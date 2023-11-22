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Хитрые люди, которые вывели чаевые на новый уровень

Хитрые люди, которые вывели чаевые на новый уровень

Автор:
22 ноября 2023 22:10
Сообщество : Юмор
Метки: банка для чаевых   интересно   на чай   прикольно   сотрудники   фото   чаевые   
1146
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Оставлять чаевые или нет - обычно дело добровольное. В некоторых заведениях сервисный сбор уже включён в обслуживание. Но банку для чая никто не отменял, и сотрудники постарались, придумывая повод.

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А вы оставляете чаевые?

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Метки: банка для чаевых   интересно   на чай   прикольно   сотрудники   фото   чаевые   
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7  комментариев
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287
iskra 59 минут назад
В кафе просить на еду как-то нечестно. Не слыхал никогда про работника общепита,который умер от голода. А вот уборщицу школьной столовой ,которая каждый день шла домой с двумя тяжелыми сумками,наблюдал на протяжении многих лет..
PS У меня сын в ресторанном бизнесе уже 14 лет. Говорит,что практически во всех заведениях персоналу либо готовят отдельно,либо скидки до 80%,либо можно просто "нахвататься"\напробоваться во время работы(это,кстати,отражается на конечной стоимости блюд)..
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5k
Сергей Борисов 4 минуты назад
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5k
Григорий 16 минут назад
странно, я когда что то починю, мне на чай не оставляют, норовят цену скинуть или кинуть))
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5k
Suvar_ Полчаса назад
я чаевые плачу только со своих чаевых, а их не было лет 10. так что сорян
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1k
ФЫВАПРОЛ 45 минут назад
Если все хорошо, то от 10% от меня не убудет. Это их труд, он нелегкий, а мне, потом, и маленькие ништяки будут.
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