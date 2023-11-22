В Шотландии нашли место, где 1000 лет назад была написана Дирская книга

В книге содержится Евангелие от Иоанна и фрагменты трех других Евангелий, фрагмент службы посещения больных, Апостольский символ веры и грамота царя Давида I клирикам Дира. Уведомления на гэльском языке о пожалованиях монастырю Дира написаны на пустых страницах или на полях.

Вот тут можно полистать эту древнюю книгу, если вы хотите увидеть все 86 ее страниц.

Выглядят они примерно так.