Женщина в ростовой кукле кролика избила пьяного мужчину в Красноярске

Потому что не нужно было будить в кролике зверя!
В центре Красноярска произошла эпичная битва между аниматором в костюме Кролика из "Алисы в стране чудес" и нетрезвым мужчиной, который решил всем испортить праздник. Инцидент произошёл, как пишут СМИ, вечером в субботу на проспекте Мира.
Аниматор в костюме сказочного персонажа раздавала приглашения в один из местных баров, пока на площади не появился неадекватный завсегдатай подобных заведений и не ударил "кролика" кулаком по голове. Находившаяся в костюме женщина отдала маску кролика коллеге и в тот же миг набросилась на обидчика с кулаками. Такой ярости и реакции пьяный красноярец явно не ожидал. Аниматор, превратившись из кролика в разъяренного зверя, жутко матерясь надавала оплеух мужчине, опрокинула того на землю и добавила несколько ударов ногами. Это сказочное перевоплощение и разборку агрессор запомнит надолго.
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Что касается полиции, то в местном МВД сообщили, что в курсе инцидента. Но поскольку заявлений ни от одной стороны конфликта не поступало и серьёзных травм никто из участников не получил, то никаких действий в органах пока не принимали. Наверное, после увиденного не захотели связываться с бешеным кроликом.
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Не избила, а дала сдачи защищаясь от неадеквата, вообще то...
А я всегда говорил: "крольчихи неудовлетворенные – страшные животные!"