При раскопках под Суздалем найдена печать князя Юрия Долгорукого

Ну и последнее: на сегодня известно всего 17 печатей с изображением святого Георгия и двузубца аналогичных очертаний с отрогом на левом зубце, обращённым внутрь. Десять из них зарегистрированы как находки из Северо-Восточной Руси, семь — как находки из Южной Руси.

К сожалению, большинство этих печатей – несанкционированные находки «чёрных копателей», и лишь две из них имеют точную археологическую привязку. Это печати с поселения Усть-Шексна при впадении Шексны в Волгу и Могутовского археологического комплекса на р. Шерне.

Найденная под Суздалем печать, таким образом, стала третьей с достоверным археологическим контекстом. Локализация трёх зарегистрированных печатей на территории Северо-Восточной Руси убеждает учёных в том, что речь идёт о княжеской печати Юрия Долгорукого, управлявшего из Суздаля этими землями в начале XII века.