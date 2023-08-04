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В Испании нашли мозаику римской эпохи с изображением Медузы Горгоны

В Испании нашли мозаику римской эпохи с изображением Медузы Горгоны

Автор:
04 августа 2023 14:25
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Испания   археологи   археологическая находка   археология   медуза горгона   находка археологов   раскопки   
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Археологи обнаружили потрясающую мозаику с изображением мифической Медузы Горгоны в руинах усадьбы римской эпохи. Находка сделана на раскопках в Уэрта-де-Отеро на западе Испании.


Мозаика возрастом 1800 лет изображает Медузу в центре узорчатого восьмиугольника — эгиды Афины. По поверьям древних греков, дочь Зевса Афина носила эгиду, магическую защитную накидку, в качестве части своего одеяния, прикрепив к ней изображение головы Медузы Горгоны.


По словам археолога Хосе Варгаса, такие магические предметы — апотропеи — должны были оберегать людей, животных и жилища от злых сил. А кто может отогнать злые силы лучше, чем страшное чудовище с женским лицом?


На мозаике Медуза окружена масками, геометрическими узорами и изображениями животных — рыб и четырёх павлинов, которые представляют четыре времени года.


Древнегреческие мифы утверждают, что у Медузы Горгоны вместо волос были змеи, и она превращала людей, которые смотрели прямо на неё, в камень. Её изображали отвратительным чудовищем — иногда с бородой и даже с клыками и острыми зубами.


Но в римские времена, около 100 г. н. э., змеиные волосы Горгоны уже часто изображались просто как растрепанные пряди, и она приобрела черты Александра Великого (такие как развевающиеся ветром волосы и повёрнутая голова).


На найденной мозаике у Медузы Горгоны округлое лицо, глаза навыкате, растрёпанные пряди волос, лицо слегка повёрнуто, а по бокам головы находятся два белых крыла. Это указывает на то, что она могла летать, как римский бог Меркурий. Тот факт, что мозаика разноцветная, а не просто чёрно-белая, указывает на то, что она создана во втором веке нашей эры.


Мозаика площадью 30 квадратных метров была найдена студентами. Впервые это место раскопали в 1976 году, обнаружив остатки роскошной римской усадьбы, но тогда работы не были доведены до конца. В 2019 году студенты-археологи возобновили раскопки и этим летом обнаружили мозаику. Вероятно, она украшала одну из главных комнат дома, например, триклиний (пиршественный зал). Мозаика очень хорошо сохранилась, и это делает находку исключительной.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Испания   археологи   археологическая находка   археология   медуза горгона   находка археологов   раскопки   
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1  комментарий
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Борис Карабанов Полчаса назад
От созерцания такого миловидного личика и правда окаменеть можно.
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