При раскопках под Суздалем найдена печать князя Юрия Долгорукого

Институт археологии РАН уже более 20 лет проводит археологическое обследование Суздальского Ополья, и каждый год приносит новые интересные находки. Весной этого года была обнаружена свинцовая печать с изображением Георгия Победоносца и княжеского знака (тамги), и есть все основания полагать, что это печать Юрия Долгорукого.
Находка была сделана при обследовании селища Спасское городище 7 — небольшого поселения, расположенного к югу от Суздаля, на водоразделе рек Нерли и Рпени, у истока речки Карши. При раскопках городища было обнаружено 150 предметов из металла, стекла, камня, кости и керамики, а также обычные бытовые предметы, такие как железные ножи, ключ, мутовка, свинцовые гири, точильный камень и глиняное рыболовное грузило. Археологи нашли также декоративные предметы, такие как кольца, бусы, пуговицы, фрагменты браслетов, пряжки для ремней и др.
Найденная княжеская печать имеет диаметр 2,3—2,5 см. На аверсе находится изображение святого Георгия с копьём в правой руке и левой рукой опирающегося на щит. Справа от фигуры расположено «А», заключенное в букву «О» (сокращенное ОАГИОС), слева – вертикальная надпись «ГЕОР» с зеркальным начертанием букв. Вокруг головы святого точками обозначен нимб, по краю печати проходит точечный ободок.
На реверсе — родовой фамильный знак, или тамга: прямоугольный двузубец с обращённым внутрь отрогом на одном из зубцов. Учёные полагают, что княжеская тамга такого вида (в отличие от множества других, отличающихся друг от друга количеством зубцов, отрогов, формой основы и ножки) вне всяких сомнений принадлежала Юрию Долгорукому.
Во-первых, Святой Георгий был небесным покровителем князя, во-вторых, существует тамга его сына Ростислава Юрьевича, принадлежность которой однозначно установлена. И этот знак внешне очень близок к найденному в Суздальском Ополье.
Ну и последнее: на сегодня известно всего 17 печатей с изображением святого Георгия и двузубца аналогичных очертаний с отрогом на левом зубце, обращённым внутрь. Десять из них зарегистрированы как находки из Северо-Восточной Руси, семь — как находки из Южной Руси.
К сожалению, большинство этих печатей – несанкционированные находки «чёрных копателей», и лишь две из них имеют точную археологическую привязку. Это печати с поселения Усть-Шексна при впадении Шексны в Волгу и Могутовского археологического комплекса на р. Шерне.
Найденная под Суздалем печать, таким образом, стала третьей с достоверным археологическим контекстом. Локализация трёх зарегистрированных печатей на территории Северо-Восточной Руси убеждает учёных в том, что речь идёт о княжеской печати Юрия Долгорукого, управлявшего из Суздаля этими землями в начале XII века.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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