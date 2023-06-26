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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7691 пост • 878 подписчиков подписаться
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«Ох уж не просто это всё»: фигурист Роман Костомаров показал видео с тренировкой с протезами на ногах

«Ох уж не просто это всё»: фигурист Роман Костомаров показал видео с тренировкой с протезами на ногах

Автор:
26 июня 2023 17:15
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: COVID-19   Видео   ампутация   болезнь   коммунарка   пневмония   протезы   роман костомаров   спортсмен   фигурист   
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Несмотря ни на что, спортсмен не сдаётся и идёт на поправку.

В начале января Олимпийский чемпион по танцам на льду Роман Костомаров попал в «Коммунарку» с пневмонией. Вскоре его состояние резко ухудшилось, развился сепсис и некроз тканей. Врачам пришлось ампутировать ему ноги выше колен.

В конце концов ситуацию удалось стабилизировать и спортсмен буквально вернулся с того света. Хоть и стал инвалидом. В первые дни реабилитации он вышел на связь и показал первое фото после тяжелейшей болезни.

А сейчас Роман выложил видео с первыми тренировками на велотренажёре. И подписал ролик:

Ох уж не просто это всё… ни морально, ни физически… мягко говоря!!! Но едем дальше.

Но ногах спортсмена временные протезы, но силы духа он не утратил. А постоянные индивидуальные приспособления ему изготовят в ближайшее время. Также, по неподтверждённой информации, в Москве находятся немецкие медики, которые консультируют Костомарова в Коммунарке и ведут процесс реабилитации.

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Метки: COVID-19   Видео   ампутация   болезнь   коммунарка   пневмония   протезы   роман костомаров   спортсмен   фигурист   
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5  комментариев
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205
устал я от вас Час назад
Молодец. Сил ему.
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40k
Example 6.2.6 18 минут назад
Наверное, больше не стоит, будучи больным - лезть и окунаться в прорубь, потому что "Так положено. Скрепно и духовно. Иисус нырял и нам велел :)".
Этот человек сам, по собственной глупости - лишился конечностей. Винить ему, кроме самого себя, некого.
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24k
MrGod 49 минут назад
Посмотрите интервью врача, который в своё время настаивал на том, что Костомаров бросил свои запланированные гастроли и серьёзно пролечился, на что тот отвечал, надо зарабатывать бабки......теперь он их может спокойно тратить, на свои крутые протезы и на реабилитацию.
Бабло побеждает и уже не в первый раз.
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60k
pynh 2 часа назад
Еще резать и резать, можно снова в прорубь нырять.
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866
ruslan d 2 часа назад
Дай Бог чтоб у всех хватало денег на такую реабилитацию
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August

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