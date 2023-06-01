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Британские ученые воссоздают Марс в подземной шахте, чтобы помочь астронавтам будущего

Британские ученые воссоздают Марс в подземной шахте, чтобы помочь астронавтам будущего

Автор:
01 июня 2023 10:13
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Великобритания   британские ученые   космос   наука   новости науки   покорение марса   
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Йоркшир известен как родина йоркширских пудингов и Гая Фокса, но этот город также может оказаться ключом к будущей жизни на Марсе, поскольку именно здесь, почти в полутора километрах под землей, ученые воссоздают Красную планету.

Исследователи из Бирмингемского университета используют одну из самых глубоких шахт в Великобритании, чтобы узнать, что нужно для выживания и процветания на других планетах. Выяснение того, как жить и проводить медицинские процедуры в подобных условия — лишь часть экспериментов, которые будут проводиться на калийном руднике Боулби. Проект «Bio-SPHERE» может даже проложить путь к подземным домам в космосе, которые позволят астронавтам укрываться от метеоритных обломков и радиации.

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«Мы рады сотрудничать с фантастической командой ученых из подземной лаборатории Боулби», — заявила ведущий исследователь, доктор Александра Иордаческу. — Эта новая возможность поможет нам собрать информацию, из которой можно извлечь рекомендации по системам жизнеобеспечения, устройствам и биоматериалам, которые можно использовать в неотложных медицинских случаях и для восстановления тканей после повреждений в миссиях в дальний космос. Эти данные наверняка будут полезны и на Земле, в таких случаях, как проведение биомедицинских вмешательств в отдаленных районах или в опасных средах и, в более общем плане, понимание биомедицинских рабочих процессов в подобных неидеальных условиях».

Проект по воссозданию условий Марса в Йоркшире был запущен в 3000-метровой сети туннелей, проходящих через соляные отложения возрастом 250 миллионов лет. Соляные отложения и расположение базы под поверхностью обеспечивают условия, аналогичные тем, которые возникают в пещерах на Луне и Марсе.

Ученые будут базироваться в модуле шириной три метра, специально разработанном для тестирования медицинских процедур, используемых для лечения повреждений тканей. Здесь будут тестировать лекарства на основе полимеров, гидрогели и различные другие жидкости, которые можно использовать для перевязки ран и профилактики травм.

База также будет использоваться, чтобы увидеть, подойдут ли подземные дома в качестве укрытия от опасной радиации дальнего космоса и экстремальных температур. Астронавты получат не менее 60 процентов от общей предельной дозы радиации за всю свою карьеру во время одного шестимесячного полета на Марс. При этом, по данным NASA, температура поверхности может колебаться между 20 ° C и -153 ° C. Исходя из этого, ученые рассчитывают, что подобные подземные дома можно было бы использовать для защиты первых астронавтов, ступивших на Красную планету.

«Проблемы, которые стоят перед человечеством в изучении мест обитания за пределами Земли, явно многочисленны и значительны, — сказал профессор Шон Палинг, директор подземной лаборатории Боулби. — Проект «Bio-SPHERE» обещает помочь ответить на некоторые ключевые логистические вопросы по созданию устойчивых условий жизни в отдаленных подземных условиях и тем самым внесет значительный вклад в необходимую подготовку к нашему общему долгому, трудному и захватывающему путешествию».

Подземная база ни в коем случае не является последней в своем роде: команда опубликовала планы по созданию еще одной шестимодульной космической симуляции. Предполагается, что она будет использоваться для пробных операций и тканевой инженерии в дополнение к изучению процессов восстановления.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Великобритания   британские ученые   космос   наука   новости науки   покорение марса   
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3  комментария
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raael13 15 минут назад
Им эти знания скоро пригодятся...
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Corvus Corax 9 секунд назад
Я так понимаю, что расположение и схемы марсианских пещер у них уже есть...
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Belgarath Минуту назад
Интересно, сколько дебилов после этой публикации начнут рассуждать, что они просто строят декорации для фальшивого полета на Марс?
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