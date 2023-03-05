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Брюс Уиллис впервые появился на людях после новостей о лобно-височной деменции

Брюс Уиллис впервые появился на людях после новостей о лобно-височной деменции

Автор:
05 марта 2023 10:27
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Брюс Уиллис   актер   болезнь   в мире   видео   знаменитости   люди   фото   
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Известный американский актёр Брюс Уиллис впервые был замечен на улице после того, как стало известно об обнаружении у него лобно-височной деменции.

Заметили голливудскую суперзвезду во время прогулки с друзьями в Калифорнии. Уиллис заходил в кофейню и был одет в серую шапку и тёмный свитер.

В целом актёр выглядел достаточно бодро и активно общался с сопровождавшими его людьми.



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Метки: Брюс Уиллис   актер   болезнь   в мире   видео   знаменитости   люди   фото   
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9  комментариев
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10k
Касьян Пуздой 3 часа назад
Брюс - целая эпоха. здоровья ему и долголетия.
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10k
Vacony Час назад
время не щадит даже крепких орешков....
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12k
Алексей Час назад
Аутор... лобно-височной деменции. - БРЕД!!! Деменция или есть или нет. Далее - Деменция не подразделяется на области - височная, лобовая, темечная и так далее!!
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215
costarox Алексей 22 минуты назад
Видимо , подразумевается болезнь Пика ( второе название как раз лобно-височная деменция, так как связана с атрофией коры в этих областях - и это название также часто применяется)
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37k
Александр 2 часа назад
Теперь зато он может баллотироваться в президенты США
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31k
АнтонПолднев 2 часа назад
По ходу первая стадия. Я в октябре отца похоронил. На последних стадиях даже препараты не помогали уже. Страшно. Наблюдать, как родной человек становится овощем. Надеюсь, что им удастся купировать.
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99k
parallax 3 часа назад
Дедушке даже на пенсии покоя нет.
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