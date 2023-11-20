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Женщина в ростовой кукле кролика избила пьяного мужчину в Красноярске

Женщина в ростовой кукле кролика избила пьяного мужчину в Красноярске

Автор:
20 ноября 2023 16:54
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   аниматор   драка   красноярск   курьёз   пьяный мужчина   
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Потому что не нужно было будить в кролике зверя!

В центре Красноярска произошла эпичная битва между аниматором в костюме Кролика из "Алисы в стране чудес" и нетрезвым мужчиной, который решил всем испортить праздник. Инцидент произошёл, как пишут СМИ, вечером в субботу на проспекте Мира.


Аниматор в костюме сказочного персонажа раздавала приглашения в один из местных баров, пока на площади не появился неадекватный завсегдатай подобных заведений и не ударил "кролика" кулаком по голове. Находившаяся в костюме женщина отдала маску кролика коллеге и в тот же миг набросилась на обидчика с кулаками. Такой ярости и реакции пьяный красноярец явно не ожидал. Аниматор, превратившись из кролика в разъяренного зверя, жутко матерясь надавала оплеух мужчине, опрокинула того на землю и добавила несколько ударов ногами. Это сказочное перевоплощение и разборку агрессор запомнит надолго.

Что касается полиции, то в местном МВД сообщили, что в курсе инцидента. Но поскольку заявлений ни от одной стороны конфликта не поступало и серьёзных травм никто из участников не получил, то никаких действий в органах пока не принимали. Наверное, после увиденного не захотели связываться с бешеным кроликом.

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Метки: Видео   аниматор   драка   красноярск   курьёз   пьяный мужчина   
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11  комментариев
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13k
Кыся 41 минуту назад
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6k
Pashuta 7 минут назад
Заголовки конечно пишут - лишь бы гамна на вентилятор кинуть...
Не избила, а дала сдачи защищаясь от неадеквата, вообще то...
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1k
E_Gor 17 минут назад
А где там мужчина-то? Я только неадекватную синь увидел.
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47k
Соломей 17 минут назад
ну в принципе, норм!
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−8
Ксения Лукашенкова Полчаса назад
Родной город полон сюрпризов:)
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5k
Григорий Полчаса назад
Мало!!! чёрт синерылый ему уже от цирроза здохнуть пора, а он ходит и людям жизнь портит
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1k
Александр 46 минут назад
Да вряд ли это завсегдатай таких мест
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36k
Андрей Иванов 46 минут назад
Ссылка youtu.be
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16k
Александр Маслов 48 минут назад
Ладно бы "белочка" (мужику показалось), а то кролик-самка. Какое заявление, дядя как протрезвеет, ...вспомнит и (если выживет) рванёт на "зашивку", ну ...или уйдёт в глубокий запой.

А я всегда говорил: "крольчихи неудовлетворенные – страшные животные!"
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84k
Доктор Джонс 51 минуту назад
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33k
Ego sum qui sum Час назад
Кто подставился кролику Роджеру
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