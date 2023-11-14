14 ситуаций, которые удивили людей настолько, что они не могли не поделиться ими

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Порой мы сталкиваемся с необычными, странными, безумными и смешными ситуациями в жизни. И не сделать фото в такой момент просто невозможно. Пользователи из этого поста удивились и опубликовали кадры в стиле "Самое необычное, что я когда-либо видел".
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3. "Я видел, как моя партнёрша ковырялась в носу, и только потом понял, куда она девает..."
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А, кукурузина..........