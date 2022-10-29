Парень установил себе фонарик вместо глаза, которого лишился из-за болезни

При этом инженер уверяет, что это не линзы, помещённые поверх его привычного «фонарика».

К сожалению, рисунки не проецируются на окружающие поверхности.

Был также дизайн с Джеком Скеллингтоном из мультфильма «Кошмар перед Рождеством» (1993)