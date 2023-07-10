В Англии поисковик с металлодетектором обнаружил римский оловянный клад

Несмотря на то, что Мартин Уайт — любитель, он в своём деле не новичок, так как занимается этим хобби уже около 10 лет. Он сразу оценил клад как важный и связался с Археологической службой.

Дальнейшую работу по раскопкам и исследованию взяла на себя команда профессиональных археологов.