светом
Парень рассказал, что заряда хватает на 20 часов беспрерывной работы фонаря и при этом он совсем не нагревается.
Свет падает туда, куда смотрит Брайан, что делает этот фонарик довольно удобным
Парень рассказал, что сейчас его «черепной фонарь» работает лишь в половину силы.
«Это половина максимальной выходной мощности. Безопасность превыше всего, но в конце концов я выйду на полную мощность», — рассказал он.
Включается и выключается свет с помощью приближения датчика
Чтобы включить свет нужно поднести датчик один раз, и ещё один раз, чтобы его выключить.
Брайан рассказал, что с его устройством очень удобно читать книги
«Фонарик идеально подходит для чтения в темноте!», — добавил он.
Но помимо обычного свечения Брайан также придумывает всякие забавные дизайны. Например, в прошлом году на Хэллоуин он сделал такие протезы
При этом инженер уверяет, что это не линзы, помещённые поверх его привычного «фонарика».
К сожалению, рисунки не проецируются на окружающие поверхности.
Был также дизайн с Джеком Скеллингтоном из мультфильма «Кошмар перед Рождеством» (1993)
В стиле покебола
Демонстрируя этот дизайн Брайан в очередной раз упомянул, что при изготовлении он не использовал контактные линзы.
Действительно, для разных дизайнов парень изготавливает разные устройства, устанавливая световые элементы разных размеров (в зависимости от дизайна), а иногда даже несколько источников света (как в случае с Джеком Скеллингтоном).
Не обошлось без «Наруто», а именно узоров шаринган
Помимо отсылок к поп-культуре, Брайан изготавливает протезы с крутыми и уникальными дизайнами
Однако эти экземпляры не светятся.
Протез со встроенным фонариком — это удивительный пример того, какие крутые штуки можно делать, используя простую электронику, фантазию и находчивость.
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АНТИФИШКИ
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