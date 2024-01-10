В мексиканской пещере нашли захоронение возрастом 2500 лет

Мертвых также хоронили с бусами из пресноводных раковин, некоторые из которых были изготовлены в 300 километрах к востоку от Мексиканского залива, сообщил Мойсес Валадес Морено, археолог из INAH, который раскапывал останки. Он отметил, что также были найдены остатки семян, наконечников копий и растений.

Человеческие останки датируются периодом между 3 000 и 2 500 годами назад, говорится в заявлении. Этот период археологи иногда называют «доклассическим» периодом в Мексике. В это время народы, жившие на севере Мексики, занимались торговлей на дальние расстояния. Их образ жизни включал охоту, собирательство и выращивание сельскохозяйственных культур, пишут историки Альфредо Лопес Остин и Леонардо Лопес Лухан в своей книге «Коренное прошлое Мексики» (University of Oklahoma Press, 2001).

По словам Валадеса Морено, связь между тремя людьми, найденными в пещере, пока неясна; для ее определения необходимо провести остеологические исследования и анализ ДНК. Близость их останков и расположение в одном слое почвы позволяют предположить, что эти три человека могли умереть примерно в одно и то же время, отметил он. Неясно также, как именно они умерли, хотя будущие анализы могут пролить свет на этот вопрос

Раскопки в пещере начались в 2003 году, и с тех пор было обнаружено около 30 000 артефактов и экофактов (биологических останков, которые могли использовать люди), говорится в заявлении INAH.