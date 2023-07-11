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В пустыне Негев обнаружили крупное древнее захоронение

В пустыне Негев обнаружили крупное древнее захоронение

Автор:
11 июля 2023 13:03
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Израиль   археологическая находка   археология   древний мир   женское захоронение   захоронение   находка археологов   пустыня Негев   
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В самом сердце пустыни Негев на юге Израиля было найдено древнее захоронение, в котором находилось не менее 50 скелетов возрастом 2500 лет. Возможно, это останки женщин, ставших жертвами торговли людьми.


Согласно исследованию, опубликованному 9 июня в журнале Института Археологии Тель-Авивского университета, археологи обнаружили захоронение в 2021 году во время раскопок, предварявших прокладку нового водопровода.


В отличие от захоронений-курганов округлой формы, обычно встречающихся в пустыне Негев, эти древние могилы имеют форму квадрата — 7x7 м и 4,5x4,5 м. Их расположение также заслуживает внимания, считают исследователи.


«Такого рода гробницы в регионе до сих пор не находили, и они не связаны с каким-либо поселением», — говорит одна из авторов исследования Тали Эриксон-Джини, археолог из Управления древностей Израиля. Еще один из авторов исследования Мартин Дэвид Пастернак, археолог-исследователь Управления древностей Израиля и докторант Университета Бен-Гуриона в Негеве, был главным руководителем археологических раскопок этого места.


Захоронения расположены на перекрёстке двух важных древних путей, ведущих с запада на восток, из Египта в Вади-Арабах (область Негева, расположенная к югу от бассейна Мёртвого моря), на юг Иордании и на Аравийский полуостров.


Смерть и погребение на древних дорогах в суровой пустыне, из-за болезни или насилия, не были редкостью, объясняют авторы исследования. Возможно, эти люди были похоронены там, потому что в древние времена такие перекрёстки считались местами «святости», имеющими ритуальное и религиозное значение.


В гробницах были найдены артефакты из разных культур южного Леванта (регион вокруг восточного Средиземноморья), южной Аравии и Египта, которые относятся к позднему железному веку и раннему персидскому периоду Ахеменидов (VII в. до н. э. — V в. до н. э.).


Некоторые из этих предметов позволяют предположить, что человеческие останки, обнаруженные в захоронениях, принадлежат взрослым женщинам. Однако, по словам исследователей, для подтверждения этого необходим дальнейший анализ. Например, в гробницах были найдены украшения из меди и железа, керамические вазы и раковины из Красного моря, которые египтянки иногда использовали в качестве талисманов.


Археологи также обнаружили сосуды для благовоний и алебастровый поднос — некогда в этом регионе процветала торговля миррой и ладаном. По словам исследователей, некоторые из сосудов для благовоний были намеренно разбиты, вероятно, в рамках погребального ритуала.


Кто там может быть похоронен?


Авторы исследования предположили, что найденные человеческие останки могут принадлежать женщинам, которых купили в Газе или Египте и везли в Аравию, чтобы продать в качестве невест или «священных» проституток, принимавших участие в ритуалах. Однако это лишь идея, для подтверждения которой необходимы дополнительные доказательства. В пользу этой гипотезы говорят древние записи, в том числе минейские, найденные в Йемене. Они задокументировали практику торговли женщинами для ритуальной проституции в этом регионе.


Согласно израильскому новостному сайту Haaretz, система гробниц была сохранена и отреставрирована, чтобы археологи могли продолжать её изучение.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Израиль   археологическая находка   археология   древний мир   женское захоронение   захоронение   находка археологов   пустыня Негев   
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5  комментариев
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3k
Lexx 3 часа назад
--- Некоторые из этих предметов позволяют предположить, что человеческие останки, обнаруженные в захоронениях, принадлежат взрослым женщинам. Однако, по словам исследователей, для подтверждения этого необходим дальнейший анализ. ---
Отличать мужской скелет от женского, умели ещё во времена Леонардо да Винчи, без всяких анализов.
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3k
Walther Час назад
Я, дико извиняюсь, а фото захоронений то где?
С таким же успехом можно выложить фото бани, свиньи-копилки и лопаты. Логики будет больше.
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13k
Kostick 3 часа назад
жертвы торговли людьми? напуркуя так заморачивались тогда?
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21k
Davy Jones 3 часа назад
Возможно это жертвы торговли людьми...
Я не понял, это что в Израиле торговцы так от неликвида избавлялись?
Я просто не могу понять как связана торговля людьми и массовое захоронение?
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