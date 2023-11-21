Британские ученые собираются к 2028 году воскресить мамонтов

Около 115 штатных ученых и 60 внешних сотрудников компании планируют превратить слонов в суррогатных матерей, а потом уговорить правительство выпустить получившуюся популяцию на волю.

По планам, детеныш вымершего 4 тыс. лет назад вида, родится через пять лет - к 2028 году, пишет Daily Mail.

Генеральный директор и соучредитель Colossal Бен Ламм ничего противоестественного в экспериименте не видит: