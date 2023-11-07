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Фото из заграничных супермаркетов, в которых туристы от удивления разевают рты

Фото из заграничных супермаркетов, в которых туристы от удивления разевают рты

Автор:
07 ноября 2023 20:22
Сообщество : ФотоМир
Метки: в других странах   интересно   прикольно   супермаркет   супермаркеты в других странах   фото   
2444
18

В разных странах даже поведение в супермаркетах может отличаться. Казалось бы, просто продуктовый, что там удивительного? Но вы только пролистайте фото из этой подборки, там много любопытного.

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Метки: в других странах   интересно   прикольно   супермаркет   супермаркеты в других странах   фото   
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13  комментариев
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23k
Виталий Касандров 57 минут назад
Вареные яйца в пакете как то по другому должны выглядеть .
Это или сырые или иная хрень
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28k
AzuveR 18 минут назад
15. В Финляндии из фруктов, которые теряют товарный вид, делают соки. Тю, у нас в "Магнитах" делают салаты и другие блюда из продуктов , у которых подходит срок годности и внешний вид на грани смерти.
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403
Уверенный пользователь Полчаса назад
Комментарий к фото
вранье - в Израиле в виде убитых палестинцев выкладывают
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200
iskra Полчаса назад
Насчет тестирования туалетной бумаги - хорошо придумано. Как и то,что еду в листья заворачивать - сразу видно свежесть,и упаковка экологичная. Если че - в России лопухов\ревеня\подорожника на упаковку хватит.
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200
iskra 40 минут назад
Сколько можно купить на определенное количество долларов - ни о чем не говорит,так как неизвестна зарплата,качество продуктов,другие расходы из зарплаты. Во многих странах есть фуд банки, где можно вообще бесплатно тележку нагрузить.
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1k
Сид 47 минут назад
11. У нас на 6,5 тысяч можно и больше купить,чем в Зеландии.
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20k
Bill 47 минут назад
Венецию жалко больше всего.
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33k
Ego sum qui sum 56 минут назад
вареные яйца al dente
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712
Тамара Витальевна 56 минут назад
Это не варёные яйца. Это - БИТЫЕ яйца. У нас такое запрещает продавать санэпидемстанция. Ибо- сальмонеллу можно словить.
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