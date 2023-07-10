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В Англии поисковик с металлодетектором обнаружил римский оловянный клад

В Англии поисковик с металлодетектором обнаружил римский оловянный клад

Автор:
10 июля 2023 15:16
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   археологическая находка   археология   клад   кладоискатели   металлодектор   римский клад   саффолк   
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В английском Саффолке в сентябре 2022 года были найдены редкие артефакты 2000-летней давности — римская оловянная посуда (тарелки, блюда, миски и чашки). Обнаружил их кладоискатель Мартин Уайт во время организованного мероприятия по поиску с металлодетекторами в поместье Юстон Эйстейт.

Несмотря на то, что Мартин Уайт — любитель, он в своём деле не новичок, так как занимается этим хобби уже около 10 лет. Он сразу оценил клад как важный и связался с Археологической службой.


Дальнейшую работу по раскопкам и исследованию взяла на себя команда профессиональных археологов.


Поскольку олово не является драгоценным металлом, это сокровище, имеющее неоценимую археологическую ценность, не считается официальным кладом и, следовательно, принадлежит владельцу поместья, где его нашли. Герцог Графтон, владелец Юстон Эстейт, подарил находку музею Вест-Стоу недалеко от Бери-Сент-Эдмунс, сказав: «Мы были счастливы пожертвовать этот клад и сделать его доступным для публики. Теперь каждый сможет разделить радость от этой исторической находки в Саффолке».



Археологическая служба Совета графства Саффолк руководила раскопками вместе с Уорделлом Армстронгом и Музейной службой Норфолка, а последняя взяла на себя работы по консервации.


Мартин Уайт был включен в процесс, а советник Мелани Виго ди Галлидоро сказала: «Это фантастический пример совместной работы, когда множество людей объединились, чтобы помочь сохранить историю Саффолка, и всё это стало возможным благодаря щедрой поддержке Юстон Эстейт, организатора поисковых мероприятий "Ралли Восточной Англии" и, конечно же, Мартину Уайту».


Набор посуды включал в себя несколько тарелок, мисок, блюд и чашек. По мнению специалистов, они были захоронены намеренно — либо в качестве подношения, либо для сохранности.


Увы, прошедшие годы нанесли оловянной посуде большой ущерб. Предметы были сложены в яму в земле друг на друга, и из-за коррозии сплавились в одно целое. Похоже также, что по ним не один раз прошёл плуг, вспахивавший землю в этом районе. Тем не менее, оловянные предметы всё ещё в относительно хорошем состоянии. Исследователи смогли датировать их примерно концом IV века н. э., то есть позднеримским периодом в истории Британии.



Это важное открытие. Большие тарелки использовались для того, чтобы подавать еду на всех, а восьмиугольные миски могут иметь христианское значение. Подобные клады можно найти на юге Британии, в том числе в близлежащих крупных римских поселениях в Иклингеме и Хокволде, — сказала Фэй Минтер, руководитель археологических архивов и проектов Совета графства Саффолк.



На сегодняшний день артефакты выставлены для публики в англо-саксонской деревне и музее Вест-Стоу, где должны оставаться до января 2024 года.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   археологическая находка   археология   клад   кладоискатели   металлодектор   римский клад   саффолк   
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2  комментария
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MUZSER 3 часа назад
Ты куда шлем дел, лишенец?(с)
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Sadik-mardik 2 часа назад
Вот не понимал и не понимаю такой хрени! Трястись над миской с которой кто-то когда-то ел. И потом куча народа ещё и рассматривать это будет
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