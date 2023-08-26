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Правда ли, что в Англии нашли родственника ископаемого "Чеддарского человека", который жил в этих краях 9 тысяч лет назад?

Правда ли, что в Англии нашли родственника ископаемого "Чеддарского человека", который жил в этих краях 9 тысяч лет назад?

Автор:
26 августа 2023 11:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Англия   Родственник   Чеддарский человек   Эдриан Таргет   британские ученые   днк   учитель истории   
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Чеддарский человек – самый древний полностью сохранившийся скелет, найденный в Англии. На него наткнулись в пещере Чеддар в графстве Сомерсет в 1903 году. Это был охотник-собиратель, который скорее всего умер насильственной смертью. А на днях СМИ "вспомнили" о сенсации, которая уже давно случмлась, объявив, что в деревне неподалеку, судя по ДНК, живет прямой потомок древнего британца.

В 1903 году в пещере Гофа в ущелье Чеддер, что в Англии, группа рабочих наткнулась на человеческие останки, почти полный скелет, который затем передали лондонскому Музею естествознания. Находку окрестили «Чеддарским человеком».

К концу XX века исследователи провели радиоуглеродный анализ и узнали, что останки принадлежали человеку, который жил между 8540 и 7990 гг. до н.э. либо между 8470 и 8230 гг. до н.э. В 2018 году специалисты изучили его ядерную ДНК и выяснили, что он был типичным представителем западноевропейского населения охотников-собирателей.

Используя передовые технологии, исследователи смогли реконструировать черты лица Чеддарского человека.

Согласно проведенным ДНК-тестам, у первых древних британцев были голубые глаза, темная кожа, и темные кудрявые волосы.

Да-да, так гордящиеся своей внешностью белые британцы вовсе не были таковыми. Доктор Том Бут, ученый из британского музея естественной истории, сообщил, что существует 76-процентный шанс того, что первый британец был "от темнокожего до черного". "Если бы он сейчас жил среди нас, мы бы несомненно назвали его "черным", что необычно для населения Европы", - рассказал ученый.

Впервые определил последовательность митохондриальной ДНК, взятой из коренного зуба Чеддарского человека, и определил в ней гаплогруппу U5a — древнейшую из сохранившихся в Европе, профессор генетики из Оксфордского университета Брайан Сайкс ещё в 1996 году.

По ходу исследования Сайкс снимал передачу, которую транслировали в прямом эфире. В одной из серий, ученый объявил, что не собирается ограничиваться определением гаплогруппы Чеддарского человека, а также хочет исследователь ДНК современных жителей деревни Чеддар.

Результаты исследования Сайкса показали совпадения гаплогруппы U5a с одной мутацией у местного учителя истории по имени Адриан Таргетт. Тогда ученый заявил, что Адриан Таргетт является прямым потомком ископаемого человека по материнской линии.

Об этом пишет научно-популярное издание "Северный маяк".

Однако, спустя 20 лет другие ученые поставили под сомнения выводы Сайкса, потому что они были основаны только на исследованиях митохондриальной ДНК. Новые работы показали, что по мужской линии большинство современных жителей Великобритании и Западной Европы являются носителями Y-хромосомной гаплогруппы R1b, которая появилась на Британских островах только ок. 2475—2315 лет до н.э. Это говорит о том, что предки Адриана Таргетта по отцовской линии появились на территории современной Англии лишь в третьем тысячелетии до н.э., то есть спустя почти 7000 лет после смерти чеддарца.

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Метки: Англия   Родственник   Чеддарский человек   Эдриан Таргет   британские ученые   днк   учитель истории   
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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