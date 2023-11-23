Девушка в костюме кролика, подравшаяся с пьяным мужчиной, поделилась подробностями инцидента

Несколько дней назад нетрезвый мужчина ударил девушку-аниматора в костюме белого кролика, а затем получил в ответ. Представительница прекрасного пола пообщалась с журналистом и рассказала подробности инцидента.
Знакомьтесь: чемпион людей и зверей по уличным боям — Алёна Трубникова. Та самая девушка в костюме зайца, навалявшая алкашу в Красноярске.
Говорит, ожидала удара, как только услышала голос мужика, подкравшегося сзади. Пританцовывала, но была начеку, и не зря — удар прилетел. То, что было дальше, все мы видели.
В видео присутствует ненормативная лексика
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Алёна рассказала, что по жизни она не конфликтный человек, но после подачи в кроличий нос её накрыло, понимала, что вокруг защиты искать не у кого.
Полное видео с нападением на девушку
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