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Британские ученые собираются к 2028 году воскресить мамонтов

Британские ученые собираются к 2028 году воскресить мамонтов

Автор:
21 ноября 2023 23:04
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Мамонты   британские ученые   гены   днк   наука   слоны   
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Нет, вы не ослышались. Британская компания Colossal Biosciences планирует вернуть нас в каменный век восстановить геном шерстистого мамонта, используя образцы из раскопанных образцов, заполнив пробелы ДНК современных азиатских слонов.

Около 115 штатных ученых и 60 внешних сотрудников компании планируют превратить слонов в суррогатных матерей, а потом уговорить правительство выпустить получившуюся популяцию на волю.

По планам, детеныш вымершего 4 тыс. лет назад вида, родится через пять лет - к 2028 году, пишет Daily Mail.

Генеральный директор и соучредитель Colossal Бен Ламм ничего противоестественного в экспериименте не видит:

Это очень харизматичное создание и нам невероятно повезет, что через каких-то 10 000 лет, люди начнут любить мамонтов так же, как и мы.

Компании также нужно найти партнеров в числе государств, которые разрешили бы выпустить мамонтов на своих территориях. Популяция будет жить в тундре. В Colossal Biosciences утверждают, что пищевое поведение шерстистых мамонтов положительно скажется на этих землях. Якобы это хорошо повлияет на количество углерода в атмосфере и будет способствовать сохранению вечной мерзлоты.

Эксперименты с воспроизведением популяции начались в связи с таянием вечной мерзлоты за Полярным кругом. Там все чаще обнаруживают останки шерстистых мамонтов, поэтому в генном материале недостатка нет.

Однако, как уточняет Daily Mail, существуют исследования, согласно которым «оживление» мамонтов скорее всего принесет убытки в виде упущенных научных ресурсов.

Я не против клонирования. Но против того, чтобы использовать его для решения проблем охраны природы и даже для изменения климата. К сожалению, эффект может оказаться отрицательным, так как финансирование направляется на рискованные и неэффективные методы

, — заявил Джозеф Беннетт, доцент кафедры биологии, экологии и междисциплинарных наук Карлтонского университета в Оттаве.

В ответ CEO Colossal Biosciences Бен Ламм заявил, что его компания привлекает частных инвесторов и не претендует на финансирование посредством научных грантов.

В Colossal Biosciences также хотят «вернуть» маврикийского дронта (птица додо) и сумчатого (тасманийского) волка.

Аналог парка Юрского Периода планируют запустить к 2028 году.

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Метки: Мамонты   британские ученые   гены   днк   наука   слоны   
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10  комментариев
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487
На хер ЗАПАД! Час назад
Будет ли Земля существовать,в том виде?!
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4k
americos 13 минут назад
Но в таком случае придётся воскресить саблезубых тигров для регулирования численности мамонтов.
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3k
Славик 20 минут назад
Какие 10.000 лет? Человечество не знает, что 1000 лет назад было
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30k
Юрьевич Полчаса назад
"и нам невероятно повезет, что через каких-то 10 000 лет, люди начнут любить мамонтов так же, как и мы."

Ага, вспомнился детский стишок:

Если б я имел слона,
Я бы доволен
Если б слон имел меня,
Я б наверно помер.

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14k
Александр 41 минуту назад
Ганс Форальберг и Кейт Уолкер плачат в обнимку...
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65k
Александр Ломовицкий Час назад
а вот интересно ресурсов хватит ? доказано что ДНК живет в среднем 1,5 миллиона лет через такой срок даже при идеальных условиях половина информации ДНК приходит в негодность . и чем дольше ткани находятся в почве или льдах тем больше поражается носитель информации . мамонты существовали 5 миллионов лет назад . то есть от ДНК осталось меньше 1/8 изначальной информации . чет мне кажется что британские ученые просто ищу способ изъять гранты с бюджета а не совершить чудо-чудное или открытие какое то.
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84k
Доктор Джонс Час назад
Пусть английские ученые воскрешают английских пенсионеров, которые не переживут грядущую зиму...
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20k
Bill Час назад
"планируют превратить слонов в суррогатных матерей"
Эти педики уже и до слонов добрались. Вам что, слоних мало?
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36k
АнтонПолднев Час назад
Бляяяя...
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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