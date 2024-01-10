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В мексиканской пещере нашли захоронение возрастом 2500 лет

В мексиканской пещере нашли захоронение возрастом 2500 лет

Автор:
10 января 2024 13:04
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Мексика   археологическая находка   археология   древние люди   древний мир   захоронение   находка археологов   
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Археологи обнаружили в пещере в мексиканском штате Нуэво-Леон останки древних людей, похороненных примерно 2500 лет назад. Кроме того, найдены изготовленные человеком волокна и инструменты.


В одной из пещер на северо-востоке Мексики были обнаружены захоронения трех человек, погребенных вместе с различными могильными принадлежностями.


Анализ скелетных останков показал, что двое из них были подростками, а один — младенцем, говорится в заявлении Национального института антропологии и истории Мексики (INAH). Вместе с человеческими останками были найдены остатки плетеных изделий, текстиля и волокон, что свидетельствует о том, что погибшие могли быть похоронены в связках из этих материалов.


Останки были найдены по частям, и не исключено, что они были ритуально расчленены; однако детальный остеологический анализ не проводился.


Мертвых также хоронили с бусами из пресноводных раковин, некоторые из которых были изготовлены в 300 километрах к востоку от Мексиканского залива, сообщил Мойсес Валадес Морено, археолог из INAH, который раскапывал останки. Он отметил, что также были найдены остатки семян, наконечников копий и растений.


Человеческие останки датируются периодом между 3 000 и 2 500 годами назад, говорится в заявлении. Этот период археологи иногда называют «доклассическим» периодом в Мексике. В это время народы, жившие на севере Мексики, занимались торговлей на дальние расстояния. Их образ жизни включал охоту, собирательство и выращивание сельскохозяйственных культур, пишут историки Альфредо Лопес Остин и Леонардо Лопес Лухан в своей книге «Коренное прошлое Мексики» (University of Oklahoma Press, 2001).


По словам Валадеса Морено, связь между тремя людьми, найденными в пещере, пока неясна; для ее определения необходимо провести остеологические исследования и анализ ДНК. Близость их останков и расположение в одном слое почвы позволяют предположить, что эти три человека могли умереть примерно в одно и то же время, отметил он. Неясно также, как именно они умерли, хотя будущие анализы могут пролить свет на этот вопрос


Раскопки в пещере начались в 2003 году, и с тех пор было обнаружено около 30 000 артефактов и экофактов (биологических останков, которые могли использовать люди), говорится в заявлении INAH.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Мексика   археологическая находка   археология   древние люди   древний мир   захоронение   находка археологов   
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1  комментарий
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Шурман 54 минуты назад
Скоро где нибудь айфон обнаружат которому 1800 лет и нокию которой 1900 и скажут что случайность или засекретят что уже тогда у людей все технологии были но потом пришли Укры и все [мат] ли :)))
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