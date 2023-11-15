Археологи нашли уникальный 2800-летний артефакт в столице древнего царства хеттов

В ходе раскопок в древнем городе Хатусса, расположенном в центре Турции (город Чорум), найден украшенный слоновой костью предмет с искусной резьбой. Его возраст оценивается примерно в 2800 лет.
Руины хеттской столицы относятся к бронзовому веку, около 2000 года до нашей эры. В 1986 году этот объект был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Также в 2001 году Хаттуса была включена в список ЮНЕСКО «Память мира», поскольку в ней хранятся архивы клинописных табличек, представляющих древнейший из известных индоевропейских языков.
Городище Хаттусы находится около современной турецкой деревни Богазкале в 145 км восточнее Анкары. Оно было обнаружено в 1834 году, раскопки идут с 1906 года. С 2006 года раскопки ведутся по заказу Германского археологического института под руководством профессора Андреаса Шахнера.
За эти годы археологи нашли множество древних артефактов, но ни разу не видели ничего похожего на предмет, который найден сейчас.
На изделии из слоновой кости длиной около 30 см и шириной 10 см на блестящем фоне изображены сфинкс (статуя с головой человека и телом животного), лев и два Древа жизни. В настоящее время ведутся научные исследования фрагмента, на котором фигуры видны при соответствующем освещении благодаря нанесенному на него слою.
Как сообщил руководитель раскопок Андреас Шахнер, артефакт был найден в археологическом слое железного века, хранящем следы многих цивилизаций.
Шахнер, отметив, что возраст хорошо сохранившегося предмета составляет примерно 2 800 лет, сказал: «Скорее всего, он служил украшением деревянного сундука или мебели из дерева. Артефакт сломан с правой и левой стороны, а верхняя и нижняя стороны находятся в исходном состоянии. Поэтому мы предполагаем, что изначально он был длиннее».
Шахнер также пояснил, в чем состоит важность этой находки:
«Этот артефакт является уникальным произведением для Богазкале. Впервые мы сталкиваемся с предметом, украшенным сценой, выполненной столь искусно и красиво. В Богазкале проводились масштабные раскопки, посвященные железному веку, но нам не попадались столь детальные работы.
Использованные сюжет, стиль и иконография помогают лучше раскрыть отношения Богазкале с Юго-Восточной Анатолией и его художественные связи с Юго-Западом и Грецией в тот период, т. е. в I тысячелетии до н. э.».
Шахнер добавил, что после завершения научных исследований артефакт будет выставлен в Музее Богазкале.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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