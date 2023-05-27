В Японии собрались выращивать 100%-ных лабораторных детей

По словам ученого, ему нужно 5 лет, и он сможет повторить свои исследования на людях. Сейчас его команда смогла таким образом создать самые простые человеческие яйцеклетки и сперму, но пока им не удается создать эмбрионы. Доктор уверен, что это только вопрос времени.

Он уверен, что это решит проблему бесплодности у пар, да и вообще на нулевой стадии можно будет придать ребенку нужные черты, редактируя гены родителей.