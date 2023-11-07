Фото из заграничных супермаркетов, в которых туристы от удивления разевают рты

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В разных странах даже поведение в супермаркетах может отличаться. Казалось бы, просто продуктовый, что там удивительного? Но вы только пролистайте фото из этой подборки, там много любопытного.
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2. В некоторых есть такие отсеки на тележках, чтобы бросать туда мелочь: ручки, батарейки и прочее
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