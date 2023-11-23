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Девушка в костюме кролика, подравшаяся с пьяным мужчиной, поделилась подробностями инцидента

Девушка в костюме кролика, подравшаяся с пьяным мужчиной, поделилась подробностями инцидента

Автор:
23 ноября 2023 08:11
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   аниматор   драка   красноярск   курьёз   мужчина   пьяный   
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Несколько дней назад нетрезвый мужчина ударил девушку-аниматора в костюме белого кролика, а затем получил в ответ. Представительница прекрасного пола пообщалась с журналистом и рассказала подробности инцидента.

Знакомьтесь: чемпион людей и зверей по уличным боям — Алёна Трубникова. Та самая девушка в костюме зайца, навалявшая алкашу в Красноярске.
Говорит, ожидала удара, как только услышала голос мужика, подкравшегося сзади. Пританцовывала, но была начеку, и не зря — удар прилетел. То, что было дальше, все мы видели.

В видео присутствует ненормативная лексика

Алёна рассказала, что по жизни она не конфликтный человек, но после подачи в кроличий нос её накрыло, понимала, что вокруг защиты искать не у кого.

Полное видео с нападением на девушку

Источник:

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Метки: Видео   аниматор   драка   красноярск   курьёз   мужчина   пьяный   
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6  комментариев
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GROMOZEKA 2 часа назад
Молодец, заинька!
Отоварила синебота
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5k
Григорий 6 минут назад
лофт бар это что за понос ново3.14дорский?
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25k
Михаил Сметанкин 10 минут назад
"Я бью его и думаю, "а вдруг ему больно"... И бью сильнее" )))
"Я бью его и думаю, "а вдруг ему больно"... И бью сильнее" )))Посмотреть
"Я бью его и думаю, "а вдруг ему больно"... И бью сильнее" )))
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4k
Enigma Kuutar 11 минут назад
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3k
Василий Афиногенов 23 минуты назад
зайка няшная,и сама няшная)
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8k
MPEG-8 2 часа назад
Ошибочка вышла.
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