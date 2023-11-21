Британские ученые собираются к 2028 году воскресить мамонтов

Нет, вы не ослышались. Британская компания Colossal Biosciences планирует
вернуть нас в каменный век восстановить геном шерстистого мамонта, используя образцы из раскопанных образцов, заполнив пробелы ДНК современных азиатских слонов.
Около 115 штатных ученых и 60 внешних сотрудников компании планируют превратить слонов в суррогатных матерей, а потом уговорить правительство выпустить получившуюся популяцию на волю.
По планам, детеныш вымершего 4 тыс. лет назад вида, родится через пять лет - к 2028 году, пишет Daily Mail.
Генеральный директор и соучредитель Colossal Бен Ламм ничего противоестественного в экспериименте не видит:
Это очень харизматичное создание и нам невероятно повезет, что через каких-то 10 000 лет, люди начнут любить мамонтов так же, как и мы.
Компании также нужно найти партнеров в числе государств, которые разрешили бы выпустить мамонтов на своих территориях. Популяция будет жить в тундре. В Colossal Biosciences утверждают, что пищевое поведение шерстистых мамонтов положительно скажется на этих землях. Якобы это хорошо повлияет на количество углерода в атмосфере и будет способствовать сохранению вечной мерзлоты.
Эксперименты с воспроизведением популяции начались в связи с таянием вечной мерзлоты за Полярным кругом. Там все чаще обнаруживают останки шерстистых мамонтов, поэтому в генном материале недостатка нет.
Однако, как уточняет Daily Mail, существуют исследования, согласно которым «оживление» мамонтов скорее всего принесет убытки в виде упущенных научных ресурсов.
Я не против клонирования. Но против того, чтобы использовать его для решения проблем охраны природы и даже для изменения климата. К сожалению, эффект может оказаться отрицательным, так как финансирование направляется на рискованные и неэффективные методы
, — заявил Джозеф Беннетт, доцент кафедры биологии, экологии и междисциплинарных наук Карлтонского университета в Оттаве.
В ответ CEO Colossal Biosciences Бен Ламм заявил, что его компания привлекает частных инвесторов и не претендует на финансирование посредством научных грантов.
В Colossal Biosciences также хотят «вернуть» маврикийского дронта (птица додо) и сумчатого (тасманийского) волка.
Аналог парка Юрского Периода планируют запустить к 2028 году.
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Ага, вспомнился детский стишок:
Если б я имел слона,
Я бы доволен
Если б слон имел меня,
Я б наверно помер.
Эти педики уже и до слонов добрались. Вам что, слоних мало?