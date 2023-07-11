В пустыне Негев обнаружили крупное древнее захоронение

Согласно исследованию, опубликованному 9 июня в журнале Института Археологии Тель-Авивского университета, археологи обнаружили захоронение в 2021 году во время раскопок, предварявших прокладку нового водопровода.

В отличие от захоронений-курганов округлой формы, обычно встречающихся в пустыне Негев, эти древние могилы имеют форму квадрата — 7x7 м и 4,5x4,5 м. Их расположение также заслуживает внимания, считают исследователи.

«Такого рода гробницы в регионе до сих пор не находили, и они не связаны с каким-либо поселением», — говорит одна из авторов исследования Тали Эриксон-Джини, археолог из Управления древностей Израиля. Еще один из авторов исследования Мартин Дэвид Пастернак, археолог-исследователь Управления древностей Израиля и докторант Университета Бен-Гуриона в Негеве, был главным руководителем археологических раскопок этого места.

Захоронения расположены на перекрёстке двух важных древних путей, ведущих с запада на восток, из Египта в Вади-Арабах (область Негева, расположенная к югу от бассейна Мёртвого моря), на юг Иордании и на Аравийский полуостров.