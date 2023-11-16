В древней столице хеттов Хаттусе нашли надписи на неизвестном индоевропейском языке

Коварные каракули начинаются в конце культового ритуального текста, написанного на хеттском — древнейшем из известных индоевропейских языков — после вступления, которое, по сути, переводится следующим образом: «Далее читайте на языке страны Калашма».

Под Калашмой подразумевается организованное общество бронзового века, которое, вероятно, располагалось на северо-западной окраине более крупной Хеттской империи в древней Анатолии — на некотором расстоянии от столицы Хаттусы, где впоследствии и была найдена эта глиняная табличка.

По словам Андреаса Шахнера, руководителя археологических раскопок на руинах Хаттусы, когда он впервые взял табличку в руки, то почувствовал всю ее важность. В частности, он заметил, что эта глиняная табличка удивительно хорошо сохранилась по сравнению с более чем 25 000 других, найденных на том же месте, на территории современного города Богазкале (Турция).