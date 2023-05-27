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В Японии собрались выращивать 100%-ных лабораторных детей

В Японии собрались выращивать 100%-ных лабораторных детей

Автор:
27 мая 2023 09:40
Сообщество : Наука
Метки: Генетика   Япония   будущее   гены   дети   евгеника   наука   
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Пиво безалкогольное, женщины резиновые, вот и детей из пробирок собираются клепать. Японцы они такие...

 

Японские исследователи на днях выступили с сенсационным заявлением. Они утверждают, что через пятилетку смогут воспроизвести любого человека без яйцеклеток и сперматозоидов. Для создания нового живого существа им якобы, будет достаточно одной капли крови или же даже волоска с тела будущего "родителя".


 Профессор Кацухико Хаяси из Университета Кюсю проводит свои опыты на мышах и утверждает, что у него это отлично получается. По его словам, наука дошла до того, что способна воссоздать в лаборатории яйцеклетки и сперматозоиды по ДНК, ну а получившийся зародыш прекрасно развивается в искусственной матке. Доктор и его команда умудрились создать семь мышей, используя генетический материал двух самцов.


 По словам ученого, ему нужно 5 лет, и он сможет повторить свои исследования на людях. Сейчас его команда смогла таким образом создать самые простые человеческие яйцеклетки и сперму, но пока им не удается создать эмбрионы. Доктор уверен, что это только вопрос времени.

Он уверен, что это решит проблему бесплодности у пар, да и вообще на нулевой стадии можно будет придать ребенку нужные черты, редактируя гены родителей.


Это все, конечно, здорово, но теперь получается, что можно украсть волосок у любого человека, а потом лепить детей без его ведома и согласия? Короче говоря, такие вопросы пришли в голову не только нам, японское общество со всей серьезностью обсуждает этическую и юридическую составляющую научного прорыва.

 

Ну а как вы считаете, дети из пробирки - это утопическая мечта доктора Хаяси или же все-таки суровая неизбежность будущего человечества?



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Метки: Генетика   Япония   будущее   гены   дети   евгеника   наука   
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30k
Владимир 2 часа назад

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14k
a_komolow 15 минут назад
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11k
kaboza 20 минут назад
вот ща пендосам, репит плиз
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20k
Alf Час назад
Хоть какой-то плюс, не надо будет женщинам мучиться, вынашивать и рожать. А пока я им глубоко сочувствую.
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