Какие животные помогают людям

Все мы знаем про тех пушистых, которые живут рядом с нами - собаки и кошки. Они удивительным образом влияют на наше эмоциональное и физическое состояние. Но ведь не только они оказывают помощь человеку.
Начать стоит с иммунитета и как на него влияют братья наши меньшие
Европейские ученые пришли к выводу, что люди, которые проводят детство в окружении домашних животных, обладают более устойчивым иммунитетом, чем их сверстники без питомцев. Взаимодействие с животными способствует снижению риска развития аллергий на 57% и бронхиальной астмы на 54%.
Также животные оказывают влияние на сон.
Исследователи из США провели исследование среди 150 пациентов Центра медицины сна. Оказалось, что более половины из них спят рядом со своими питомцами, и 40% из них утверждают, что их сон крепче и спокойнее благодаря присутствию животных. Четвероногие друзья успокаивают своих хозяев и создают ощущение безопасности, что положительно сказывается на качестве сна. Кроме того, животные могут помочь в борьбе с серьезными заболеваниями, такими как рак, сердечно-сосудистые патологии и депрессия.
Кошки заслуженно занимают лидирующую позицию среди питомцев-помощников. Исследования показывают, что владельцы кошек живут дольше и реже страдают от аллергий и депрессий. Кроме того, тепло их тела может помочь прогреть мышцы человека и даже немного снять воспаления.
Владельцы собак обычно более активны, так как им приходится много гулять со своими питомцами. Что, как известно, прекрасная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, исследования свидетельствуют о том, что собаки обладают удивительным обонянием и способны обнаружить рак на ранних стадиях. И не говоря уж о том, что они прекрасные поводыри и помощники для людей с трудностями передвижения.
Да, не только собаки могут быть поводырями. Часто пони также помогают своим незрячим (или с ограниченными физическими возможностями) хозяевам справляться с повседневными задачами. Пони обладают дополнительным преимуществом перед собаками: живут они дольше, а их характер более спокойный.
Пчёлы, помимо производства мёда, обладают массой других полезных качеств. Например, пчелиный яд способствует улучшению общего состояния организма, повышает уровень гемоглобина, улучшает свертываемость крови и расширяет артерии. Если, конечно же, у человека нет аллергии на пчелиные укусы.
А змеиный яд, благодаря своим противовоспалительным свойствам, уменьшает боль и усиливает кровоток. Змеиный яд также успешно применяется в лечении заболеваний кожи, суставов и нервной системы.
Общение с лошадьми может помочь людям с аутизмом, депрессией, сенсорными расстройствами и не только. Кроме того, катание на лошадях положительно влияет на опорно-двигательную систему и вестибулярный аппарат. Невероятно, но даже у людей с сахарным диабетом после общения с лошадьми наблюдается снижение уровня сахара в крови. Иппотерапия оказывает колоссальное влияние на человека и положительно сказывается на его эмоциональном состоянии в целом.
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