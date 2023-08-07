Какие животные помогают людям

Начать стоит с иммунитета и как на него влияют братья наши меньшие

Европейские ученые пришли к выводу, что люди, которые проводят детство в окружении домашних животных, обладают более устойчивым иммунитетом, чем их сверстники без питомцев. Взаимодействие с животными способствует снижению риска развития аллергий на 57% и бронхиальной астмы на 54%.