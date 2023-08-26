Правда ли, что в Англии нашли родственника ископаемого "Чеддарского человека", который жил в этих краях 9 тысяч лет назад?

В 1903 году в пещере Гофа в ущелье Чеддер, что в Англии, группа рабочих наткнулась на человеческие останки, почти полный скелет, который затем передали лондонскому Музею естествознания. Находку окрестили «Чеддарским человеком».

К концу XX века исследователи провели радиоуглеродный анализ и узнали, что останки принадлежали человеку, который жил между 8540 и 7990 гг. до н.э. либо между 8470 и 8230 гг. до н.э. В 2018 году специалисты изучили его ядерную ДНК и выяснили, что он был типичным представителем западноевропейского населения охотников-собирателей.

Используя передовые технологии, исследователи смогли реконструировать черты лица Чеддарского человека.

Согласно проведенным ДНК-тестам, у первых древних британцев были голубые глаза, темная кожа, и темные кудрявые волосы.