В Испании нашли мозаику римской эпохи с изображением Медузы Горгоны

Археологи обнаружили потрясающую мозаику с изображением мифической Медузы Горгоны в руинах усадьбы римской эпохи. Находка сделана на раскопках в Уэрта-де-Отеро на западе Испании.
Мозаика возрастом 1800 лет изображает Медузу в центре узорчатого восьмиугольника — эгиды Афины. По поверьям древних греков, дочь Зевса Афина носила эгиду, магическую защитную накидку, в качестве части своего одеяния, прикрепив к ней изображение головы Медузы Горгоны.
По словам археолога Хосе Варгаса, такие магические предметы — апотропеи — должны были оберегать людей, животных и жилища от злых сил. А кто может отогнать злые силы лучше, чем страшное чудовище с женским лицом?
На мозаике Медуза окружена масками, геометрическими узорами и изображениями животных — рыб и четырёх павлинов, которые представляют четыре времени года.
Древнегреческие мифы утверждают, что у Медузы Горгоны вместо волос были змеи, и она превращала людей, которые смотрели прямо на неё, в камень. Её изображали отвратительным чудовищем — иногда с бородой и даже с клыками и острыми зубами.
Но в римские времена, около 100 г. н. э., змеиные волосы Горгоны уже часто изображались просто как растрепанные пряди, и она приобрела черты Александра Великого (такие как развевающиеся ветром волосы и повёрнутая голова).
На найденной мозаике у Медузы Горгоны округлое лицо, глаза навыкате, растрёпанные пряди волос, лицо слегка повёрнуто, а по бокам головы находятся два белых крыла. Это указывает на то, что она могла летать, как римский бог Меркурий. Тот факт, что мозаика разноцветная, а не просто чёрно-белая, указывает на то, что она создана во втором веке нашей эры.
Мозаика площадью 30 квадратных метров была найдена студентами. Впервые это место раскопали в 1976 году, обнаружив остатки роскошной римской усадьбы, но тогда работы не были доведены до конца. В 2019 году студенты-археологи возобновили раскопки и этим летом обнаружили мозаику. Вероятно, она украшала одну из главных комнат дома, например, триклиний (пиршественный зал). Мозаика очень хорошо сохранилась, и это делает находку исключительной.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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