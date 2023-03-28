"Сможет играть в хоккей": врачи готовят Романа Костомарова к протезированию

Коллега спортсмена Илья Авербух рассказал, что Костомаров уже может самостоятельно общаться с людьми при помощи голоса, на днях записал голосовое сообщение.

Сейчас проводится общий мониторинг с тем, чтобы убедиться, что ситуация полностью стабилизирована и можно переходить к следующему этапу лечения — подготовке к протезированию.

Как сообщил в беседе с NEWS.ru завотделением спортивной травматологии Международного центра охраны здоровья Максим Королев, Роман Костомаров, если ему поставят бионический протез ноги, сможет не только ходить, но даже играть в хоккей: