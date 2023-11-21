Каннибализм и выносливость: на что ещё способны божьи коровки

Примечательно, что божьей коровке в разных странах поставили памятники в благодарность за помощь в сохранении урожая. В Токио, в Сеуле, в Нью-Йорке, в Волгограде, в Варшаве, в Мийо.

Вообще, с ними связаны хорошие любовные приметы: в Азии, к примеру, есть поверье, что если отпустить божью коровку, то она найдёт тебе пару. Прилетит к тому/той, кто предназначен судьбой и нашепчет имя. И после этого встреча влюблённых непременно состоится.