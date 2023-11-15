Археологи нашли уникальный 2800-летний артефакт в столице древнего царства хеттов

Руины хеттской столицы относятся к бронзовому веку, около 2000 года до нашей эры. В 1986 году этот объект был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Также в 2001 году Хаттуса была включена в список ЮНЕСКО «Память мира», поскольку в ней хранятся архивы клинописных табличек, представляющих древнейший из известных индоевропейских языков.

Городище Хаттусы находится около современной турецкой деревни Богазкале в 145 км восточнее Анкары. Оно было обнаружено в 1834 году, раскопки идут с 1906 года. С 2006 года раскопки ведутся по заказу Германского археологического института под руководством профессора Андреаса Шахнера.

За эти годы археологи нашли множество древних артефактов, но ни разу не видели ничего похожего на предмет, который найден сейчас.