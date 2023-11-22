Хитрые люди, которые вывели чаевые на новый уровень

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Оставлять чаевые или нет - обычно дело добровольное. В некоторых заведениях сервисный сбор уже включён в обслуживание. Но банку для чая никто не отменял, и сотрудники постарались, придумывая повод.
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А вы оставляете чаевые?
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PS У меня сын в ресторанном бизнесе уже 14 лет. Говорит,что практически во всех заведениях персоналу либо готовят отдельно,либо скидки до 80%,либо можно просто "нахвататься"\напробоваться во время работы(это,кстати,отражается на конечной стоимости блюд)..
Т.к. чаевые платятся "после", а не "до того как".