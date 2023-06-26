«Ох уж не просто это всё»: фигурист Роман Костомаров показал видео с тренировкой с протезами на ногах

Несмотря ни на что, спортсмен не сдаётся и идёт на поправку.
В начале января Олимпийский чемпион по танцам на льду Роман Костомаров попал в «Коммунарку» с пневмонией. Вскоре его состояние резко ухудшилось, развился сепсис и некроз тканей. Врачам пришлось ампутировать ему ноги выше колен.
В конце концов ситуацию удалось стабилизировать и спортсмен буквально вернулся с того света. Хоть и стал инвалидом. В первые дни реабилитации он вышел на связь и показал первое фото после тяжелейшей болезни.
А сейчас Роман выложил видео с первыми тренировками на велотренажёре. И подписал ролик:
Ох уж не просто это всё… ни морально, ни физически… мягко говоря!!! Но едем дальше.
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Но ногах спортсмена временные протезы, но силы духа он не утратил. А постоянные индивидуальные приспособления ему изготовят в ближайшее время. Также, по неподтверждённой информации, в Москве находятся немецкие медики, которые консультируют Костомарова в Коммунарке и ведут процесс реабилитации.
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Этот человек сам, по собственной глупости - лишился конечностей. Винить ему, кроме самого себя, некого.
Бабло побеждает и уже не в первый раз.