В Японии собрались выращивать 100%-ных лабораторных детей

Пиво безалкогольное, женщины резиновые, вот и детей из пробирок собираются клепать. Японцы они такие...
Японские исследователи на днях выступили с сенсационным заявлением. Они утверждают, что через пятилетку смогут воспроизвести любого человека без яйцеклеток и сперматозоидов. Для создания нового живого существа им якобы, будет достаточно одной капли крови или же даже волоска с тела будущего "родителя".
Профессор Кацухико Хаяси из Университета Кюсю проводит свои опыты на мышах и утверждает, что у него это отлично получается. По его словам, наука дошла до того, что способна воссоздать в лаборатории яйцеклетки и сперматозоиды по ДНК, ну а получившийся зародыш прекрасно развивается в искусственной матке. Доктор и его команда умудрились создать семь мышей, используя генетический материал двух самцов.
По словам ученого, ему нужно 5 лет, и он сможет повторить свои исследования на людях. Сейчас его команда смогла таким образом создать самые простые человеческие яйцеклетки и сперму, но пока им не удается создать эмбрионы. Доктор уверен, что это только вопрос времени.
Он уверен, что это решит проблему бесплодности у пар, да и вообще на нулевой стадии можно будет придать ребенку нужные черты, редактируя гены родителей.
Это все, конечно, здорово, но теперь получается, что можно украсть волосок у любого человека, а потом лепить детей без его ведома и согласия? Короче говоря, такие вопросы пришли в голову не только нам, японское общество со всей серьезностью обсуждает этическую и юридическую составляющую научного прорыва.
Ну а как вы считаете, дети из пробирки - это утопическая мечта доктора Хаяси или же все-таки суровая неизбежность будущего человечества?
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