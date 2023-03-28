"Сможет играть в хоккей": врачи готовят Романа Костомарова к протезированию

В состоянии фигуриста, олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова наблюдается положительная динамика. Врачи смогли остановить некроз, спортсмен сейчас находится в сознании, - сообщает "Спорт Экспресс".
Мозговое кровообращение у Костомарова пришло в норму. Ему назначили лекарственную терапию, регулярно ставят капельницы и уколы. Под особым контролем – состояние печени, так как после ударной дозы сильнодействующих препаратов ей необходимо восстановиться. Вчера Роману зашили трахеостому, распространение некроза на данный момент также остановлено, это может означать, что дальнейших операций ему не потребуется, - сообщает источник «СЭ».
Также Костомаров восстанавливает повседневные функции организма — пьет специальное питание, учится жевать и глотать, но сидит пока только с помощью других.
Коллега спортсмена Илья Авербух рассказал, что Костомаров уже может самостоятельно общаться с людьми при помощи голоса, на днях записал голосовое сообщение.
Сейчас проводится общий мониторинг с тем, чтобы убедиться, что ситуация полностью стабилизирована и можно переходить к следующему этапу лечения — подготовке к протезированию.
Как сообщил в беседе с NEWS.ru завотделением спортивной травматологии Международного центра охраны здоровья Максим Королев, Роман Костомаров, если ему поставят бионический протез ноги, сможет не только ходить, но даже играть в хоккей:
«Все есть, [протезы] стоп есть, [Костомаров] сможет ходить. Я занимаюсь хоккеем профессионально в Ночной хоккейной лиге. Со мной играет пациент. Я узнал, что у него полностью протез ноги бионический через год, <...> когда он приехал ко мне на обследование как к врачу. А так я не знал, что у него протез», — отметил медик.
Напомним, Роман Костомаров в тяжелом состоянии попал в реанимацию в ночь на 10 января. Из-за пневмонии его пришлось подключать к аппарату ИВЛ. Вследствие некроза конечностей медики были вынуждены удалить спортсмену часть ступней и кисти.
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