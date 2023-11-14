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14 ситуаций, которые удивили людей настолько, что они не могли не поделиться ими

14 ситуаций, которые удивили людей настолько, что они не могли не поделиться ими

Автор:
14 ноября 2023 21:06
Сообщество : ФотоМир
Метки: впервые увидел   интересно   когда-либо видел   необычные кадры   прикольно   фото   
3011
15

Порой мы сталкиваемся с необычными, странными, безумными и смешными ситуациями в жизни. И не сделать фото в такой момент просто невозможно. Пользователи из этого поста удивились и опубликовали кадры в стиле "Самое необычное, что я когда-либо видел".

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Метки: впервые увидел   интересно   когда-либо видел   необычные кадры   прикольно   фото   
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3  комментария
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2k
Михалыч 55 минут назад
Комментарий к фото
в первый раз я её сломал
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4k
Харон 2 минуты назад
Что за )(уета?
А, кукурузина..........
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287
zu4ara Полчаса назад
ахренительная хрень
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Спелая кукурузинка

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