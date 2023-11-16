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В&nbsp;древней столице хеттов Хаттусе нашли надписи на&nbsp;неизвестном индоевропейском языке

В древней столице хеттов Хаттусе нашли надписи на неизвестном индоевропейском языке

Автор:
16 ноября 2023 15:20
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   История Древнего мира   Хаттуса   Хеттская империя   археологическая находка   археология   древний мир   древняя история   хетты   
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В Турции среди десятков тысяч древних глиняных табличек обнаружен диковинный текст, написанный во времена Хеттской империи во втором тысячелетии до нашей эры. Пока никто не знает, что говорится в этой клинописи, но, похоже, это давно забытый язык, существовавший более 3 тыс. лет назад.


Эксперты утверждают, что загадочные письмена не похожи ни на одну другую древнюю письменность, найденную на Ближнем Востоке, хотя, по-видимому, имеют общие корни с другими анатолийскими и индоевропейскими языками.


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Коварные каракули начинаются в конце культового ритуального текста, написанного на хеттском — древнейшем из известных индоевропейских языков — после вступления, которое, по сути, переводится следующим образом: «Далее читайте на языке страны Калашма».


Под Калашмой подразумевается организованное общество бронзового века, которое, вероятно, располагалось на северо-западной окраине более крупной Хеттской империи в древней Анатолии — на некотором расстоянии от столицы Хаттусы, где впоследствии и была найдена эта глиняная табличка.


По словам Андреаса Шахнера, руководителя археологических раскопок на руинах Хаттусы, когда он впервые взял табличку в руки, то почувствовал всю ее важность. В частности, он заметил, что эта глиняная табличка удивительно хорошо сохранилась по сравнению с более чем 25 000 других, найденных на том же месте, на территории современного города Богазкале (Турция).



Уже более века историки, археологи и лингвисты совместно работают над раскрытием и переводом невероятного архива царских договоров, политической переписки, юридических и религиозных текстов Хаттусы.


Хотя большинство этих табличек было написано хеттской клинописью, специалисты, работавшие на том же участке, обнаружили и другие языки. По-видимому, эти письмена принадлежат представителям различных этнических групп, которые когда-то находились в тени Хеттской империи в период ее господства на большей части Анатолии с 1650 по 1200 гг. до н.э.


Недавнее открытие еще одного языка вызывает восторг, хотя и не слишком удивляет. По словам историков, хетты проявляли большую заинтересованность в том, чтобы вести записи ритуалов на иностранных языках. И не только по научным соображениям. Хеттская империя, по-видимому, прославляла тысячи богов и богинь. По мере того как хетты завоевывали все новые и новые земли на большом полуострове между Черным и Средиземным морями, империя «впитывала» новые религии как способ привлечения в свои ряды новых подданных.


Проявляя уважение к другим религиям, империя, вероятно, надеялась добиться уважения в ходе своей экспансии.


По мнению древнеанатолийского историка Тюлина Ченгиза, в царских архивах Хаттусы упоминаются божества, которым поклонялись даже в Сирии и Месопотамии.


«Принятие этих богов при отсутствии собственного пантеона свидетельствует о существовании культуры толерантности», — пишет Ченгиз.


В древнехеттском царстве, по-видимому, единственной целью подданных было поклоняться своим божественным повелителям в обмен на здоровье, пищу и счастье.


Ученые предполагают, что царские архивы империи были способом закрепить этот «государственный культ» и «дать подробное представление о том, какое внимание требовалось богам и богиням и какое внимание им оказывалось».


Заимствование идей, таких как системы клинописи, традиции и религии, вероятно, было способом расширения сферы влияния империи. Известно, что воины из Калашмы в 1274 г. до н. э. сражались на стороне хеттов против Египетской империи.


В настоящее время фотографии вновь обнаруженной таблички с калашминскими письменами отсутствуют, поскольку специалисты все еще работают над ее переводом. Ученые надеются опубликовать результаты исследований вместе с изображениями своей находки в следующем году.

Мир, затаив дыхание, ждет, что скажет эта табличка.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   История Древнего мира   Хаттуса   Хеттская империя   археологическая находка   археология   древний мир   древняя история   хетты   
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Борис Карабанов 55 минут назад
Типа, на мове?
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