FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 10974 поста • 1458 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
В Шотландии нашли место, где 1000 лет назад была написана Дирская книга

В Шотландии нашли место, где 1000 лет назад была написана Дирская книга

Автор:
22 ноября 2023 18:09
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Дирская книга   Книга из Дира   археологическая находка   археология   гэльская культура   гэльский язык   руины   шотландия   
1029
11

Давно стертый с лица Земли монастырь найден в Абердиншире (Шотландия) спустя 1000 лет. Вернее, определено то место, где он когда-то находился. Археологи уверены, что нашли остатки здания, в котором монахи написали Дирскую книгу — самый древний из сохранившихся образцов гэльской письменности.

В качестве небольшого предисловия:


Дирская книга или Книга из Дира — сборник евангельских текстов X века на латыни с внесёнными в начале XII века дополнениями на латинском, древнеирландском и гэльском языках. Считается древнейшим сохранившимся образцом гэльской литературы Шотландии, хранится в Кембриджской университетской библиотеке.


×
×

В книге содержится Евангелие от Иоанна и фрагменты трех других Евангелий, фрагмент службы посещения больных, Апостольский символ веры и грамота царя Давида I клирикам Дира. Уведомления на гэльском языке о пожалованиях монастырю Дира написаны на пустых страницах или на полях.


Вот тут можно полистать эту древнюю книгу, если вы хотите увидеть все 86 ее страниц.


Выглядят они примерно так.



Сегодня шотландский гэльский язык находится под угрозой исчезновения, но исследователи наконец-то нашли духовную родину гэльской письменности.


Дирский монастырь был построен на северо-востоке Шотландии как место поклонения для монахов-цистерцианцев почти 1000 лет назад. Именно здесь, на полях карманного евангелия X века, были впервые записаны тексты на гэльском языке. Книга сохранилась до наших дней, а монастырь, к сожалению — нет. Но археологи утверждают, что нашли его остатки.


Как показали новые раскопки, они находятся всего в 80 м от руин Дирского аббатства (основанного в 1219 г.), расположенного недалеко от деревни Минтлоу в Абердиншире.


В раскопках принимала участие Алиса Джаспарс, доктор наук из отдела археологии Саутгемптонского университета.


Ученые давно предполагают, что рукописные записи, или «дополнения», были сделаны в то время, когда книга находилась в Дирском монастыре. Эти дополнения содержат упоминания об основании монастыря, а также о других земельных пожалованиях на северо-востоке Шотландии.


Исследователи уверены, что в ходе раскопок 2022 года нашли тот самый монастырь, в котором были сделаны эти записи.


В ходе раскопок были обнаружены столбовые ямы — углубления в земле, которые когда-то использовались для крепления деревянного или каменного бруса. Углеродное датирование показало, что эти столбовые ямы относятся к тому же периоду времени, что и гэльские записи в Дирской книге.


Также были найдены средневековая керамика, осколки стекла, стилус и доска для хнефатафл — игры, похожей на шахматы, которая была популярна до средневековья. По мнению специалистов, эти и другие бытовые артефакты, найденные на месте раскопок, указывают на существование здесь монастырского комплекса.


Сегодня руины аббатства Дир являются объектом, находящимся в ведении организации Historic Scotland и открытым для посещения туристами. Он находится на расстоянии около 80 метров от места бывшего Дирского монастыря.



Раскопки 2022 года совпали с возвращением Книги из Дира в северо-восточную Шотландию впервые за 1000 лет. Она была выставлена в Художественной галерее и музеях Абердина в течение трех месяцев, прежде чем вернулась в библиотеку Кембриджского университета.


В ближайшее время исследователи планируют опубликовать свои результаты в научном журнале.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ynews   Дирская книга   Книга из Дира   археологическая находка   археология   гэльская культура   гэльский язык   руины   шотландия   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Pill 6 минут назад
Спасибо. Очень интересно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

113374



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Американец выиграл больше миллиарда долларов и подал в суд на свою девушку
Американец выиграл больше миллиарда долларов и подал в суд на свою девушку
Интересные снимки известных людей
Интересные снимки известных людей
Набирающие популярность в сообществах
Почему ни у одной страны нет флага с фиолетовым цветом
Почему ни у одной страны нет флага с фиолетовым цветом
С добрым утром
С добрым утром
Панк-карты специально для поклонников КиШа
Панк-карты специально для поклонников КиШа
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Работу пропускать нельзя

Лучшие демотиваторы
Правильный чехол на руль для владельцев Renault

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#машина#кино#история#позитив#Прикол#Россия#США#конфликт
#Юмор#автомир#животные#интересное#ДТП#авто аварии#фильм#Автовсячина#улыбнуло#съемка
#интересно#в мире#факты#забавно#аварии#Ynews#люди#дети#полиция#Разное
Не время дружбу водить Не время дружбу водить В пустыне Негев обнаружили крупное древнее захоронение В пустыне Негев обнаружили крупное древнее захоронение В Англии поисковик с металлодетектором обнаружил римский оловянный клад В Англии поисковик с металлодетектором обнаружил римский оловянный клад При раскопках под Суздалем найдена печать князя Юрия Долгорукого При раскопках под Суздалем найдена печать князя Юрия Долгорукого В пирамиде фараона Сахура нашли восемь потайных комнат В пирамиде фараона Сахура нашли восемь потайных комнат В Испании нашли мозаику римской эпохи с изображением Медузы Горгоны В Испании нашли мозаику римской эпохи с изображением Медузы Горгоны

На что жалуетесь?

Вернуться