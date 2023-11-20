Женщина в ростовой кукле кролика избила пьяного мужчину в Красноярске

В центре Красноярска произошла эпичная битва между аниматором в костюме Кролика из "Алисы в стране чудес" и нетрезвым мужчиной, который решил всем испортить праздник. Инцидент произошёл, как пишут СМИ, вечером в субботу на проспекте Мира.





Аниматор в костюме сказочного персонажа раздавала приглашения в один из местных баров, пока на площади не появился неадекватный завсегдатай подобных заведений и не ударил "кролика" кулаком по голове. Находившаяся в костюме женщина отдала маску кролика коллеге и в тот же миг набросилась на обидчика с кулаками. Такой ярости и реакции пьяный красноярец явно не ожидал. Аниматор, превратившись из кролика в разъяренного зверя, жутко матерясь надавала оплеух мужчине, опрокинула того на землю и добавила несколько ударов ногами. Это сказочное перевоплощение и разборку агрессор запомнит надолго.