В Испании нашли мозаику римской эпохи с изображением Медузы Горгоны

Мозаика возрастом 1800 лет изображает Медузу в центре узорчатого восьмиугольника — эгиды Афины. По поверьям древних греков, дочь Зевса Афина носила эгиду, магическую защитную накидку, в качестве части своего одеяния, прикрепив к ней изображение головы Медузы Горгоны.

По словам археолога Хосе Варгаса, такие магические предметы — апотропеи — должны были оберегать людей, животных и жилища от злых сил. А кто может отогнать злые силы лучше, чем страшное чудовище с женским лицом?

На мозаике Медуза окружена масками, геометрическими узорами и изображениями животных — рыб и четырёх павлинов, которые представляют четыре времени года.