Британские ученые воссоздают Марс в подземной шахте, чтобы помочь астронавтам будущего

«Мы рады сотрудничать с фантастической командой ученых из подземной лаборатории Боулби», — заявила ведущий исследователь, доктор Александра Иордаческу. — Эта новая возможность поможет нам собрать информацию, из которой можно извлечь рекомендации по системам жизнеобеспечения, устройствам и биоматериалам, которые можно использовать в неотложных медицинских случаях и для восстановления тканей после повреждений в миссиях в дальний космос. Эти данные наверняка будут полезны и на Земле, в таких случаях, как проведение биомедицинских вмешательств в отдаленных районах или в опасных средах и, в более общем плане, понимание биомедицинских рабочих процессов в подобных неидеальных условиях».

Проект по воссозданию условий Марса в Йоркшире был запущен в 3000-метровой сети туннелей, проходящих через соляные отложения возрастом 250 миллионов лет. Соляные отложения и расположение базы под поверхностью обеспечивают условия, аналогичные тем, которые возникают в пещерах на Луне и Марсе.