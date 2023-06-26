«Ох уж не просто это всё»: фигурист Роман Костомаров показал видео с тренировкой с протезами на ногах

В начале января Олимпийский чемпион по танцам на льду Роман Костомаров попал в «Коммунарку» с пневмонией. Вскоре его состояние резко ухудшилось, развился сепсис и некроз тканей. Врачам пришлось ампутировать ему ноги выше колен.

В конце концов ситуацию удалось стабилизировать и спортсмен буквально вернулся с того света. Хоть и стал инвалидом. В первые дни реабилитации он вышел на связь и показал первое фото после тяжелейшей болезни.