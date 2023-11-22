В Шотландии нашли место, где 1000 лет назад была написана Дирская книга

Давно стертый с лица Земли монастырь найден в Абердиншире (Шотландия) спустя 1000 лет. Вернее, определено то место, где он когда-то находился. Археологи уверены, что нашли остатки здания, в котором монахи написали Дирскую книгу — самый древний из сохранившихся образцов гэльской письменности.
В качестве небольшого предисловия:
Дирская книга или Книга из Дира — сборник евангельских текстов X века на латыни с внесёнными в начале XII века дополнениями на латинском, древнеирландском и гэльском языках. Считается древнейшим сохранившимся образцом гэльской литературы Шотландии, хранится в Кембриджской университетской библиотеке.
В книге содержится Евангелие от Иоанна и фрагменты трех других Евангелий, фрагмент службы посещения больных, Апостольский символ веры и грамота царя Давида I клирикам Дира. Уведомления на гэльском языке о пожалованиях монастырю Дира написаны на пустых страницах или на полях.
Вот тут можно полистать эту древнюю книгу, если вы хотите увидеть все 86 ее страниц.
Выглядят они примерно так.
Сегодня шотландский гэльский язык находится под угрозой исчезновения, но исследователи наконец-то нашли духовную родину гэльской письменности.
Дирский монастырь был построен на северо-востоке Шотландии как место поклонения для монахов-цистерцианцев почти 1000 лет назад. Именно здесь, на полях карманного евангелия X века, были впервые записаны тексты на гэльском языке. Книга сохранилась до наших дней, а монастырь, к сожалению — нет. Но археологи утверждают, что нашли его остатки.
Как показали новые раскопки, они находятся всего в 80 м от руин Дирского аббатства (основанного в 1219 г.), расположенного недалеко от деревни Минтлоу в Абердиншире.
В раскопках принимала участие Алиса Джаспарс, доктор наук из отдела археологии Саутгемптонского университета.
Ученые давно предполагают, что рукописные записи, или «дополнения», были сделаны в то время, когда книга находилась в Дирском монастыре. Эти дополнения содержат упоминания об основании монастыря, а также о других земельных пожалованиях на северо-востоке Шотландии.
Исследователи уверены, что в ходе раскопок 2022 года нашли тот самый монастырь, в котором были сделаны эти записи.
В ходе раскопок были обнаружены столбовые ямы — углубления в земле, которые когда-то использовались для крепления деревянного или каменного бруса. Углеродное датирование показало, что эти столбовые ямы относятся к тому же периоду времени, что и гэльские записи в Дирской книге.
Также были найдены средневековая керамика, осколки стекла, стилус и доска для хнефатафл — игры, похожей на шахматы, которая была популярна до средневековья. По мнению специалистов, эти и другие бытовые артефакты, найденные на месте раскопок, указывают на существование здесь монастырского комплекса.
Сегодня руины аббатства Дир являются объектом, находящимся в ведении организации Historic Scotland и открытым для посещения туристами. Он находится на расстоянии около 80 метров от места бывшего Дирского монастыря.
Раскопки 2022 года совпали с возвращением Книги из Дира в северо-восточную Шотландию впервые за 1000 лет. Она была выставлена в Художественной галерее и музеях Абердина в течение трех месяцев, прежде чем вернулась в библиотеку Кембриджского университета.
В ближайшее время исследователи планируют опубликовать свои результаты в научном журнале.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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