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Каннибализм и выносливость: на что ещё способны божьи коровки

Каннибализм и выносливость: на что ещё способны божьи коровки

Автор:
21 ноября 2023 17:44
Сообщество : Животные
Метки: биология   божья коровка   интересное   насекомые   необычное   факты   
1338
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"Божья коровка, улети на нёбко, принеси нам хлеба, вкусного к обеду" - эта присказка знакома нам с детства, когда на палец ловили смешное насекомое с точечками на крылышках. Потом полагалось отпустить коровку улететь.

Но эти милые насекомые местами не такие уж и милые. Кстати, так до сих пор и непонятно, почему же божьи коровки так называются. Но есть легенда: когда в древние времена поля зерновых подвергались нашествию вредителей, то люди не знали как справиться с ними и начали молиться. И вдруг они увидели, что тля куда-то пропала, а вместо неё пришли жучки с красными крылышками с чёрными точками. Радостные люди решили, что их им прислал Бог, чтобы уберечь от голода.

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Как там было на самом деле - неизвестно, но пусть останется такая красивая легенда.
А божьи коровки, кстати, при возникновении опасности, умеют притворяться мёртвыми. Они прячут лапки под панцирь и замирают. А если настойчивый враг всё же пытается её атаковать, то она выпускает из суставов лап жёлтую жидкость - она тут же отпугивает хищника. Вы, возможно замечали её на пальцах, когда ловили божью коровку.

Насекомые обычно ведут уединённый образ жизни, но во время зимовки объединяются в колонии. Там может быть аж до миллиона особей и они забиваются в кору или листья. В тесноте да не в обиде, зато потом они выбираются на волю, чтобы помогать фермерам в защите их урожая, ведь коровки очень и очень прожорливы - только за период взросления они могут слопать до 1000 тлей. Взрослая особь съедает до 50 тлей в день.

Малышки активно практикуют каннибализм. Когда наступают голодные времена коровки поедают собственных личинок, причём в огромном количестве. Исследователи выявили, что самки с этой целью намеренно откладывают неоплодотворённые яйца, ведь в них много белка, так необходимого для хорошего роста потомства.

А ещё они весьма выносливы - могут преодолевать расстояние в 120 км без единого перерыва. И обычно они путешествуют на высоте больше 1000 метров. И во время длинного перелёта божья коровка может развить скорость до 60 км/ч. Ничего себе крошка!

Божьи коровки - завидные любовники. Они могут заниматься сексом до 10 часов без перерыва, а ещё они способны испытать до трёх оргазмов подряд и каждый может длиться по полтора часа! Но есть и обратная сторона такого безудержного разврата - они частенько страдают от ЗППП. Есть такой страшный клещ коксиполипус и если божья коровка его подхватит, то уже не сможет давать потомство. Не говоря уж про всякие грибки.
Кстати, если самец встречает уже "опытную" даму, то спаривание произойдёт в течение пары секунд, а вот если самка - "невинная девушка", то самец будет водить вокруг неё хороводы, уговаривать, танцевать и, в итоге, добьётся своего.

Примечательно, что божьей коровке в разных странах поставили памятники в благодарность за помощь в сохранении урожая. В Токио, в Сеуле, в Нью-Йорке, в Волгограде, в Варшаве, в Мийо.

Вообще, с ними связаны хорошие любовные приметы: в Азии, к примеру, есть поверье, что если отпустить божью коровку, то она найдёт тебе пару. Прилетит к тому/той, кто предназначен судьбой и нашепчет имя. И после этого встреча влюблённых непременно состоится.

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Метки: биология   божья коровка   интересное   насекомые   необычное   факты   
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Alex Roland 2 часа назад
"Божья коровка, улети на нЕбко, там твои детки кушают конфетки ... " у меня в детстве так было )))
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58k
alertol 59 минут назад
у семьи каннибалов умер родственник, и грустно и вкусно)))
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715
Шурман 2 часа назад
На что она способна , да на что угодно , первое это оставляет ожоги на коже , у дома леса и парки , летом окна все открыты и дочка постоянно говорит папа я коксемель опять поймала ( это на французском ) . Кстати одна польза от них , если тля завелась они ее убивают на ура как и еще всяких паразитов на растениях .
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