Брюс Уиллис впервые появился на людях после новостей о лобно-височной деменции

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Известный американский актёр Брюс Уиллис впервые был замечен на улице после того, как стало известно об обнаружении у него лобно-височной деменции.
Заметили голливудскую суперзвезду во время прогулки с друзьями в Калифорнии. Уиллис заходил в кофейню и был одет в серую шапку и тёмный свитер.
В целом актёр выглядел достаточно бодро и активно общался с сопровождавшими его людьми.
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